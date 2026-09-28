બેઠક બાદ પણ સંતોષ નહીં, ગાંધીનગરમાં કમિશનર કચેરી સામે રિક્ષા-ટેક્સી ચાલકોના ધરણા
બેઠકથી અસંતોષિત ચાલકોએ કમિશનર કચેરીની બહાર જ ધરણાં શરૂ કરી દીધા હતા, મોટી સંખ્યામાં ચાલકોએ સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા.
Published : September 28, 2026 at 6:43 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 7:01 PM IST
ગાંધીનગર: ઓટો રિક્ષા અને ટેક્સી ચાલકોના વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને ગાંધીનગરમાં આજે વાહનવ્યવહાર કમિશનર કચેરી ખાતે યોજાયેલી બેઠક બાદ પણ સંતોષકારક ઉકેલ ન આવ્યાનો આક્ષેપ કરી રિક્ષા યુનિયન અને ટેક્સી ચાલકોએ કચેરી બહાર ધરણાં શરૂ કર્યા હતા. ચાલકોએ સરકાર અને વાહનવ્યવહાર તંત્ર સામે 'ન્યાય આપો' સહિતના નારા લગાવી પોતાની માગણીઓનો નક્કર ઉકેલ લાવવાની રજૂઆત કરી હતી.
રિક્ષા અને ટેક્સી ચાલકોના જણાવ્યા મુજબ, છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેઓને બે મુખ્ય પ્રશ્નોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. જેમાં પ્રથમ મુદ્દો સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલા રિક્ષા અને ટેક્સીના ભાડાના અમલ સાથે સંકળાયેલો છે. ઓનલાઇન એગ્રીગેટર કંપનીઓ મારફતે મળતા બુકિંગમાં સરકારી ધોરણે નક્કી કરાયેલા ભાડા કરતાં ઓછું ભાડું મળતું હોવાનો ચાલકોનો આક્ષેપ છે. તેના કારણે રોજિંદી કમાણી પર અસર થઈ રહી હોવાનું યુનિયન દ્વારા જણાવાયું હતું.
બીજો મહત્વનો મુદ્દો સફેદ નંબર પ્લેટ ધરાવતા નોન-ટ્રાન્સપોર્ટ ટુ-વ્હીલરના વ્યવસાયિક ઉપયોગનો છે. રિક્ષા અને ટેક્સી ચાલકોનો આક્ષેપ છે કે નિયમિત પરમિટ, લાઇસન્સ અને અન્ય જરૂરી નિયમોનું પાલન કરીને વ્યવસાય કરતા ચાલકો સામે આવા વાહનો દ્વારા મુસાફરોની હેરફેર થવાથી અસમાન સ્પર્ધાની સ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે. આ મામલે લાંબા સમયથી કાર્યવાહી કરવાની માગ કરવામાં આવી રહી છે.
આ બંને મુદ્દાઓ સહિત અન્ય પ્રશ્નોને લઈને આજે વાહનવ્યવહાર કમિશનર કચેરી ખાતે રિક્ષા એસોસિએશનો તથા ઓનલાઇન એગ્રીગેટર કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓ સાથે બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠકમાં ચાલકોની વિવિધ રજૂઆતો અંગે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. જોકે, બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ ચાલકોએ તેમની માગણીઓ અંગે સરકાર અને તંત્ર તરફથી સંતોષકારક તથા નક્કર નિર્ણય ન લેવાયો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.
બેઠકથી અસંતોષિત રિક્ષા યુનિયન અને ટેક્સી ચાલકોએ કમિશનર કચેરીની બહાર જ ધરણાં શરૂ કરી દીધા હતા. મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયેલા ચાલકોએ સૂત્રોચ્ચાર કરીને સરકાર સમક્ષ પોતાના પ્રશ્નોનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવાની માગ કરી હતી.
ચાલકોની મુખ્ય માગ છે કે એગ્રીગેટર કંપનીઓ દ્વારા સરકાર દ્વારા નિર્ધારિત ભાડાનો કડક અમલ કરવામાં આવે, નોન-ટ્રાન્સપોર્ટ સફેદ નંબર પ્લેટ ધરાવતા વાહનોના વ્યવસાયિક ઉપયોગ સામે નિયમ મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવે અને નિયમોનું પાલન કરીને રોજગારી મેળવતા રિક્ષા-ટેક્સી ચાલકોના હિતનું રક્ષણ કરવામાં આવે. હવે ધરણાં બાદ વાહનવ્યવહાર વિભાગ આ મુદ્દે શું નિર્ણય લે છે તેના પર ચાલકોની નજર છે.
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