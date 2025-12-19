બનાસકાંઠા-વાવ થરાદ જિલ્લાની સંશોધિત મતદાર યાદી જાહેર, 2 લાખ કરતા વધુ મતદારોના નામ કપાયા

ETV Bharat / state

બનાસકાંઠા-વાવ થરાદ જિલ્લાની સંશોધિત મતદાર યાદી જાહેર,
પાલનપુર: રાજ્યભરમાં 27 ઓક્ટોબર 2025થી શરૂ કરવામાં આવેલી સંશોધિત મતદાર યાદી કાર્યક્રમ અંતર્ગત બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદ જિલ્લાની સંશોધિત મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં કુલ મતદારોની સંખ્યા 26,24,952 હતી. આ મતદારો પૈકી કુલ પરત મળેલ ગણતરી ફોર્મ EFની સંખ્યા 24,05,325 છે. ASDના કારણે કમી થયેલા મતદારોની સંખ્યા 2,19,627 છે. ફાઈનલ ડ્રાફ્ટ રોલમાં 24,05,325 જેટલા મતદારોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આ પ્રસિદ્ધ થયેલ ડ્રાફ્ટ રોલ અંગે હક્ક દાવા અને વાંધા અરજીઓ તારીખ 19 ડિસેમ્બર 2025થી 18 જાન્યુઆરી 2026 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન સબંધિત EROને રજૂ કરી શકાશે. તે બાદ નોટિસ અને સુનાવણીના સમયગાળા દરમિયાન હક્ક દાવા અને વાંધા અરજીઓ હોય તેવા મતદારો અને No Mapping એટલે કે 2002ની યાદી મુજબ જેનું મેપિંગ થઈ શક્યું નથી તેવા કુલ 64,336 મતદારોને 19 ડિસેમ્બર 2025થી 10 ફેબ્રુઆરી 2026 સુધીના સમયગાળા દરમિયાન સંબંધિત વિધાનસભાના મતદાર નોંધણી અધિકારી અથવા મદદનીશ મતદાર નોંધણી અધિકારી સમક્ષ રૂબરૂ સાંભળીને મતદાર દ્વારા રજુ કરી આધાર પુરાવા મુજબ આગળનો નિર્ણય કરવામાં આવશે.

બનાસકાંઠા અને વાવ - થરાદ જિલ્લા ખાતે મતદાર નોંધણી અધિકારીની કચેરી તથા મદદનીશ મતદાર નોંધણી અધિકારી કચેરી ખાતે કુલ 27 જેટલા હેલ્પ ડેસ્ક કમ ડોક્યુમેન્ટ કલેક્શન સેન્ટર કાર્યરત કરાયા છે. No Mapping વાળા મતદારો આ સેન્ટર ખાતે પોતાના આધાર પુરાવા રજૂ કરી શકશે.

બનાસકાંઠા અને વાવ થરાદ જિલ્લાની 9 વિધાનસભા વિસ્તારમાં કુલ મતદારોની સંખ્યા:- 26,24,952

