જૂનાગઢમાં નદીઓ સૂકીભઠ્ઠ, ડેમ તળિયા ઝાટક, બે દાયકાની સૌથી ભયાનક સ્થિતિ
જૂનાગઢ જિલ્લાની મોટાભાગની નદીઓમાં પાણી નથી, જ્યારે જિલ્લાના ડેમોમાં પણ માત્ર થોડા અંશે પાણી બચ્યું છે.
Published : November 3, 2026 at 5:47 PM IST
જૂનાગઢઃ ગુજરાતભરમાં દુકાળના ડાકલાં વાગી રહ્યા છે. આ વર્ષે આછા વરસાદના પગલે રાજ્યના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં સ્થિતિ ખૂબ દયનીય બની રહી છે. રાજ્ય સરકારે ચાર જિલ્લાને તો દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરી દીધા છે, જો કે અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ સ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે. આવો જ એક જૂનાગઢ જિલ્લો, કે જ્યાં મોટાભાગની નદીઓ નીર વિહોણી બની ગઈ છે અને દર વર્ષે આ સમયે ભરાયેલા રહેતા ડેમમાં પણ તળિયા દેખાવા લાગ્યા છે.
મોટાભાગની નદીઓ સૂકીભઠ્ઠ
જૂનાગઢ જિલ્લામાં છેલ્લા બે દાયકામાં પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે, ચોમાસાની વિદાયના હજુ તો ગણતરીના દિવસો જ વીત્યા , ત્યાં જ જિલ્લાની મોટાભાગની નદીઓમાં નીર સૂકાઈ ગયા છે. દર વર્ષે આ સમયે જ્યાં નદીઓ બે કાંઠે વહેતી જોવા મળતી હતી, તે નદીઓમાં આજે ક્યાંય પણ પાણી નથી જોવા મળી રહ્યું. જૂનાગઢ જિલ્લાની ઓઝત, મધુવંતી, ઉતાવળી, સોનરખ, લોલ સહિત નાની-મોટી તમામ નદીઓમાં પાણીનું એકપણ ટીપું જોવા મળતું નથી. ચોમાસામાં વરસાદનું પ્રમાણ એકદમ નહીવત રહેવાને કારણે, આ વખતે જિલ્લામાં 30 ટકા કરતાં વધારે વરસાદની ઘટ છે. જેના કારણે એક પણ જળાશયો છલકાયા નહીં, જેથી તમામ નદીઓ આજે એકદમ સૂકી ભઠ્ઠ જોવા મળે છે. આ પ્રકારનું દ્રશ્ય કદાચ 1956માં પડેલા ભયાનક દુષ્કાળમાં પણ જોવા મળ્યું હશે.
જૂનાગઢ જિલ્લામાં વરસાદની 30 ટકા ઘટ
જૂનાગઢ જિલ્લામાં ગયા વર્ષે અંદાજિત 120થી 130 ટકા જેટલો વરસાદ નોંધાયો હતો. સારા વરસાદના પગલે ગયા વર્ષે સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન પાણી ભરાયેલું રહ્યું. નદીઓ બારેમાસ વહેતી રહી અને ડેમ પણ છલોછલ રહ્યા. પરંતુ આ વખતે જૂનાગઢ જિલ્લામાં 30 ટકા જેટલી વરસાદની ઘટ છે. વરસાદની મોટી ઘટના પગલે અત્યારથી જ પીવાના પાણીની અને સિંચાઈની પાણીની બૂમરાણ ઉઠી રહી છે. પશુપાલકોને પોતાના પશુને પીવડાવવા માટે પાણી શોધવામાં અત્યારથી જ મુશ્કેલી પડી રહી છે. જેમ જેમ શિયાળો અને ત્યારબાદ ઉનાળો શરૂ થશે ત્યારે આ સ્થિતિ વધુ વિકટ બને તેવી શક્યતા છે.
આજના દિવસે જૂનાગઢ જિલ્લાની નદીઓના પટમાં એક ટીપું પણ પાણી નથી. આવી સ્થિતિમાં માર્ચ, એપ્રિલ અને મે જેને ઉનાળો અને ગરમીના ત્રણ પ્રખર મહિના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, આવા દિવસોમાં પાણી મેળવવું એ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવી સ્થિતિનું નિર્માણ થઈ શકે છે.
પહેલી વખત ખૂબ જ ચિંતાજનક દ્રશ્યો કેમેરામાં કેદ થયા છે. ચોમાસા પછી તુરંતના દિવસોમાં અને નવા વર્ષમાં ચોમાસાના વરસાદનું આગમન થાય, ત્યાં સુધી નદીઓમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં વરસાદી પાણી સંગ્રહ થયેલું જોવા મળતુ હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે નદીઓ અત્યારથી જ ખાલીખમ થઈ ગઈ છે. પાછલા બે દશકમાં પહેલી વખત આ પ્રકારે નબળાં ચોમાસાને કારણે નદીમાં પાણીનું એક ટીપુ જોવા મળતું નથી. આ પ્રકારનું દ્રશ્ય કદાચ 1956માં પડેલા ભયાનક દુષ્કાળમાં પણ જોવા મળ્યું હશે.
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