કોળી સમાજનો મુખ્યમંત્રી હોવો જોઇએ, સમાજને સત્તામાં યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ મળતું નથી- ઋષિ ભારતી બાપુ
દ્વારકાના ધારાસભ્ય પબુભા માણેક દ્વારા કોળી સમાજમાંથી મુખ્યમંત્રી હોવા જોઇએ તેવી માંગ બાદ રાજકારણ ગરમાયું છે.
Published : November 17, 2026 at 8:41 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: દ્વારકાના ધારાસભ્ય પબુભા માણેક દ્વારા કોળી સમાજમાંથી મુખ્યમંત્રી હોવા જોઇએ તેવી માંગ બાદ રાજકારણ ગરમાયું છે. હવે ઋષિ ભારતી બાપુએ પણ સાયલામાં બાવળિયા પરિવારના માંડવામાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં પબુભા માણેકના નિવેદનને ટેકો આપ્યો છે. ઋષિ ભારતી બાપુએ કહ્યું કે, 18% વસ્તી ધરાવતા કોળી સમાજને સત્તામાં યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ મળતું નથી. કોળી સમાજમાંથી મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવો.
કુંવરજી બાવળિયામાં મુખ્યમંત્રી બનવાની ક્ષમતા
સાયલાના માંડવામાં મોટી સંખ્યામાં કોળી સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ પ્રસંગે ઋષિ ભારતી બાપુએ કોળી સમાજના પ્રતિનિધિત્વનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે, 18 ટકા વસ્તી ધરાવતા કોળી સમાજને સત્તામાં યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ મળતું નથી. આટલી મોટી વસ્તી હોવા છતાં સમાજને મહત્વના હોદ્દા આપવામાં આવતા નથી. ઋષિ ભારતી બાપુએ જણાવ્યું હતું કે, 2022માં પણ મેં આ મુદ્દે નિવેદન આપ્યું હતું. ત્યારે પણ મેં કહ્યું હતું કે કોળી સમાજમાંથી મુખ્યમંત્રી બનવો જોઈએ. આજે ફરી એક વખત હું એ જ વાત દોહરાવું છું. કોળી સમાજને તેનો હક મળવો જોઈએ. સમાજે હવે જાગૃત થવાની જરૂર છે.
કુંવરજી બાવળિયામાં મુખ્યમંત્રી બનવાની ક્ષમતા: ઋષિ ભારતી બાપુ
તેમણે કુંવરજી બાવળિયાને મુખ્યમંત્રી બનાવવાની માગ કોળી સમાજમાં ઉઠાવવા માટે આહવાન કર્યું હતું. કુંવરજી બાવળિયા અનુભવી નેતા છે અને તેમનામાં મુખ્યમંત્રી બનવાની તમામ ક્ષમતા છે. જો કોળી સમાજ સંગઠિત થઈને માગ કરશે તો પાર્ટીને પણ તે અંગે વિચારવું પડશે, તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું. ભાજપમાં કોળી સમાજને મહત્ત્વના હોદ્દા ન અપાતા હોવા અંગે પણ તેમણે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે, ચૂંટણી સમયે કોળી સમાજના મત જોઈએ છે, પરંતુ સત્તામાં ભાગીદારી આપતી વખતે સમાજને ભૂલી જવામાં આવે છે. આ સ્થિતિ હવે ચલાવી લેવાશે નહીં. સમાજને તેના હક અને અધિકાર માટે લડવું પડશે.
ઋષિ ભારતી બાપુએ કોળી સમાજને જાગૃત અને સંગઠિત થવા માટે જાહેર મંચ પરથી આહવાન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે, સમાજ જો વિખેરાયેલો રહેશે તો કોઈ તેની વાત સાંભળશે નહીં. સમાજે એક થઈને પોતાની માગ મૂકવી પડશે. યુવાનોએ આગળ આવવું પડશે અને સમાજના હિત માટે કામ કરવું પડશે.
બાવળિયા પરિવારના માંડવામાંથી આપવામાં આવેલા આ નિવેદન બાદ ગુજરાતના રાજકારણમાં ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ છે. કોળી સમાજના અનેક આગેવાનોએ આ નિવેદનને આવકાર્યું છે. સોશિયલ મીડિયા પર પણ આ નિવેદન ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યું છે. કોળી સમાજના યુવાનોમાં આ નિવેદનને લઈને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
બીજી તરફ, રાજકીય વર્તુળોમાં પણ આ નિવેદનની ચર્ચા થઈ રહી છે. આગામી ચૂંટણીઓમાં કોળી સમાજની ભૂમિકા મહત્ત્વની રહેશે તેવું માનવામાં આવી રહ્યું છે. કોળી સમાજ ગુજરાતના અનેક વિધાનસભા વિસ્તારોમાં નિર્ણાયક મત ધરાવે છે. એટલે જ તમામ પક્ષો કોળી સમાજને રીઝવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.
ઋષિ ભારતી બાપુ કોળી સમાજમાં મોટું નામ ધરાવે છે. તેમના નિવેદનને સમાજમાં ખૂબ મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. તેમણે અગાઉ પણ સમાજના હિતના મુદ્દાઓ ઉઠાવ્યા છે. તેમના નિવેદન બાદ સમાજમાં નવી ચેતના આવી છે. માંડવામાં ઉપસ્થિત લોકોએ પણ ઋષિ ભારતી બાપુના નિવેદનને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે વધાવ્યું હતું. લોકોએ કહ્યું હતું કે, બાપુએ સમાજના મનની વાત કરી છે. સમાજને મુખ્યમંત્રી મળવો જોઈએ તે સૌની ઈચ્છા છે. હવે સમાજે એક થઈને આ માગને આગળ વધારવી જોઈએ.
"18 % વસ્તી ધરાવતા કોળી સમાજને સત્તામાં યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ મળતું નથી. કોળી સમાજમાંથી મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રી બનાવવા જોઇએ. કુંવરજી બાવળિયામાં મુખ્યમંત્રી બનવાની ક્ષમતા છે. સમાજે હવે જાગૃત અને સંગઠિત થઇને પોતાના હક માટે અવાજ ઉઠાવવો પડશે." ઋષિ ભારતી બાપુ
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