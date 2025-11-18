સુરત: RFO સોનલ સોલંકી ફાયરિંગ કેસ, પતિ નિકુંજના ઘરેથી મળ્યા જીવતા 36 કારતૂસ અને...

ETV Bharat / state

સુરતમાં RFO સોનલ સોલંકી ફાયરિંગ કેસમાં તપાસ કરી રહેલી પોલીસને તેના આરોપી પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીના ઘરેથી 36 જીવતા કારતૂસ સહિત અન્ય પુરાવા મળ્યાં છે.

RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ કેસ
RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ કેસ (Etv Bharat Gujarat)
Published : November 18, 2025 at 1:29 PM IST

સુરત: સુરતના RFO સોનલ સોલંકી ફાયરિંગ કેસમાં પોલીસને તેના પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીનાં ઘરેથી ચોંકાવનારા પુરાવા હાથ લાગ્યા છે. રિમાન્ડ પર રહેલા નિકુંજને સાથે રાખીને પોલીસે અડાજણમાં કવિ કલાપી ગાર્ડનની બાજુમાં આવેલા વિજયા લક્ષ્મી હિલ્સ એપાર્ટમેન્ટમાં તપાસ કરતાં કુલ 36 જીવતા કારતૂસ (ગોળીઓ) મળી આવી હતી.

કાયદાનાં ચોપડા અને નંબર પ્લેટ વગરની કાર કબજે

પોલીસ સુત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, નિકુંજનાં પિતાની હાજરીમાં ઘરમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરાયું હતું. 36 ગોળીઓ ઉપરાંત, ઘરમાંથી અલગ-અલગ કાયદાઓ સંલગ્ન પુસ્તકો પણ કબજે કરવામાં આવ્યા છે. આ પુસ્તકોની હાજરીથી પોલીસ કેસના ઊંડાણમાં તપાસ કરી રહી છે.

વધુમાં, ગુનામાં વપરાયેલી એક મહત્વની કડી પણ પોલીસને મળી છે. શૂટર ઈશ્વરપુરી ગોસ્વામીને રેલ્વે સ્ટેશન પરથી પીકઅપ કરવા માટે નિકુંજ જે નંબર પ્લેટ વગરની હ્યુન્ડાઈ ઇયોન (Eon) ફોરવ્હિલ કાર લઈને ગયો હતો, તે કાર પણ પોલીસે કબજે કરી છે. આ કાર ગુનામાં વપરાયેલી હોવાથી તેને પુરાવા તરીકે જપ્ત કરવામાં આવી છે.

પતિ નિકુંજના ઘરેથી તપાસ દરમિયાન પોલીસને મળ્યા જીવતા 36 કારતૂસ
પતિ નિકુંજના ઘરેથી તપાસ દરમિયાન પોલીસને મળ્યા જીવતા 36 કારતૂસ (Etv Bharat Gujarat)

શૂટર ઈશ્વરપુરીને લઈને થાણેનાં માસેઘાટ સુધી પોલીસ પહોંચી

બીજા આરોપી શૂટર ઈશ્વરપુરી ગોસ્વામીને લઈને પોલીસ ટીમ સોમવારે મહારાષ્ટ્રનાં થાણેમાં આવેલા માસેઘાટ પહોંચી હતી. ત્યાં જનતા બજારમાંથી આરોપીએ ફાયરિંગ પહેલા એક નવો ફોન અને 3 સિમકાર્ડ ખરીદ્યા હોવાની કબૂલાત કરી હતી. પોલીસે આરોપીને સાથે રાખીને આ માહિતીની ખરાઈ કરી છે.

આરોપી પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીના ઘરેથી 36 જીવતા કારતૂસ મળ્યા
આરોપી પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીના ઘરેથી 36 જીવતા કારતૂસ મળ્યા (Etv Bharat Gujarat)

નિકુંજનું પ્રિ-પ્લાનીંગ

સમગ્ર ઘટના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, નિકુંજ ગોસ્વામીએ આ ગુનો આચરવા માટે સંપૂર્ણ પૂર્વ-આયોજન કર્યું હતું અને ઘરમાં મળી આવેલી ગોળીઓ તથા કાયદાનાં પુસ્તકો આ ગુનાની ગંભીરતામાં વધારો કરે છે. ત્યારે પ્રશ્ન એ થાય કે શું આ કાયદાનાં પુસ્તકો નિકુંજે ગુનાથી બચવા માટે વાંચ્યા હતા? અને આ 36 ગોળીઓ કયા હથિયાર માટે અને ક્યાંથી મેળવવામાં આવી હતી ? પોલીસ હવે આ તમામ દિશાઓમાં ઊંડી તપાસ કરીને વધુ વિગતો બહાર લાવવા પ્રયાસ કરી રહી છે.

