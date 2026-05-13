'હવે ખેતી કરવી કે કેમ?' વાવેતર ટાણે જ ખાતરના ભાવમાં ધરખમ વધારો થતા ઝાલાવાડના ખેડૂતોમાં ભારે રોષ

ગુજરાતમાં રાસાયણિક ખાતરના ભાવમાં તોતિંગ વધારો ઝીંકવામાં આવતા ખેડૂતો માટે ખેતી કરવી મુશ્કેલ બની ગઇ છે.

ખાતરના ભાવ વધતા ઝાલાવાડમાં ખેતી મોંઘી થઇ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 13, 2026 at 10:19 AM IST

સુરેન્દ્રનગર: ગુજરાતમાં કપાસના હબ ગણાતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં હાલ વાવેતરની સીઝન પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, પરંતુ ખેડૂતો માટે ચિંતાજનક સમાચાર સામે આવ્યા છે. મિડલ ઈસ્ટના દેશોમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર હવે સીધી ખેડૂતોના ખિસ્સા પર પડી રહી છે. પાયાના ખાતર ગણાતા APS અને NPKના ભાવમાં પ્રતિ બેગ ₹200 થી ₹700 સુધીનો તોતિંગ વધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે.

તંત્ર દ્વારા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તમામ 10 તાલુકા મથકો પર નવા ભાવ સાથે ખાતરનો જથ્થો ફાળવી દેવામાં આવ્યો છે. એક તરફ ડીએપીની અછત વર્તાઈ રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ મોંઘા ભાવે ખાતર ખરીદવાની ખેડૂતોની મજબૂરી બની છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કપાસ ઉત્પાદન માટે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવતો જિલ્લો છે. સુરેન્દ્રનગરમાં ખેડૂતો દ્વારા હાલના તબક્કામાં કપાસના પાકનું વાવેતર શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. કપાસના પાકના વાવેતર સમયે પાયના ખાતરમાં APS અને NPK ખાતરની જરૂર પડે છે. સરકાર દ્વારા આ બન્ને ખાતરોના ભાવમાં ધરખમ વધારો કરવામાં આવ્યો છે. મિડલ ઇસ્ટ દેશમાં યુદ્ધની પરિસ્થિતિને કારણે ખાતરનો પૂરતો જથ્થો ના આવતા અછત ઉભી થઇ છે.

હાલના તબક્કામાં APS ખાતરમાં 1550 જૂનો ભાવ હતો તેમાં 700 રૂપિયાનો પ્રતિ બેગે વધારો કરી નવો ભાવ 2250 નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત NPK ખાતરનો ભાવ પહેલા 1950 રૂપિયા હતો તેમાં 200 રૂપિયાનો ભાવ વધારો કરવામાં આવતા 2150 રૂપિયાએ પહોંચ્યો છે. ડીએપી ખાતરના 1350 અને યુરિયા ખાતરના 267 રૂપિયા ભાવ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગરના તમામ ડેપો ઉપર ખાતરની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

ખેડૂત ગગજી પટેલે જણાવ્યું કે, મૂળી તાલુકામાં ખાતરની અછત છે. ખેડૂતને ખાસ જરૂર હોવા છતા મળતું નથી. એક ગાડી આવે ત્યારૈ 2 થેલી મળે છે 10 થેલીની જરૂર હોય ત્યારે બે થેલી મળે છે.

અન્ય એક ખેડૂત રામકું કરપડાએ પણ રાસાયણિક ખાતરમાં ભાવ વધારાને લઇને નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી અને સરકારને ભાવ વધારો પરત ખેચવા માટે અપીલ કરી હતી.

"ગુજરાતમાં રાસાયણિક ખાતરમાં ભાવ વધારો કમરતોડ સાબિત થયો છે. ખેડૂતોને એક તો પાકના સારા ભાવ મળતા નથી અને એક તો ખાતર,બિયારણ અને રાસાયણિક દવામાં ભાવ વધારો ચાલી રહ્યો છે. ખેડૂતો ભાવ વધારો સહન કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં પણ નથી. સરકાર રાસાયણિક ખાતરમાં કરેલો આ ભાવ વધારો પરત ખેચે નહીં તો ખેડૂતોને મોટું નુકસાન ભોગવવાનો વારો આવશે." રામકું કરપડા, ખેડૂત

સુરેન્દ્રનગરમાં ખાતરનો કેટલો સ્ટોક?

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 10 તાલુકા મથકો પર આવેલા સરકારી ખાતર ડેપો પર ખેડૂતોની જરૂરિયાત મુજબનો જથ્થો ઉતારવામાં આવ્યો છે.તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે હવે પછી જે પણ ખાતરનું વેચાણ થશે તે નવા ભાવ વધારા સાથે કરવામાં આવશે. ખેડૂતો માટે પાયાના ખાતર તરીકે ઓળખાતા NPK અને APS ખાતરની હાલમાં વધુ જરૂરિયાત છે, ત્યારે આ જથ્થો નવા ભાવે ડેપો પર પહોંચાડવામાં આવ્યો છે. તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા આંકડા મુજબ હાલ નીચે મુજબનો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે:

ડેપોયુરિયા DAP NPK
ચોટીલા 112 109 206
દસાડા 352 175 295
ધ્રાંગધ્રા 448 212 551
સાયલા322 67 374
ચુડા 157 63 487
લખતર 385 43 227
લીંબડી 459 75 239
મુળી 294 57 994
થાનગઢ 030 011 100
વઢવાણ 547 122 406
કુલ 3108 0839 3884

નોંધ - ખાતરનો જથ્થો તમામ મેટ્રિક ટનમાં બતાવવામાં આવ્યો છે.

બીજી તરફ તંત્ર દ્વારા ખાતરની અછત અને ભાવ વધારાને કારણે તંત્ર દ્વારા ખાતરનો વધુ પડતો ઉપયોગ ટાળવા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું છે.

"બને ત્યાં સુધી ખાતરનો ઉપયોગ ટાળવા માટે ખેડૂતોને આહવાન કરવામાં આવે છે." ભરત પટેલ, નાયબ ખેતીવાડી અધિકારી

ખાતરની વધતી કિંમતોને કારણે ખેતી ખર્ચાળ બની રહી છે ત્યારે ખેડૂતો રાસાયણિક ખાતરનો વપરાશ ઘટાડી પ્રાકૃતિક ખેતી તરફ વળે તો નવાઇ નથી.

