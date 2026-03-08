Women's Day Special: જો શેક્સપિયર મહિલા હોત, તો આટલા સફળ થયા હોત...? : RJ Devaki
ગુજરાતનાં સૌથી સફળ RJ, રંગકર્મી, આન્ત્રપ્રિન્યોર મહિલા દિવસ પર ખુલ્લા દિલથી વાત કરે છે પોતાના ભણતર, ઘડતર, કરિયર, પરિવાર અને સમાજમાં મહિલાઓના સ્થાન વિશે
Published : March 8, 2026 at 7:01 AM IST
અમદાવાદ: સફળ માતા-પિતાના સંતાનો સાથે ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે, તેઓ તેમની સિદ્ધિઓ અથવા વ્યક્તિત્વના પડછાયામાંથી બહાર આવી શકતા નથી. પ્રતિભાની ઉણપ ન હોય પણ કદાચ તેઓ પોતાના કામ કે વ્યક્તિત્વથી લોકોને એ રીતે સ્પર્શી જવામાં કે ગમવામાં આંશિક સફળતા મેળવી શકે અથવા નિષ્ફળ રહે, ઘણા એવા કિસ્સા છે જેમાં બાળક હંમેશાં તેના સફળ-લોકપ્રિય માતા-પિતાથી ઓળખાતું રહે, આપણી સામે ઘણા એવા કિસ્સા છે. પણ કેટલાક કિસ્સામાં આનાથી વિપરીત લોકપ્રિય અને સફળ માતા-પિતાનું સંતાન, પોતાની અલગ ઓળખ બનાવે, ચાહકો ઊભા કરે અને એની લોકપ્રિયતાના એટલી વિસ્તરે કે, એનું નામ તેમના સફળ, પોપ્યુલર માતા-પિતા, પરિવારનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું થઈ જાય...અને જ્યારે નામ કોઈ મહિલાનું હોય તો...!
ઉપર જે પ્રસ્તાવના બાંધી, એ વાંચતા-વાંચતા ધીમે-ધીમે એક સુંદર, પ્રભાવી વ્યક્તિત્વ આંખો સામે ઉપસે અને જેવું એ ચિત્ર સ્પષ્ટ થાય, એની સુંદરતા તો મંત્રમુગ્ધ કરે જ કરે, બેકગ્રાઉન્ડમાં એક આકર્ષક, ઉર્જાવાન અને કાનમાં પતંગિયા ઉડાડી દે, એવો અવાજ થોડા સમય માટે બધું જ થંભાવી દે. આ જાદુભર્યા વ્યક્તિત્વની ઓળખ એટલે RJ દેવકી.
રેડિયોના માધ્યમ થકી પોતાના અવાજથી લોકોને 2 દાયકા સુધી એન્ટરટેઈન, અપડેટ અને અવેર કરનાર મહિલા, જેના નામ સાથે RJ કાયમી રીતે જોડાઈ ગયું છે, પણ તેઓ એક ઉત્તમ કક્ષાના નાટ્યકર્મી પણ છે, સોશિયલ મીડિયા દ્વારા વિવિધ મુદ્દાઓ પર લોકોને જ્ઞાન પિરસવાની સાથે સરકારને પ્રશ્નો પૂછી સિટિઝન જર્નલિઝમ પણ કરતા રહે છે અને અનેક સંસ્થા-બ્રાન્ડ્સ સાથે જોડાઈ તેમની ઓળખને પ્રસ્થાપિત કરવામાં પણ કાર્યરત છે એવા RJ દેવકી સાથે ઈન્ટરનેશનલ વિમેન્સ ડે પર તેમના ભણતર, ઘડતર, મહિલાઓના રિપ્રેઝન્ટેશન અને બીજા ઘણા મુદ્દાઓ સાથે ઈટીવી ભારતે વાત કરી અને દેવકીએ પણ ખુલ્લા મનથી તમામ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. આવો જાણીએ,
પ્રશ્ન: છેલ્લા એક-દોઢ દાયકામાં સામાજિક અને આર્થિક ક્ષેત્રે વિમેન રિપ્રેઝેન્ટેશન વધ્યું છે એની સરખામણી મહિલાઓની ડિસિઝન મેકિંગ સ્થિતિમાં કેટલું પરિવર્તન આવ્યું છે?
