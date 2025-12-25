સુરેન્દ્રનગરમાં EDના દરોડા મામલે મોટો ખુલાસો, અરજદારે PMOમાં ફરિયાદ કરતા મોટું કૌભાંડ આવ્યું સામે
અરજદારે જણાવ્યું કે, ધાંગધ્રાના મોટી માલવણ નજીક 850 કરોડથી વધુની જમીન સોલાર કંપનીને ફાળવી દેવામાં આવી હોય તેમાં ગેરરીતી આંચરી હોવાના કારણે દરોડા પડ્યા.
Published : December 25, 2025 at 2:55 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલના નિવાસ્થાને ઇડી દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમાં મુખ્યત્વે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની કિંમતની જમીનો સોલાર કંપનીઓને ફાળવી દેવામાં આવી હોવાના કારણે દરોડાની કામગીરી કરવામાં આવી હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી ED દ્વારા દરોડા પાડવા આવ્યા છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ તેના PA જયરાજસિંહ ઝાલા અને નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ ચંદ્રસિંહ મોરી અને ક્લાર્ક મયુરસિંહ ગોહિલના ઘરે સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
પીએમઓ ઓફિસમાં રજૂઆત:
ધાંગધ્રા તાલુકાના મોટી માલવણ ગામના અરજદાર દ્વારા પીએમઓ ઓફિસમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હોવાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ધાંગધ્રા તાલુકાના મોટી માલવણ ગામે સોલાર પ્લાન્ટ ઊભો કરવામાં આવ્યો છે, અંદાજિત 850 કરોડથી વધુના ખર્ચથી સોલાર પ્લાન્ટ ઊભો કરવામાં આવ્યો હોવાનું ફરિયાદી અશ્વિન પટેલ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
ફરિયાદી અશ્વિન પટેલ દ્વારા આ અંગે રેવન્યુ વિભાગ ઘુડખર અભ્યારણ વિભાગ ફોરેસ્ટ અધિકારીઓ અને ગાંધીનગર સુધી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, તે છતાં પણ કોઈ પગલા ભરવામાં ન આવ્યા હોવાના કારણે અંતે પીએમઓ ઓફિસમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. 60 કરોડનો પ્લાન બતાવી 850 કરોડથી વધુનો પ્લાન નાખવામાં આવ્યા હોવાની રજૂઆત ફરિયાદી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. નજીકમાં ઘુડખર અભ્યારણ હોવાના કારણે આજુબાજુના પ્રાણીઓની સુરક્ષા માટે વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે. તે વ્યવસ્થા ન કરવામાં આવી હોય અને પ્લાન ગેરકાયદેસર ઉભો કરવામાં આવી હોવાની રજૂઆત અધિકારીઓ સામે પીએમઓ ઓફિસ ખાતે કરવામાં આવી હતી. આ સંદર્ભે 7 વખત સ્વાગત કાર્યક્રમમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી તે છતાં પણ પ્રશ્નનો નિવેડો ન આવતા અંતે ફરિયાદી દ્વારા પીએમઓ ઓફિસમાં ઓનલાઈન અરજી કરવામાં આવી હોવાનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે.
સોલાર કંપની દ્વારા પ્લાન્ટ ઉભો કરી નાખવામાં આવ્યો છે પરંતુ ખેડૂતોને વિશ્વાસમાં લેવામાં નથી આવ્યા અને આ ઉપરાંત રોજની 40 લાખ રૂપિયાની વીજળી ઉત્પાદન કરવામાં આવી રહી છે. રેવન્યુ વિભાગ અને ખેડૂત ખાતેદારોની પણ પરમિશન લેવામાં ન આવી હોવાનું ફરિયાદી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે.
હવે તપાસ ઇડીને સોંપવામાં આવી છે ત્યારે કંપનીના રોકાણકારો દ્વારા જિલ્લા કલેકટરને મળી મંજૂરી આપી દેવામાં આવી હોવાનો પણ ફરિયાદી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. આ આધારે દરોડા પાડવામાં આવ્યા હોવાનો પણ ફરિયાદી અશ્વિન પટેલ દ્વારા હાલ જણાવવામાં આવ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગર કલેક્ટરની રાતોરાત બદલી:
સુરેન્દ્રનગરમાં તાજેતરમાં ED (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) ની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલા દરોડાના મામલે વહીવટી તંત્રમાં મોટી હલચલ જોવા મળી રહી છે. આ ઘટનાના પગલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા સુરેન્દ્રનગરના જિલ્લા કલેક્ટર ડો. રાજેન્દ્રકુમાર પટેલની રાતોરાત બદલી કરવામાં આવી છે, જે સમગ્ર જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બની ગઈ છે.
DDOને જિલ્લા કલેક્ટર તરીકેનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો
ડો. રાજેન્દ્રકુમાર પટેલને સામાન્ય વહીવટ વિભાગના હવાલે કરવામાં આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા વિકાસ અધિકારી કે. એસ. યાજ્ઞિકને જિલ્લા કલેક્ટર તરીકેનો ચાર્જ સોંપવામાં આવ્યો છે. કે. એસ. યાજ્ઞિકે તાત્કાલિક અસરથી કલેક્ટર તરીકેની જવાબદારી સંભાળી લીધી છે અને વહીવટી કામગીરીમાં સતતતા જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી સૂચનાઓ પણ આપી છે.
નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ ચંદ્રસિંહ મોરીની ધરપકડ
આ મુદ્દે નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ ચંદ્રસિંહ મોરીની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને તેમના ઘરેથી 60 લાખથી વધુની રકમની રોકડ મળી આવી છે, ચંદ્રસિંહ મોરીને અમદવાદ કોર્ટમાં રજૂ કરી ED દ્વારા 14 દિવસના રિમાન્ડ માંગ કરવામાં આવી હતી, જો કે કોર્ટે ચંદ્રસિંહ મોરીના 1 જાન્યુઆરી સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.
બેડરૂમમાં છુપાવેલ નાણાં મળી આવ્યા
ED એ PMLAની કલમ 17 હેઠળ ચંદ્રસિંહ ભૂપતસિંહ મોરી, નાયબ મામલતદાર અને એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટના રહેણાંક પરિસરમાં હાથ ધરવામાં આવેલી સર્ચ (તપાસ) દરમિયાન રુ.67.50 લાખની રોકડ રકમ મળી આવી, જેને જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ રોકડ રકમ તેમના બેડરૂમમાં છુપાવેલી મળી આવી હતી. આરોપી ચંદ્રસિંહ ભૂપતસિંહ મોરીએ 23/12/2025ના રોજ PMLAની કલમ 17 હેઠળ નોંધાયેલા તેમના નિવેદનમાં સ્પષ્ટપણે સ્વીકાર્યું છે, કે જપ્ત કરાયેલી રોકડ એ વૈધાનિક જમીન-ઉપયોગની (statutory land-use) અરજીઓના ઝડપી અથવા સાનુકૂળ નિકાલ માટે સીધી રીતે અથવા વચેટિયાઓ દ્વારા અરજદારો પાસેથી માંગેલી અને એકઠી કરેલી લાંચની રકમ છે.
