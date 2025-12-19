જૂનાગઢ જિલ્લાની સંશોધિત મતદાર યાદી જાહેર, દોઢ લાખથી વધુ મતદારના નામ કપાયા
જૂનાગઢ જિલ્લાની પાંચ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં 13,00,344 જેટલા મતદાતાઓ નોંધાયા
Published : December 19, 2025 at 10:12 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ જિલ્લામાં સંશોધિત મતદાર યાદીનું કામ પૂર્ણ થતા જૂનાગઢ જિલ્લાની પાંચ વિધાનસભા મત વિસ્તારમાં નવા મતદારોની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે.નવી ડ્રાફ્ટ મતદાર યાદીમાં કુલ 11 લાખ 49,395 જેટલા મતદારો નોંધાયા છે. દોઢ લાખ કરતા વધારે મતદારોના નામ ડ્રાફ્ટ યાદીમાંથી કપાયા છે. જે લોકોના નામ કમી થયા છે અથવા તો સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી તેમના વાંધા અને હક દાવા કરવાની સમય મર્યાદા ચૂંટણી પંચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ ચૂંટણી પંચ દ્વારા અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવશે.
જૂનાગઢ જિલ્લામાંથી દોઢ લાખ મતદારોના નામ કપાયા
એસ.આઇ.આર અંતર્ગત નવી મતદાર યાદી જાહેર ચૂંટણી પંચ દ્વારા સંશોધિત મતદાર યાદી આજે વિધિવત રીતે જૂનાગઢ જિલ્લામાં જાહેર કરવામાં આવી છે.જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર દ્વારા આ યાદી જાહેર કરાઈ છે જેમાં 22-10-2025ની સ્થિતિએ 13,00,344 જેટલા મતદાતાઓ જૂનાગઢ જિલ્લાની પાંચ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં નોંધાયા હતા જેમાંથી 1,50,949 જેટલા મતદારોના નામ આજે જાહેર થયેલી ડ્રાફ્ટ યાદીમાં સામેલ થયા નથી. આજે જાહેર થયેલી મતદાર યાદીમાં 11,49,395 જેટલા મતદારો જૂનાગઢ જિલ્લાની પાંચ વિધાનસભામાં નોંધાયા છે. આગામી 19 ડિસેમ્બરથી લઈને 18મી જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં જે લોકો ના નામ મતદાર યાદીમાં સામેલ થયા નથી આવા તમામ લોકો પોતાના હક દાવા કે વાંધા અરજી રજૂ કરી શકે છે ત્યાર બાદ ચૂંટણી પંચ દ્વારા વિધિવત રીતે અંતિમ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવશે.
દૂર થયેલા મતદારો એ.એસ.ડી યાદીમાં નવી સંશોધિત મતદાર યાદીમાંથી 1,50,949 જેટલા મતદારોના ફોર્મ પરત મળ્યા નથી જેથી તેમનો સમાવેશ સંશોધિત મતદાર યાદીમાં કરવામાં આવ્યો નથી. આવા મતદારોને એ.એસ.ડી કેટેગીરી માં રાખીને એક અલગ થી યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે જેમાં ગેર હાજર સ્થળાંતર કે મૃત્યુ પામેલા મતદારોના નામ સામેલ કરાયા છે. એક મહિના કરતાં વધારે સમય ચાલેલી મતદાર યાદી સુધારણા અભિયાન માં જૂનાગઢ જિલ્લામાં 1338 જેટલા બી.એલ.ઓ 27 મદદનીશ મતદાન નોંધણી અધિકારી 05 જેટલા મતદાન નોંધણી અધિકારી અને જિલ્લાના અલગ અલગ વિભાગના કર્મચારીઓની સેવાઓ પણ આ અભિયાનમાં લેવામાં આવી હતી.
22/10/2025ની સ્થિતિએ મતદાતાઓ જૂનાગઢ જિલ્લામાં સંશોધિત મતદાર યાદી જાહેર કરતા પૂર્વે 6,67,900 પુરુષ 6,32,424 મહિલા અને અન્ય જાતિના 20 મતદારો મળીને કુલ 13, 00344 જેટલા મતદારો સામેલ હતા. સંશોધિત નવી મતદાર યાદીમાં 6,01,396 પુરુષ 5,47,986 મહિલા અન્ય જાતિના 13 મતદારો મળીને કુલ 11,49,395 જેટલા મતદારો આજના દિવસે જાહેર થયેલી મતદાર યાદીમાં સ્થાન પામ્યા છે. નવી સંશોધિત મતદાર યાદી માંથી 66504 પુરુષ અને 84438 મહિલા તેમજ સાત જેટલા અન્ય જાતિના મતદારોનો સમાવેશ સંશોધિત મતદાર યાદીમાં કરાયો નથી.
101 મતદાન મથકનો પણ વધારો 22/10/2025 ની સ્થિતિએ જૂનાગઢ જિલ્લાની પાંચ વિધાનસભામાં કુલ 1338 જેટલા મતદાન મથકો હતા. જેમાં હવે 101 નો વધારો થયો છે અને મતદાન મથકોની સંખ્યા 1439 સુધી પહોંચી છે. ચૂંટણી પંચની ગાઇડ લાઇન મુજબ એક મતદાન મથકમાં વધુમાં વધુ 1200 મતદાતાનો સમાવેશ કરી શકાય તેને ધ્યાને રાખીને મતદાન મથકોની સંખ્યામાં પણ વધારો થયો છે જેમાં માણાવદરમાં 13, જૂનાગઢમાં 15, વિસાવદરમાં 18, કેશોદમાં 18 અને માંગરોળ વિધાનસભામાં 37 મતદાન મથકોનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