જવાબ: તમે સાચા છો કે રિપ્રેઝેન્ટેશન વધ્યું છે પણ હજુ આપણે ઘણું દૂર જવાનું છે અને ડિસિઝન મેકિંગ શક્તિ ત્યારે જ વધી શકે જ્યારે તમે આર્થિક રીતે પગભર હોવ અને ત્યારે જ હોઈ શકે જ્યારે તમે તમારું ભણતર એવું થયું કે, તમને એ તક મળે નક્કી કરવાની કે તમારે શું કરવું છે. તો સ્ત્રી આર્થિક રીતે જેટલી સદ્ધર બનશે એટલું આ બધું ઈઝી બનશે.
પ્રશ્ન: તમારા પોતાના ભણતર, કરિયર, એક RJ થી માંડીને એક સિટિઝન જર્નલિસ્ટ, નાટ્યકર્મી તરીકેની સફરમાં તમારા ફાઉન્ડેશનનો કેટલો મોટો ભાગ છે?
આમાં મારા ભણતરનો રોલ તો છે જ પણ એની સાથે સાથે ઉછેરનો પણ મોટો રોલ છે. હું જે કુટુંબમાંથી આવું છું, મારા માતા અને પિતા બંને તરફ, લોકો પોલિટિકલી અને સોશિયલી ખૂબ અવેર છે. મારા નાના, પપ્પા, મમ્મી બધાએ થિએટર માધ્યમનો ઉપયોગ સોશિયલ અવેરનેસ માટે કર્યો છે. તો આ પ્રકારની અવેરનેસ ઘરમાંથી જ મળી છે, કોઈએ અલગથી શીખવવી નથી પડી. આપણને હક છે સરકારને સવાલ પૂછવાનો એમાં કંઈ ખોટું નથી. શિક્ષણનું જો વાત કરું તો હું સેન્ટ ઝેવિયર્સમાંથી ઈંગ્લિશ લિટરેચર ભણી, તેમાં અમારા ડ્રામા, વિમેન રાઈટિંગ પણ ભણવાનું આવતું. આના કારણે અમે વર્જિનિયા વુલ્ફ, ગીરિશ કર્નાડ જેવા લોકોને ભણ્યા કે જેમણે દુનિયાને અલગ રીતે જોઈ અને રજૂ કરી છે. એટલે ત્યાંથી એવા વિચારો મળ્યા કે, 'જો શેક્સપિયર મહિલા હોય તે આટલાં સફળ થઈ શક્યા હોય?' આ ઉપરાંત પણ ભણતી વખતે ઘણાં એવા લોકો રહ્યા કે, જેમના પ્રભાવથી વૈચારિક દૃષ્ટિકોણ બદલાચો અને વિકસ્યો. ત્યારબાદ જ્યાં કામ કર્યું, રેડિયોમાં ત્યાં પણ એવા ગુરુ મળ્યા જેમણે દુનિયાને સામાન્ય રીતે જોવાને બદલે થોડી અલગ રીતે, તટસ્થ રીતે જોતા શીખવ્યું, ભારત બધુ બધાં કલ્ચરથી બનેલો દેશ છે, આવામાં ભિન્નતા સ્વીકારવી અને આગળ વધવું એ ખૂબ જરૂરી છે. એટલે ભણતર, જૉબ્સ અને પરિવારમાંથી એ બધું મળ્યું કે જેના કારણે આજે હું જે પણ કરું છું તે કરી શકું છું.
