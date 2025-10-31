ETV Bharat / state

શિયાળામાં જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં પાકેલી કેરીનું આગમન: લાલબાગ અને તોતાપુરીના ભાવે વેચાણ

આ રીતે નવેમ્બર મહિનામાં પાકેલી કેરી વેચાણમાં આવી હોય તેવો આ પહેલો બનાવ છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 31, 2025 at 5:26 PM IST

જુનાગઢ: સૌને આશ્ચર્યમાં મૂકી દે તેવી રીતે જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં દક્ષિણ ભારતમાં થતી લાલબાગ અને તોતાપુરી કેરીનું આગમન થયું છે. થોડી ઘણી નહીં, પરંતુ એક મિની ટ્રક ભરીને પાકેલી કેરી જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડની ખાનગી વેપારી પેઢીમાં વેચાણ અર્થે મંગાવવામાં આવી હતી. આ રીતે નવેમ્બર મહિનામાં પાકેલી કેરી વેચાણમાં આવી હોય તેવો આ પહેલો બનાવ છે. તોતાપુરી કેરી ૯૦થી ૧૦૦ રૂપિયા અને લાલબાગ કેરી ૧૫૦થી ૧૬૦ રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાઈ હતી

નવેમ્બર મહિનામાં પાકેલી કેરી જુનાગઢ યાર્ડમાં જોવા મળી

નવેમ્બર મહિનામાં પાકેલી કેરી જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં જોવા મળી હતી. સામાન્ય વર્ષોમાં આ સમય દરમિયાન ફળ તરીકે સ્થાનિક બજારમાં સીતાફળ જોવા મળતું હોય છે. તેની જગ્યાએ માર્કેટિંગ યાર્ડની એક વેપારી પેઢી દ્વારા દક્ષિણ ભારતમાં થતી લાલબાગ અને તોતાપુરી કેરી વેચાણ માટે મંગાવવામાં આવી હતી. એક મિની ટ્રક ભરાઈને આવેલી પાકેલી કેરી ગણતરીની કલાકોમાં જ વેચાઈ ગઈ હતી. લાલબાગ કેરીના ૫૦ અને તોતાપુરી કેરીના ૧૦૦ કેરેટ જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડ ખાતે આવ્યા હતા. સામાન્ય રીતે આ બંને જાતની કેરી સીઝનની શરૂઆતના મહિનાઓ એટલે કે માર્ચ અને એપ્રિલમાં આવતી હોય છે, ત્યારબાદ તેની સીઝન પૂરી થતી હોય છે. પરંતુ સૌના આશ્ચર્ય વચ્ચે લાલબાગ જેવી કેરી – જે માર્ચ અને એપ્રિલમાં પાકી જતી હોય છે – તે હવે નવેમ્બર મહિનામાં આવી છે. આ સ્વાદના શોખીનો માટે કુતૂહલનો વિષય પણ બન્યો છે.

એપીએમસીના સચિવે આપી વિગતો

જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડના સચિવ હરેશ પટેલે નવેમ્બર મહિનામાં જુનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવેલી કેરીને લઈને વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, ૫૦ કેરેટ લાલબાગ અને ૧૦૦ કેરેટ તોતાપુરી પાકેલી કેરી આવી હતી. જેની કોઈ જાહેર હરાજી વેપારી પેઢી કે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં થઈ ન હતી. પરંતુ આ તમામ કેરી છૂટક વેચાણ માટે સ્વાદના શોખીનોને વેપારી પેઢી દ્વારા વેચવામાં આવી હતી, જે ગણતરીની કલાકોમાં જ વહેંચાઈ ગઈ હતી. સામાન્ય રીતે આ સમય દરમિયાન કુદરતી રીતે પાકેલી કેરી બજારમાં જોવા મળતી નથી. જેથી સ્વાદના શોખીનો કુદરતી રીતે પાકેલી કેરી ખરીદવા માટે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં આવ્યા હતા અને ગણતરીની કલાકોમાં જ તમામ કેરી વેપારી પેઢી પાસેથી છૂટક ભાવે વહેંચાઈ ગઈ હતી.

