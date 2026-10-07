મહેસૂલી કર્મચારીઓ અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ પર: 14 પડતર માંગણીઓ સાથે વડોદરા-રાજકોટમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રદર્શન
રાજ્યવ્યાપી બની ચૂકેલી આ હડતાળને પગલે મોટી સંખ્યામાં લોકોના વહીવટી કામો ખોરવાઈ રહ્યા છે
Published : October 7, 2026 at 6:49 PM IST
વડોદરા/રાજકોટ: રાજ્યના મહેસૂલ કર્મચારીઓ દ્વારા વિવિધ જગ્યાએ અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ શરૂ કરવામાં આવી છે. કર્મચારીઓ 14 જેટલી વિવિધ માંગણીઓ સાથે સરકાર સમક્ષ વારંવાર રજૂ કરી હોવા છતાં તેનું કોઈ નિરાકરણ ન આવતા કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતર્યા છે. રાજકોટ અને વડોદરા જિલ્લાના મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યા હતા.
વડોદરા જિલ્લામાં મહેસૂલી વિભાગના કર્મચારીઓની અચોક્કસ મુદતની હડતાળના પગલે મહેસૂલી કામગીરી પર અસર જોવા મળી રહી છે. પડતર માંગણીઓનો લાંબા સમયથી ઉકેલ ન આવતા કર્મચારીઓએ આંદોલનનું રણશિંગુ ફૂંક્યું છે. 7 ઓક્ટોબરથી શરૂ થયેલી આ હડતાળમાં વડોદરા શહેર અને જિલ્લામાં અંદાજે 380 જેટલા મહેસૂલી કર્મચારીઓ જોડાયા હોવાનો કર્મચારી મંડળ દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે કર્મચારીઓએ પોસ્ટર સાથે વિરોધ નોંધાવી પોતાની માંગણીઓ સરકાર સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
મહેસૂલ મંડળના પ્રમુખ રમેશ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, કર્મચારીઓ દ્વારા સરકાર સમક્ષ 14 જેટલી પડતર માંગણીઓ રજૂ કરવામાં આવી છે. વારંવાર રજૂઆતો, આવેદનપત્રો અને ચર્ચા માટે સમય આપવામાં આવ્યા બાદ પણ માંગણીઓનો ઉકેલ ન આવતા અચોક્કસ મુદતની હડતાળનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. અગાઉ 5 ઓક્ટોબરે કર્મચારીઓ માસ સીએલ સહિતના કાર્યક્રમો યોજી વિરોધ નોંધાવી ચૂક્યા છે. કર્મચારીઓનું કહેવું છે કે 30 દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યા બાદ પણ માંગણીઓ અંગે કોઈ ઉકેલ ન આવતા રોષ વધ્યો હતો.
હડતાળની સીધી અસર મહેસૂલી વિભાગ સાથે જોડાયેલી વિવિધ કામગીરી પર પડી શકે છે. આવકના દાખલા, રેશનકાર્ડમાં નામ સુધારા સહિતની ઓનલાઈન કામગીરી ઉપરાંત ઈ-ધરામાં મિલકતના વેચાણની નોંધ અને વારસાઈની નોંધ જેવી કામગીરી પણ પ્રભાવિત થવાની શક્યતા છે. જેના કારણે વિવિધ કામ માટે સરકારી કચેરીઓમાં આવતા અરજદારોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગણીઓમાં નાયબ મામલતદાર, કારકુન અને રેવેન્યુ તલાટીઓની સિનિયોરિટી યાદી સમયસર તૈયાર કરવાની માંગ સામેલ છે. ઉપરાંત LRQ, પ્રી-સર્વિસ અને HRQ પરીક્ષાઓ સમયસર યોજવાની માંગ કરવામાં આવી છે. જિલ્લા ફેરબદલીના કારણે સિનિયોરિટી અને પ્રમોશન પર થતી અસર દૂર કરવા તેમજ નાયબ મામલતદાર અને કારકુનો પર રહેલું કામનું ભારણ ઘટાડવાની પણ માંગ છે. મહેસૂલી તલાટીઓનો જોબચાર્ટ બેલેન્સ કરવાની રજૂઆત પણ કરવામાં આવી છે.
હડતાળને કારણે સામાન્ય અરજદારોને પણ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. નાની બચતનું કામ કરતા અરજદાર હસમુખભાઈએ જણાવ્યું કે તેઓ દર બુધવારે પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતાં સંબંધિત કામ માટે કાર્ડ લેવા આવે છે. જોકે, આજે હડતાળ હોવાની જાણ તેમને કચેરી પર આવ્યા બાદ થઈ હતી. જેના કારણે ફિલ્ડનું કામ અને અન્ય કામગીરી છોડીને આવવું પડ્યું અને હવે ફરી આવતા બુધવારે આવવું પડશે.
