રાજ્યમાં PNGનો વધતો વ્યાપ: રાજ્ય સરકાર મુજબ 37 લાખથી વધુ ઘરેલુ કનેક્શન
સતત ગેસ પુરવઠો, મીટર આધારિત બિલિંગ અને સિલિન્ડર બદલવાની ઝંઝટ ન હોવાને કારણે લોકો PNG તરફ ઝડપથી વળી રહ્યા છે.
Published : March 16, 2026 at 7:07 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતમાં પાઈપ નેચરલ ગેસ (PNG)નો વ્યાપ સતત વધી રહ્યો છે અને રાજ્ય આ ક્ષેત્રમાં દેશના અગ્રેસર રાજ્યોમાં સ્થાન ધરાવે છે. ઘરેલુ રસોડાથી લઈને કમર્શિયલ ક્ષેત્ર સુધી PNGનો ઉપયોગ વધતા રાજ્યમાં લાખો ગ્રાહકો પાઈપ ગેસ નેટવર્ક સાથે જોડાઈ રહ્યા છે.
રાજ્ય સરકારના જણાવ્યા મુજબ, ગુજરાતમાં હાલમાં 37,43,703 ઘરેલુ PNG કનેક્શન કાર્યરત છે. શહેરોમાં રહેણાંક મકાનો, એપાર્ટમેન્ટ અને હાઉસિંગ સોસાયટીઓમાં PNGની માંગ સતત વધી રહી છે. સતત ગેસ પુરવઠો, મીટર આધારિત બિલિંગ અને સિલિન્ડર બદલવાની ઝંઝટ ન હોવાને કારણે લોકો PNG તરફ ઝડપથી વળી રહ્યા છે.
ઘરેલુ ઉપયોગ સિવાય વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રોમાં પણ PNGનો વ્યાપ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે. રાજ્ય સરકારના આંકડા મુજબ ગુજરાતમાં 24,456 કમર્શિયલ PNG કનેક્શન કાર્યરત છે. આ કનેક્શન હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ, હોસ્પિટલ, ઓફિસો અને અન્ય વ્યાપારી સંસ્થાઓમાં આપવામાં આવ્યા છે.
આ રીતે ઘરેલુ અને કમર્શિયલ બંને ક્ષેત્રોને મળીને રાજ્યમાં લગભગ 37.6 લાખથી વધુ PNG કનેક્શન ઉપલબ્ધ હોવાનું રાજ્ય સરકારના આંકડાઓ પરથી સામે આવે છે. PNG નેટવર્કના વિસ્તરણને કારણે રાજ્યમાં ગેસ આધારિત ઇંધણનો ઉપયોગ મોટા પ્રમાણમાં વધી રહ્યો છે.
ગુજરાતમાં ગેસ પાઈપલાઈન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ 2014માં રાજ્યમાં ગેસ પાઈપલાઈન નેટવર્ક લગભગ 13,500 કિલોમીટર હતું, જે 2024 સુધીમાં વધીને લગભગ 34,800 કિલોમીટર થઈ ગયું છે. આ વિસ્તરણને કારણે વધુ શહેરો અને વિસ્તારોમાં PNG સુવિધા પહોંચાડી શકાય છે. PNG સુરક્ષિત, સતત ઉપલબ્ધ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ ઇંધણ હોવાથી લોકો LPG સિલિન્ડરની જગ્યાએ PNG તરફ ઝડપથી વળી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકાર અને ગેસ વિતરણ કંપનીઓ આગામી સમયમાં PNG નેટવર્કને વધુ વિસ્તૃત કરવાની યોજના બનાવી રહી છે, જેથી વધુ ઘરેલુ અને કમર્શિયલ ગ્રાહકોને પાઈપ ગેસની સુવિધા મળી શકે.
