સાબરકાંઠામાં આવનાર સમયમાં ક્રાંતિકારીઓના માર્ગ આંદોલન! 10 હજાર ખેડૂત શસ્ત્ર મેળવવા કરશે રજૂઆત

12 ડિસેમ્બરથી 10,000 જેટલા આત્મ રક્ષણ માટે શસ્ત્ર મેળવવા લેખિત રજૂઆત કરશે.

Published : December 1, 2025 at 9:12 PM IST

સાબરકાંઠા : હિંમતનગરથી શરૂ થયેલું હુડાનું આંદોલન, હવે શહીદ ભગતસિંહ અને ચંદ્રશેખરના માર્ગે આગળ વધી રહ્યું છે. આજે યોજાયેલી હુડા સમિતિની બેઠકમાં આગામી 12 ડિસેમ્બરથી 10,000 જેટલા આત્મરક્ષણ માટે શસ્ત્ર મેળવવા લેખિત રજૂઆત કરશે, તેમજ આવનારા સમયમાં હુડા દૂર કરવા માટે છાતી પર ગોળીઓ ખાવાનો દ્રઢ નિર્ધાર કરાયો છે.

સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં છેલ્લા 3 માસથી હુડા રદ કરવામાં ભારે જન આક્રોશ પેદા થઈ રહ્યું છે, જો કે તાજેતરમાં થયેલી 11 ગામડાઓની પદયાત્રા બાદ ગાંધીજીનો માર્ગો છોડી હવે આવનારા સમયમાં શહીદ ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદના માર્ગે આગળ વધવા બેઠકમાં નિર્ણય કરાયો છે.

આજે હુડા સમિતિની હિંમતનગર ખાતે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં આવનારા સમયના કાર્યક્રમની રજૂઆત કરાઈ, જે અંતર્ગત હવે સરકાર જો હુડા રદ કરવા મામલે ગંભીરતાથી ન વિચારે તો 11 ગામના લોકો મરણિયા બનશે, તે દિશામાં આગળ વધી રહ્યા છે.

10 હજાર ખેડૂતોએ શસ્ત્ર મેળવવા લેખિત રજૂઆત કરી

આવનારી 12 ડિસેમ્બરથી 10,000 જેટલા લોકો આત્મ રક્ષણ માટે શસ્ત્રોની માંગણી કરવાના છે, તેમજ સમય સંજોગ મુજબ સરકાર સામે આક્રમક થવું પડે તો છાતી પર ગોળીઓ ઝીલવા પણ તૈયાર થનાર છે. જો કે એક તરફ રાજ્ય સરકાર પાસે સતત સહયોગની અપેક્ષા રાખી રહેલી હુડા સમિતિએ સતત 90 દિવસ સુધી વિવિધ પ્રયાસ હાથ ધરાયા છે.

જેમાં વરસતા વરસાદમાં જંગી જાહેર રેલી કરી હુડા સમિતિએ સરકારને ફેર વિચારણા માટે રજૂઆત કરી હતી. સાથોસાથ તાજેતરમાં 11 જેટલા ગામડાઓમાં પદયાત્રા કરી ગાંધીજી માર્ગે આંદોલનની ચીમકી પણ ઉચ્ચારી હતી.

જોકે હજી સુધી સ્થાનિક સરકાર સંગઠન તેમજ રાજ્ય સરકાર દ્વારા કોઈ ચોક્કસ પગલાં નથી લેવાયા, ત્યારે આવનારા સમયમાં આ મામલે ગંભીરતાથી વિચારવા માટે હુડા સમિતિએ આજે સંકલન બેઠક બોલાવી હતી. જોકે હુડાનો મામલો આવનારા સમયમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં વ્યાપક આંદોલન સમાન બની રહે તેમ છે.

સંપાદકની પસંદ

