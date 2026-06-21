અમદાવાદમાં NEETની પરીક્ષા કેન્દ્ર બહાર બબાલ, AIMIM-બજરંગ દળ વચ્ચે ઝપાઝપી; 4 લોકોની અટકાયત
એક પરીક્ષા કેન્દ્ર બહાર ડ્રેસકોડ અને ધાર્મિક પ્રતિકોને લઇને વિવાદ થયો હતો. આ દરમિયાન બે સંગઠન સામ સામે આવી ગયા હતા.
Published : June 21, 2026 at 5:23 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે NEET-UGની પરીક્ષા યોજાઇ હતી. આ દરમિયાન શહેરમાં એક પરીક્ષા કેન્દ્ર બહાર ડ્રેસકોડ અને ધાર્મિક પ્રતિકોને લઇને વિવાદ થયો હતો. આ દરમિયાન બે સંગઠન સામ સામે આવી ગયા હતા. વિવાદ વધતો જોઇ પોલીસે સ્થિતિને કાબુમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને ચાર લોકોની અટકાયત કરી હતી.
અમદાવાદમાં NEET-UG પરીક્ષા દરમિયાન વિવાદ
અમદાવાદમાં વસ્ત્રાપુરમાં આવેલી આર.જે. ટીબ્રેવાલ કોલેજમાં વિદ્યાર્થિનીઓના હિજાબ અને અન્ય વિદ્યાર્થીના ગળામાં પહેરેલી કંઠી, હાથમાં બાંધેલા ધાર્મિક દોરા બાબતે વિવાદ થયો હતો. વાલીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે પરીક્ષાની ગાઇડલાઇનનું પાલન યોગ્ય રીતે કરવામાં આવતું નથી.
વાલીઓ અને હિન્દૂ સંગઠનોએ આરોપ મુક્યો હતો કે હિન્દૂ યુવક-યુવતીઓના દોરા-કંઠી કઢાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, મુસ્લિમ દીકરીઓને હિજાબ પહેરવાની છૂટ અપાઇ હતી. આ દરમિયાન બજરંગ દળ અને AIMIMના કાર્યકરો વચ્ચે ઝપાઝપીના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. આ દરમિયાન ફરજ પર હાજર પોલીસ કર્મીઓએ મામલાને શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને ચાર લોકોની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
વાલીઓએ જણાવ્યું હતું કે, NTAની ગાઇડલાઇન અનુસાર જ વિદ્યાર્થીઓ ગળાની કંઠી, હાથના દોરા ઉતારીને પરીક્ષા કેન્દ્રની અંદર ગયા હતા જ્યારે અન્ય વિદ્યાર્થીઓને હિજાબ સાથે કેમ પ્રવેશ અપાયો?
પરિસ્થિતિ વધુ વણસે તે પહેલા જ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે સ્થિતિ પર કાબુ મેળવી ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો હતો. પોલીસે વિરોધ પ્રદર્શન કરી રહેલા સંગઠનના કાર્યકરોને સ્થળ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા અને 4 શખ્સની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
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