અરજદાર મયૂરી શાહે પણ જણાવ્યું કે તેઓ નાની બચતનું કામ કરે છે અને દર બુધવારે કાર્ડ લેવા આવે છે. હડતાળ અંગે અગાઉથી જાણ ન હોવાથી તેઓ સવારે વહેલા દૂરથી આવ્યા હતા, પરંતુ કચેરી પર પહોંચ્યા બાદ હડતાળની માહિતી મળી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, જેના કારણે સમય અને મુસાફરી બંનેનો ધક્કો પડ્યો અને તેમનું કામ પણ બગડ્યું.
મહેસૂલ મંડળના પ્રમુખ રમેશ પટેલે જણાવ્યું કે 14 જેટલી માંગણીઓ સ્વીકારવામાં આવે તો કર્મચારીઓ તાત્કાલિક કામ પર પરત ફરવા તૈયાર છે. કર્મચારીઓનો દાવો છે કે તેમની માંગણીઓ સ્વીકારવાથી સરકારને કોઈ નાણાકીય નુકસાન નહીં થાય. હાલ માંગણીઓના નિરાકરણ સુધી અચોક્કસ મુદતની હડતાળ ચાલુ રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
રાજકોટ જિલ્લા મહેસૂલી કર્મચારી મંડળ પણ હડતાળમાં જોડાયું
બીજી તરફ, રાજકોટ જિલ્લા મહેસૂલી કર્મચારી મંડળ પણ હડતાળમાં જોડાયું છે. રાજકોટ કલેક્ટર કચેરી પરિસરમાં કર્મચારીઓ દ્વારા ધરણાં યોજી સરકાર સમક્ષ પડતર પ્રશ્નોના વહેલી તકે ઉકેલની માંગ કરવામાં આવી હતી.
મહામંડળના પ્રતિનિધિ તેજસ પંચાસરાના જણાવ્યા મુજબ મહેસૂલી કર્મચારીઓના કુલ 14 જેટલા પ્રશ્નો લાંબા સમયથી પડતર છે. તેમાં મહેસૂલી તલાટીના જોબચાર્ટ સિવાય અન્ય વિભાગોની કામગીરી સોંપવામાં ન આવે, કાયમી કર્મચારીઓને મળવાપાત્ર PTA ભથ્થું યોગ્ય રીતે આપવામાં આવે તેમજ ક્લાર્ક અને મહેસૂલી તલાટીઓને નાયબ મામલતદાર તરીકે પ્રમોશન આપી અન્ય જિલ્લામાં કરવામાં આવેલી બદલીઓ સહિતના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે.
કર્મચારી મંડળના જણાવ્યા મુજબ આ પ્રશ્નોને લઈને છેલ્લા એક વર્ષથી સરકાર સમક્ષ વારંવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી રહી છે. એક મહિના અગાઉ સરકારના પ્રતિનિધિઓ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે મહામંડળના હોદ્દેદારોની બેઠક પણ યોજાઈ હતી. તે સમયે ૧૦ દિવસમાં પ્રશ્નોના નિરાકરણની ખાતરી આપવામાં આવી હોવાનું કર્મચારીઓનું કહેવું છે.
જોકે, એક મહિનો વીતી જવા છતાં પ્રશ્નોનું નિરાકરણ ન આવતા આખરે મહેસૂલી કર્મચારીઓએ અચોક્કસ મુદતની હડતાળનું એલાન કર્યું છે. મહેસૂલી કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતરતા જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષાએ જમીન-મહેસૂલ, વિવિધ પ્રમાણપત્રો તેમજ મહેસૂલી વિભાગને લગતી સરકારી કામગીરી પર અસર થવાની શક્યતા છે. હવે સરકાર દ્વારા કર્મચારીઓની ૧૪ માંગણીઓ અંગે શું નિર્ણય લેવામાં આવે છે અને હડતાળ કેટલા સમય સુધી ચાલે છે, તેના પર સૌની નજર છે.
મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારી મનીષભાઈ ગીતવાનીએ જણાવ્યું કે, અમે ગયા સોમવારથી એક દિવસની રજા પર હતા. ગઈકાલે અમે લોકોના કામ કર્યા છે પરંતુ અમારી ડિમાન્ડ સંતોષાવાની નથી જેથી આજથી અમે અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર બેઠા છીએ. પ્રમુખ મહીરાજસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, અમારા 14 મુદ્દાઓ છે જે માં રાજકોટનો પણ સમાવેશ થાય છે એટલે અમે આમાં જોડાયા છીએ આમ તો ગુજરાત ભરના મહેસુલી કર્મચારી હડતાલ પર છે ત્યારે અનેક લોકોના કામો ખોલવા છે જેની અમે લોકો પાસે માફી માંગીએ છીએ.
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