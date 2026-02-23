ETV Bharat / state

સુરતના પાલમાં પત્નીના ત્રાસથી રિક્ષા ચાલકનો આપઘાતનો પ્રયાસ, હાલત ગંભીર

સુરતના પાલ વિસ્તારમાં આવેલી સુમન મુદ્રા આવાસમાં પત્નીના ત્રાસથી રિક્ષા ચાલકે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો

સુરતના પાલમાં પત્નીના ત્રાસથી રિક્ષા ચાલકનો આપઘાતનો પ્રયાસ
સુરતના પાલમાં પત્નીના ત્રાસથી રિક્ષા ચાલકનો આપઘાતનો પ્રયાસ (File Photo, ETV Bharat Gujarat)
સુરત: સુરતના પાલ વિસ્તારમાં આવેલી સુમન મુદ્રા આવાસમાં પત્નીના ત્રાસથી રિક્ષા ચાલકે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પત્ની દ્વારા સતત પૈસાની માંગણી કરવામાં આવતા રિક્ષા ચાલકે પોતાના શરીર પર જ્વલનશીલ પદાર્થ છાંટી અગ્નિસ્નાન કરી આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ગંભીર રીતે દાઝેલા યુવકને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો જ્યાં તેની હાલત નાજુક હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

સુરતમાં પત્નીના ત્રાસથી રિક્ષાચાલકનો આપઘાતનો પ્રયાસ

બનાવની વિગત જોઇએ તો, સુરતના પાલ વિસ્તારમાં સુમન મુદ્રા આવાસમાં રહેતા યુવકે અચાનક પોતાના શરીર પર જ્વલનશીલ પદાર્થ છાંટી આગ ચાંપી દીધી હતી. યુવકને આગની જ્વાળાઓમાં લપેટાયેલો જોઇ આસપાસના લોકોમાં અફરા તફરી મચી ગઇ હતી. સ્થાનિકો તાત્કાલિક યુવકની મદદે દોડી આવ્યા હતા અને ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી હતી. ફાયર વિભાગની 3 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને આગ પર કાબુ મેળવ્યો હતો.

108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે યુવકને તાત્કાલિક સારવાર માટે સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. હોસ્પિટલના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, યુવકનું શરીર મોટાભાગે દાઝી ગયું હોવાથી તેની હાલત અતિ ગંભીર છે અને તબીબોની ટીમ તેને બચાવવા સતત પ્રયત્ન કરી રહી છે.

આ મામલે પાલ પોલીસ સ્ટેશનના PI શીતલ શાહે જણાવ્યું હતું કે, "પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે રિક્ષા ચલાવી ગુજરાન ચલાવતા આ યુવક અને તેની પત્ની વચ્ચે વારંવાર ઝઘડા થતા હતા. પત્ની દ્વારા અવારનવાર પૈસાની માંગણી કરી માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. આ ત્રાસથી કંટાળીને યુવકે આત્મઘાતી પગલું ભર્યું હોવાનું જણાય છે." હાલ પોલીસે આ અંગે નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