6 નવેમ્બરના રોજ RFO સોનલ સોલંકી પર કરાયું હતું ફાયરિંગ
6 નવેમ્બરના રોજ RFO સોનલ સોલંકી પર કરાયું હતું ફાયરિંગ (Etv Bharat Gujarat)

બાળકને શાળાએ મૂકવા જતાં અંધાધૂંધ ફાયરિંગ

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગત 6 નવેમ્બરના રોજ સુરત શહેર વન ભવન ખાતે ફરજ બજાવતા RFO સોનલ સોલંકી સવારે પોતાના બાળકને કારમાં લઈને શાળાએ મૂકવા જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન કામરેજ તાલુકાના વાવ-જોખા રોડ પર એક અજાણ્યા ઈસમે તેમની કાર ઉભી રખાવી હતી. કોઈ પણ જાતની વાતચીત વગર, તેણે નજીકથી સોનલબેનના કાન અને નાકની વચ્ચે ગોળી ધરબી દીધી હતી અને તુરંત સ્થળ પરથી ભાગી ગયો હતો. લોહીલુહાણ અને બેભાન હાલતમાં સોનલબેનને સ્થાનિકો દ્વારા પ્રથમ કામરેજની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા, પરંતુ તબિયત નાજુક જણાતા તેમને સુરત શહેરની મોટી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તપાસમાં ગોળી હોવાનું સામે આવતાં સમગ્ર સુરત જિલ્લા પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ હતી. હાલમાં સોનલ સોલંકી સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.

કામરેજના જોખા-વાવ રોડ પર અકસ્માતગ્રસ્ત કારમાંથી લોહીલુહાણ હાલતમાં RFO સોનલ સોલંકી
કામરેજના જોખા-વાવ રોડ પર અકસ્માતગ્રસ્ત કારમાંથી લોહીલુહાણ હાલતમાં RFO સોનલ સોલંકી (Etv Bharat Gujarat)

અકસ્માતથી હત્યાના કાવતરા સુધીનો ઘટનાક્રમ

06 નવેમ્બર

કામરેજના જોખા-વાવ રોડ પર અકસ્માતગ્રસ્ત કારમાંથી લોહીલુહાણ હાલતમાં RFO સોનલ સોલંકી મળી આવ્યાં અને તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે ખસેડાયા.

માથાના ભાગે વાગી હતી ગોળી:

સારવાર દરમિયાન તબીબી તપાસમાં સોનલ સોલંકીને માથાના ભાગે ગોળી વાગી હોવાનું બહાર આવતા પોલીસે સઘન તપાસ શરૂ કરી.

પતિ પર આરોપ:

સોનલ સોલંકીના પતિ નિકુંજ ગોસ્વામી પર હત્યાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ મૂક્યો.

કોર્ટ કેસ:

પારિવારિક વિખવાદ અને કોર્ટ કેસ ચાલી રહ્યા હોવાથી પોલીસને આ દિશામાં તપાસ આગળ વધારી. ઘટના બાદથી જ પતિ નિકુંજ ગોસ્વામી ફરાર થઈ ગયા હતા.

પોલીસની શોધખોળ:

પોલીસ ટેક્નિકલ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી તેમને શોધી રહી હતી.

સરેન્ડરનો પ્રયાસ:

lCB પોલીસે RTO ઇન્સ્પેક્ટર નિકુંજ ગોસ્વામીને કામરેજની કઠોર કોર્ટમાં સરેન્ડર કરવા જતાં ઝડપી લીધા હતા.

RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ કેસ
RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ કેસ (Etv Bharat Gujarat)

મિત્ર ભાવમાં આપી હતી'સોપારી'?

પોલીસ દ્વારા આકરી પૂછપરછ કરવામાં આવતા નિકુંજ ગોસ્વામીએ ચોંકાવનારી કબૂલાત કરી હતી. તેમણે પારિવારિક વિખવાદના કારણે પોતાની પત્નીની હત્યા કરવા માટે મિત્ર ઈશ્વરગિરી ગોસ્વામીને સોપારી આપી હોવાનું સ્વીકાર્યું હતું. પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રાથમિક તપાસમાં નિકુંજ ગોસ્વામીએ મિત્ર ભાવમાં સોપારી આપી હોવાની માહિતી છે. આ કેસમાં થોડા દિવસો અગાઉ સોનલ સોલંકીએ પોતાની કારમાં જી.પી.એસ. ટ્રેકર લગાડ્યા હોવાની ફરિયાદ પણ કામરેજ પોલીસ મથકમાં નોંધાવી હતી, જે પારિવારિક ઝઘડાની ગંભીરતા દર્શાવે છે.

  1. RFO સોનલ સોલંકી ફાયરિંગ કેસ, RTO ઈન્સ્પેક્ટર પતિ નિકુંજ ગોસ્વામીએ મિત્રને આપી હતી સોપારી
  2. સુરત RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ કેસ: કૌટુંબિક વિખવાદમાં મિત્રને સોપારી! મુખ્ય આરોપી સહિત બંને 2500 KM ભાગ્યા

RFO SONAL SOLANKI
RFO SONAL SOLANKI FIRING CASE
RTO OFFICER NIKUNJ GOSWAMI
SURAT POLICE
FIRING CASE