અર્બન સોસાયટીની સરખામણીએ ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં શિક્ષણ બાબતે, સામાજિક રીતે કે ડિસિઝન મેકિંગમાં મહિલાઓની સ્થિતિ હજુ એટલી આદર્શ નથી, તમારો શું મત છે?
જવાબ: મને એવું લાગે છે કે, ખાલી ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં નહીં, અર્બનમાં પણ મહિલાઓની સ્થિતિ એટલી સારી નથી. ડૉમેસ્ટિક વાયોલન્સ કિસ્સા જોઈ લો, અપર ક્લાસમાં તો મહિલાઓની સ્થિતિ વધારે ખરાબ છે, હજુ પણ પણ પુત્રી નહીં પુત્ર જ જોઈએ, એ પ્રકારની માનસિકતા આપણે ત્યાં વ્યાપાક છે. ગરીબ વર્ગની સરખામણીએ મધ્યમ અથવા તો ઉચ્ચ વર્ગમાં ઘણી બધી લિમિટેશન્સ અને સંકુચિતતાઓ છે. આંકડાઓમાં જે દેખાય, મહિલાઓની સફળતા અંકિત થાય છે, તેના કરતા એ આંકડા ઘણા અલગ છે. સ્ત્રીએ સફળ થવા ઘણા સંઘર્ષ કરવા પડતા હોય છે, જે સામાન્ય રીતે પુરુષે નથી કરવા પડતા. મને પણ ઘણા બધા લોકો પ્રશ્નો પૂછે છે કે, તમે તમારી પસંદગી કામ કરો છો ને, તો શું વાંધો છે? મુદ્દો એ છે કે, એવી અસંખ્યા સ્ત્રીઓ છે જેમને એવો સપોર્ટ સમાજ, પરિવાર, મિત્રો કે બીજે ક્યાંયથી નથી મળતો. અરેન્જ મેરેજનો દાખલો લઈએ તો, સામે પક્ષે એવું કહેવામાં આવતું હોય છે કે, હા, છોકરી ઘર સંભાળીને કામ કરે તો અમને વાંધો નથી, આ પ્રકારની શરત પુરુષ સામે હોતી નથી. આની પાછળનું કારણ એ છે કે, આપણે સ્વીકારી લીધું છે કે, સ્ત્રી આ રીતે કામ કરે જ.
પ્રશ્ન: તો તમને ક્યાંક એવું નથી લાગતું કે, મહિલાઓએ કેટલીક બાબતો જે તેની નૈતિક ફરજ હોઈ શકે તેને પોતાની જવાબદારી અથવા બંધન માની લીધા છે, એણે પોતે જ પોતાના પગ બાંધી દીધા છે?
જવાબ: જુઓ, આટલા બધા સમયથી પુરુષ પ્રધાન સમાજમાં જીવતા હોવાને કારણે તમારી ખુદની માનસિકતા એ પ્રકારની થઈ જવી બહુ સામાન્ય છે. હું પોતે આટલા ખુલ્લા પરિવારમાંથી આવતી હોવા છતાં ઘણીવાર એ પેટ્રિયાકલ સિસ્ટમનો મને ખ્યાલ જ નહીં આવે. જનરેશનથી આ ચાલ્યું આવે છે એટલે ઘણીવાર સ્ત્રી તરીકે પણ કોઈને અલગ વર્તન કરતા જોઈને તમે એને ટોકી દેશો. ધારો કે, કોઈ છોકરીને કોઈની સાથે મોડી રાતે બહાર જવું હોય તો એ એનો હક છે અને સમાજ તરીકે આપણી ફરજ છે કે તેને તે મળવું જોઈએ, પરંતુ શું આ બાબત એટલી સેફ છે? ના, હજુ ત્યાં સુધીની સફર બાકી છે. તો માત્ર રિબેલ બનવું પૂરતું નથી, એની સાથે સમજદાર હોવું પણ જરૂરી છે. બીજુ, હોર્મોન્સની રીતે પણ સ્ત્રી નર્ચરર છે, પુરુષ પ્રોવાઈડર છે. તો માતા તરીકે તમારે બાળકને મૂકીને કામે જવાનું હોય અને બાળક માંદું હોય તો માતાનું મન બાળક પાસે વધારે રહેશે, બીજી બાજુ પુરુષને બાળકની ચિંતા હોય છે પરંતુ એ એકવાર ઘરેથી નીકળ્યા બાદ તેનાથી ડિટેચ થઈ શકે છે. મહિલાને હંમેશાં એક વિચાર રોક્યા કરે છે કે, તે પરિવાર માટે જે પણ કરે છે તે પૂરતું નથી.
