જામનગરમાં મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓએ રામધૂન બોલાવી નોંધાવ્યો વિરોધ, સતત બીજા દિવસે હડતાળ યથાવત
રાજ્યમાં મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓ વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઇને હડતાળ પર ઉતર્યા છે.
Published : October 8, 2026 at 6:42 PM IST
જામનગર: રાજ્યમાં મહેસૂલ વિભાગના કર્મચારીઓ વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઇને હડતાળ પર ઉતર્યા છે. જામનગરમાં પણ મહેસૂલ કર્મચારી મંડળ, વર્ગ-3ના કર્મચારીઓ પોતાની વિવિધ પડતર માંગણીને લઇને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સતત બે દિવસથી હડતાળ પર ઉતરેલા મહેસૂલ કર્મચારીઓએ રામધૂન બોલાવી સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
વર્ગ-3ના કર્મચારીઓએ રામધૂન બોલાવી નોંધાવ્યો વિરોધ
હડતાળના બીજા દિવસે જામનગરના લાલ બંગલા ખાતે એસોસિએશનની ઓફિસ પાસે મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ એકઠા થયા હતા અને સરકાર સામે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું.
જામનગર જિલ્લા કલેકટર કચેરીના નાયબ મામલતદાર આનંદ વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત રાજ્ય મહેસૂલ કર્મચારી મંડળ, વર્ગ-૩ના આદેશ અનુસાર જામનગરમાં આ હડતાળ કરવામાં આવી રહી છે. આ હડતાળમાં જામનગર જિલ્લા મહેસૂલી કર્મચારી મંડળના નાયબ મામલતદાર, ક્લાર્ક (કારકૂન) અને મહેસૂલી તલાટી એમ ત્રણેય કેડરના અંદાજે 260 જેટલા કર્મચારીઓ જોડાયા છે અને બીજા દિવસે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે.
કર્મચારીઓની મુખ્ય માંગણીઓ વિશે વાત કરતા નાયબ મામલતદારે જણાવ્યું હતું કે, કર્મચારીઓને નિયમિત રીતે અને સમયમર્યાદામાં બઢતી (પ્રમોશન) મળવી જોઈએ. આ ઉપરાંત ઓનલાઈન પોર્ટલ અને સુપર ઓટીપી (Super OTP) જેવી વ્યવસ્થાઓમાં કર્મચારીઓ તરફી જરૂરી સુધારા થાય તેવી માંગ છે. અલગ-અલગ વિભાગો વચ્ચે કામગીરીની સમાન વહેંચણી થાય તે પણ ખૂબ જ જરૂરી છે. આવી મુખ્ય માંગણીઓ સહિત કુલ 14 જેટલા અલગ-અલગ મુદ્દાઓને લઈને તેઓ મહામંડળના આદેશ મુજબ હડતાળ પર ઉતરી વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે.
આ હડતાળના કાર્યક્રમને આગળ ધપાવવા માટે હડતાળના બીજા દિવસે ઉપસ્થિત તમામ કર્મચારીઓ દ્વારા રામધૂન બોલાવવાનો કાર્યક્રમ પણ યોજવામાં આવ્યો હતો, જે પૂર્ણ થયો છે. આ તકે નાયબ મામલતદારે તમામ લોકોને અને સામાન્ય જનતાને પણ ખાસ અપીલ કરી હતી કે તેઓ મહેસૂલી કર્મચારીઓના આ પ્રશ્નોમાં સહભાગી બને અને તેમને સમર્થન પૂરું પાડે, જેથી કરીને કર્મચારીઓનો અવાજ યોગ્ય જગ્યા સુધી પહોંચી શકે.
આંદોલનની આગામી રણનીતિ અંગે પૂછવામાં આવતા તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, હાલમાં તેઓ માત્ર ધરણાંનો કાર્યક્રમ યોજી રહ્યા છે. પરંતુ ભવિષ્યમાં હામંડળ દ્વારા હડતાળને લઈને જે પણ કાર્યક્રમોની સૂચના કે આદેશ આપવામાં આવશે, તે મુજબ તેઓ આગળ વધશે.
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