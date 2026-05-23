RFO સોનલ સોલંકી હત્યા કેસ: ફાયરિંગ માટે હથિયાર સપ્લાય કરનાર રાજુ શર્મા બિહારના ગયાથી ઝડપાયો
નવેમ્બર 2025માં RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ બાદ સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું, પોલીસ તપાસમાં તેમની હત્યા તેમના પતિએ જ કરી હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો
Published : May 23, 2026 at 7:26 PM IST
સુરત: જિલ્લાના ચકચારી RFO સોનલ સોલંકી ફાયરિંગ અને હત્યા કેસમાં સુરત ગ્રામ્ય પોલીસને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. પત્નીની હત્યા કરાવવા માટે પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીને રિવોલ્વર સપ્લાય કરનાર મુખ્ય સાગરીત રાજુ ઉર્ફે સૂરજ શર્માની બિહારના ગયા ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની ટીમ આરોપીને ટ્રાન્સફર વોરંટના આધારે તપાસ અર્થે સુરત લાવ્યા હોવાની સત્તાવાર જાહેરાત DySP આર.આર. સરવૈયાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ મારફતે કરી છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, રિવોલ્વર સપ્લાયર રાજુ ઉર્ફે સૂરજ શર્માનો સંપર્ક સોનલ સોલંકીના પતિ નિકુંજ ગોસ્વામી અને ઇશ્વરપુરી ગોસ્વામી સાથે સુરતના સચિન વિસ્તારમાં થયો હતો. આ સંપર્ક બાદ સોનલ સોલંકી પર રહસ્યમય ફાયરિંગ કરવાનું હથિયાર અને કારતૂસ સપ્લાય કરવાનું આખું નેટવર્ક ગોઠવાયું હતું. નિકુંજે ઉત્તરપ્રદેશ અને અન્ય જગ્યાએથી 200 જેટલા રાઉન્ડ ફાયર પણ મંગાવ્યા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું.
પકડાયેલો આરોપી રાજુ ઉર્ફે સૂરજ શર્મા રીઢો ગુનેગાર છે અને તેની સામે અગાઉ પણ અનેક ગંભીર ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. DySP આર.આર. સરવૈયાએ વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, આરોપી સામે સુરતના સચિન ઉપરાંત બિહાર, દમણ અને વાપીમાં પણ ગંભીર પ્રકારના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. બિહાર પોલીસે કટોકટીના એક હત્યાના ગુનામાં આશરે 15 દિવસ પહેલા જ તેની ધરપકડ કરી હતી, જેની જાણ થતાં જ સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી તેને ટ્રાન્સફર વોરંટથી અહીં લાવી છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, 5મી નવેમ્બર 2025ના રોજ કામરેજના જોખા-વાવ રોડ પર કાર અકસ્માત બાદ RFO સોનલ સોલંકી પર રહસ્યમય ફાયરિંગની ઘટના બની હતી. પોલીસની લાંબી અને ઊંડી તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો હતો કે, સોનલ સોલંકીના પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીએ જ પોતાના મિત્ર સાથે મળીને આ ફાયરિંગ કરાવ્યું હતું. આ ઘટના બાદ ગંભીર રીતે ઘવાયેલા RFO સોનલ સોલંકીનું એક મહિનાની ટૂંકી સારવાર બાદ મોત નીપજ્યું હતું, જેને પગલે પોલીસે ગુનામાં હત્યાની કલમોનો ઉમેરો કરી પતિ નિકુંજ અને તેના મિત્રની અગાઉ જ ધરપકડ કરી લીધી હતી. હવે મુખ્ય હથિયાર સપ્લાયર પકડાતા પોલીસ આ કેસમાં વધુ કડીઓ જોડી રહી છે.