બે દાયકાથી વધુ લાંબી જર્ની, આટલી સફળતા, અલગ-અલગ રોલ્સ બાદ દેવકી આજે પોતાને કેવી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે?
જવાબ: મેં જ્યારે શરૂઆત કરી ત્યારે મને બિલકુલ કલ્પના નહોતી કે હું રેડિયો સાથે આટલો બધો સમય ટકી જઈશ. કેમ કે, અમને એ પણ કલ્પના નહોતી કે રેડિયો (પ્રાઈવેટ FM) આટલો બધો ટકી જશે. અને જ્યારે આ માધ્યમ સાથે 23 વર્ષ વિતાવ્યા અને તેનો એવી રીતે ઉપયોગ કર્યો કે, જેમણે એને સાંભળ્યો છે એને કોઈ રીતે મદદરૂપ થાય તો આજે એ બાબતનો ગર્વ પણ છે. માત્ર એન્ટરટેઈનર ન રહેતા રેડિયો થકી લોકોને જેટલી મદદ કરી શક્યા તેનો સંતોષ તો હોય જ. પણ આ માત્ર તમારા પ્રતાપે છે કારણ કે, આ એક ગ્રુપ એક્ટિવિટી છે જેમાં ઘણા એવા લોકો જોડાયેલા હોય કે, જેમને કોઈ એ રીતે નથી જાણતું પરંતુ તેમનો ફાળો ખૂબ અગત્યનો રહ્યો છે.
પ્રશ્ન: આટલા સફળ થયા પછી હવે ઘણાં રસ્તાઓ ખુલ્યા હશે જે શરૂઆતમાં નહીં દેખાતા હોય તો આજે દેવકી કોણ છે? ક્યાં છે દેવકી? આવનારા દિવસોમાં ક્યાં જુએ છે?
જવાબ: મેં 31 ડિસેમ્બરે મારો છેલ્લો રેડિયો શો કર્યો. હવે અમે એક એપ ડેવલપ કરી છે જ્યાં ડિજિટલ કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ અને ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર માર્કેટિંગ કરવા માગતી કંપની કોઈ મીડિયા એજન્સી વિના એકબીજાને પસંદ કરી શકે, એટલે ડિજિટલ એબ્મીક્યુઅસનેસને આપણે દૂર કરી શકીએ અને આ સેક્ટર જે આજે 5 હજાર કરોડનું છે અને 2030 સુધીમાં 50 હજાર કરોડનું બનવાની ક્ષમતા ધરાવે છે એવા સેક્ટરને ઓર્ગેનાઈઝ કરવાનો પ્લાન છે. આ સિવાય અમે માધ્યમ કલેક્ટિવ નામના એક બ્રાન્ડ સોલ્યુશન પણ બનાવ્યું છે. આના સિવાય નાટકો તો ચાલુ જ છે!
