RFO સોનલ સોલંકી 48 દિવસ બાદ જિંદગીની જંગ હારી, આરોપી પતિ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધાયો

RFO સોનલ સોલંકીએ 48 દિવસની સારવાર બાદ હોસ્પિટલમાં અંતિમ શ્વાસ લીધા, તેમને માથામાં ગોળી વાગી હતી.

RFO સોનલ સોલંકી હત્યા કેસ
RFO સોનલ સોલંકી હત્યા કેસ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 23, 2025 at 1:53 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 3:09 PM IST

સુરત : ગત 6 નવેમ્બરના રોજ સુરત જિલ્લાના કામરેજ પાસે રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર (RFO) સોનલ સોલંકી પર જીવલેણ હુમલો થયો હતો. હુમલો થયાના 48 દિવસ બાદ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા RFO સોનલ સોલંકીનું આજે મંગળવારે દુઃખદ નિધન થયું છે. અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા છે.

RFO સોનલ સોલંકી હત્યા કેસ

RFO સોનલ સોલંકીના માથામાં વાગેલી ગોળીને કારણે મગજમાં અતિ ગંભીર નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે તેમનું મોત નિપજ્યું છે. સારવારના લાંબા સમયગાળા બાદ 48 દિવસ સુધી વેન્ટિલેટર સપોર્ટ પર રહ્યા બાદ સોનલબેન જિંદગીની જંગ હારી ગયા છે.

આરોપી પતિ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધાયો (ETV Bharat Gujarat)

તપાસમાં મોટો વળાંક : હવે પોલીસ આરોપી પતિ વિરુદ્ધ 'હત્યાના પ્રયાસ'ને બદલે 'હત્યા' (મર્ડર) નો ગુનો દાખલ કરશે.

પતિએ જ આપી હતી સોપારી, શું હતો સમગ્ર મામલો?

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સોનલ સોલંકીના RTO ઇન્સ્પેક્ટર પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીએ જ આ હુમલાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. સોનલબેને પતિને અન્ય સ્ત્રી સાથે રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યો હોવાથી, નિકુંજે તેમને રસ્તામાંથી હટાવવા માટે શૂટરોને સોપારી આપી હતી. 6 નવેમ્બરની સવારે જ્યારે સોનલબેન પોતાના પુત્ર સાથે નોકરી પર જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કામરેજ નજીક તેમના પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

"સોનલ સોલંકીના નિધન બાદ હવે આ કેસમાં કાયદેસરની કલમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. જેલમાં બંધ પતિ નિકુંજ ગોસ્વામી અને ફાયરિંગ કરનાર શખ્સો વિરુદ્ધ હવે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની હત્યાની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી તેજ કરાશે." -- DySP ચિરાગ વાડોદરિયા

હત્યા કેસનો ઘટનાક્રમ

  • 6 નવેમ્બર, 2025: કામરેજ પાસે સોનલ સોલંકી પર વહેલી સવારે ફાયરિંગ થયું
  • પોલીસ તપાસ: પોલીસે પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીની ધરપકડ કરી કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો
  • 9 ડિસેમ્બર, 2025: વધુ સારવાર માટે સુરતથી અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા
  • 23 ડિસેમ્બર, 2025: 48 દિવસની સારવાર બાદ સવારે નિધન થયું