નાટકનો ઉલ્લેખ આવ્યો છે તો તમારા મમ્મી વિશે, તેમના તમારા જીવન ઘડતરમાં, તમને જીવનના દરેક સ્ટેજ પર સહકાર વિશે થોડી વાત કરો
જવાબ: મારા નાના જશવંત ઠાકર, ભારતના સૌથી પહેલા થિએટર કોર્સ ડિઝાઈનર હતા, બહુ મોટા ગજાના નાટ્યકાર અને અભિનેતા હતા, પૃથ્વીરાજ કપૂર સહિતના ઘણા દિગ્ગજો સાથે નાટક કરતા. IFTA મુવમેન્ટની ફાઉન્ડેશનના લોકોમાં પણ તેઓ શામેલ હતા. તેમને કારણે મારા મમ્મીને પણ એ જ પ્રકારનું વાતાવરણ મળ્યું અને મારા પિતા પણ નેશનલ સ્કૂલ ઑફ ડ્રામામાં ભણ્યા અને તે પણ થિએટર ડિરેક્ટર હતા, ખૂબ મોટા ગજાના. થિએટરને લગતા ઘણા બધા પુસ્તકો કે જે હાલ થિએટર ભણાવવા માટે ગુજરાતીમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે તે પહેલા મારા નાનાજી અને હવે મારા પિતાશ્રીના લખેલા હોય છે. આવા સંજોગોમાં મારી મમ્મીને પણ એ વાતાવરણ મળ્યું કે, તેમની પણ થિએટરની પોતાની એક સમજણ બને. આ ઉપરાંત તેમને ફેલોશિપ મળી હતી જેમાં તેમણે અમેરિકા જઈને 'થિએટર ફોર ધ ઓપરેસ્ડ' ભણ્યા, ઓગસ્તો બાઓલ નામના થિએટર મુવમેન્ટ એક્ટિવિસ્ટ પાસેથી. જેના કારણે તેમણે નાટકને માધ્યમ બનાવી 20 વર્ષ ગુજરાતના ગામડાઓમાં જઈને સામાજિક વ્યવસ્થાઓમાં વધુ સુધાર કેવી રીતે લાવી શકાય તે માટે કામ કર્યું. આ ઉપરાંત ગુજરાતના વિવિધ ખૂણે વસતી સંસ્કૃતિઓને નાટકમાં પ્રસ્તુત કરીને તેને જીવંત કેવી રીતે રાખી શકાય તે માટે પણ તેમણે કામ કર્યું છે. આના કારણે મને બહુ બધુ એક્ઝોપઝર મળ્યું કે, હું કેવા પ્રકારને આર્ટને બિલૉન્ગ કરું છું. તેઓ પોતે ખૂબ સફળ અભિનેત્રી રહ્યા છે, ટેલિવિઝન આવ્યું ત્યારે ગુજરાતમાં સૌથી લોકપ્રિય ચહેરો એ રહ્યાં અને આજે દિગ્દર્શિકા તરીકે તેમણે ભારતભરમાં બહુ મોટું નામ બનાવ્યું છે, ભારતમાં નાટકોમાં મહિલા દિગ્દર્શક બહુ ઓછાં છે, ગુજરાતમાં તો આંગળીના વેઢે ગણી શકાય અને તેમાં સફળ માત્ર તે એક જ છે. તેમને કારણે બહુ હિંમત મળે છે અમને. આજે 67 વર્ષની ઉંમરને 20-22-25-30 વર્ષના 60-70 લોકોના ગ્રુપ સાથે જે રીતે તે કામ કરે છે તે જોતાં એમ થાય કે, ઉંમરના ડિફરન્સ તેમને નથી નડી રહ્યાં, તેઓ સમય સાથે જીવે છે. હું બહુ જ પ્રભાવિત છું તેમનાથી. એક દીકરી તરીકે નહીં પણ એક રંગકર્મી તરીકે તેમને જોઉં તો એમ થાય કે, શું અદભુત જીવન અને કેટલી બધી નિષ્ઠા! તેમણે આટલા વર્ષોમાં અનેક ગામડાંમાં ફરીને નાટકની દૃષ્ટિએ કેટલા બધા લોકોનો ઉધ્ધાર કર્યો. આમાં, આર્થિક વિકાસનો મુદ્દો ક્યાંય આવતો જ નથી. તેમણે નિ:સ્વાર્થ ભાવથી સમાજ સાથે ઊભા રહેવાની જવાબદારી જે રીતે નિભાવી છે, હું નથી માનતી કે આપણી પેઢીમાં આવું કોઈ કરી શકે.
સમાજનો અડધો ભાગ એટલે કે, સ્ત્રી... આપણે કોઈપણ દાવા કરી લઈએ તેના વિકાસ વિના સમાજનો વિકાસ શક્ય નથી તો મહિલા દિવસ નિમિત્તે આ સંદર્ભે શું મેસેજ આપવા માગો છો?
વાત સાચી છે. સ્ત્રી તમારી આવનારી પેઢીને જન્મ આપવાની છે. એની જેવી પર્સનાલિટી બનશે તેવી આવનારી પેઢીની બનશે. એટલે બહુ અગત્યનું છે કે, સ્ત્રી અને પુરુષનો વિકાસ એકસાથે, એકસરખો થાય જેથી તે આવનારી પેઢીને એ વિશ્વાસ અને એમ્બિશન આપી શકે. બીજા કોઈને સલાહ આપવાને બદલે આ મહિલા દિવસ પર હું પોતાને એવી સલાહ આપવા માગું છું કે, જાતે જ એવી ધારણા બાધી લેવી કે, 'આ તો નહીં થાય', ઘણી બધી મહિલાઓ આવું કરતી હોય છે, એના બદલે હું મારી જાતને લિમિટ્સમાં બાંધવા નથી માગતી. હું નિષ્ફળ થવાનું પસંદ કરીશ પણ પ્રયત્ન અચૂક કરીશ. અને હું ઈચ્છું છું કે, બીજી મહિલાઓ પણ આ રીતે વિચારે.
દેવકી પોતાને મોટિવેટ રાખવા, અપડેટ રહેવા, એન્ટરટેઈન કરવા શું કરે છે?
મારા માટે પ્રવૃત્ત રહેવું સૌથી વધુ એન્ટરટેઈનિંગ છે. છેલ્લા એક દાયકાથી હું મારી જાતને એકથી વધુ માધ્યમો સાથે એંગેજ રાખું છું. હું સ્પીકર તરીકે ટૉક શો કરું છું, હું ફિલ્મો, થિએટર સાથે સંકળાયેલી રહું છું. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમ થકી હું અલગ-અલગ કામ કરતી રહું છું. બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે ઘણી કંપની-સંસ્થાઓ સાથે કામ કરું છું, મારી પોતાની કંપની માટે કામ કરું છું. તમે જ્યારે એક કામ કરતા હોવ અને તેનાથી બોર થઈ જાઓ તમે એકથી બીજા માધ્યમમાં સ્વિચ થઈને પોતાને સક્રિય રાખી શકો છો. આ ઉપરાંત મારે ખૂબ સારા મિત્રો છે, કુટુંબ ખૂબ સારું અને ઑપ્ટિમિસ્ટિક છે, કોઈ નબળાં લોકો નથી એટલે ખરાબ દિવસો આવે તો પણ એવી એનર્જી મળી રહે કે થઈ જશે!
થાકી જવાય છે?
હસીને, મારા પુરુષ મિત્રો જ્યારે બિલ બાબતે મારી સાથે ઝઘડાં કરે. ટિપિકલ પુરુષ પ્રધાન માનસિકતા વાળા લોકો એવું વિચારે ને, અમે છીએ ને, તે કેમ બિલ ભર્યું. ત્યારે એમ થાય કે, મારા બધા જ બિલ તમે ભરો... (હસે છે). પણ હા, 25 વર્ષથી તમે પોતાનો નિર્વાહ જાતે કરતા હોવ, કુટુંબ પણ ચલાવતા હોવ.. આવું શક્ય છે. અને આવું પુરુષો પણ અનુભવતા હશે. ઘણીવાર એક જ પ્રકારની જવાબદારી અને કન્સિસ્ટન્સીને કારણે બોરડમ આવતું જ હોય પણ એ ભાગ છે, પ્રોસેસ છે.
