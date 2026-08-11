'આ પીડાદાયક સારવાર સહન કરવા માંગતો નથી', સુરેન્દ્રનગરમાં કેન્સર પીડિત નિવૃત શિક્ષકે જીવન ટૂંકાવ્યું
મૃતક લાલજીભાઈ પટેલ છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેન્સરની બીમારીથી ઝઝૂમી રહ્યાં હતાં અને કોઈપણ વ્યસન ન હોવા છતાં કેન્સરની બિમારી ઘર કરી જતાં તેઓ ચિંતામાં હતા.
Published : August 11, 2026 at 11:26 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: શહેરમાં એક નિવૃત શિક્ષકે અકાળે જીવન ટૂંકાવી લેતા અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. આ અંગેની જાણ થતાં પોલીસની ટીમ અને મેડિકલની ટીમ ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી અને આ અંગે તપાસ અને કાર્યવાહી શરૂ કરી હતી.
સુરેન્દ્રનગર શહેરના 80 ફૂટ રોડ વિસ્તારમાં રહેતા નિવૃત્ત શિક્ષક લાલજીભાઈ પટેલ નામના એક વૃદ્ધે અકાળે જીવન ટૂંકાવી લેતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. મૃતક લાલજીભાઈ પટેલ છેલ્લા કેટલાક સમયથી કેન્સરની બીમારીથી ઝઝૂમી રહ્યાં હતાં, કેન્સરની પીડામાં પીસાવા કરતા તેમણે જીવનનો ત્યાગ કરવાનું વિચાર્યુ અને આ પ્રકારે અંતિમ પગલું ભરી બેઠા.
મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે વઢવાણના ગાંધી હોસ્પિટલ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ ખાતે મોકલવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે આ અંતિમ પગલું ભરવા પાછળનું કારણ પોતે કેટલાક સમયથી કેન્સર પીડિત હોવાનું જણાવ્યું છે. બીજી તરફ તેમના મૃત્યુથી તેમના પરિવાર સહિત પટેલ સમાજમાં ભારે શોક પ્રસરી ગયો છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે, મૃતક લાલજીભાઈ પટેલ એક નિવૃત્ત શિક્ષક તરીકે જીવન વિતાવતા હતા, સૌથી મોટી વાત એ કે તેમને કોઈપણ જાતનું વ્યસન ન હતું. આમ છતાં પણ કેન્સરની બીમારી ઘર કરી જતાં તેઓ ચિંતામાં ગરકાવ થઈ ગયા હતાં. આખરે તેમણે કેન્સર સામે લડવા કરતા જિંદગીનો અંત આણ્યો.
આત્મહત્યા એ કોઈ ઉકેલ નથી
જો તમને આત્મહત્યાના વિચારો આવી રહ્યા હોય, અથવા તમે કોઈ મિત્ર વિશે ચિંતિત હોવ, અથવા તમને ભાવનાત્મક ટેકોની જરૂર હોય, તો કોઈ એવી વ્યક્તિ છે જે હંમેશા તમારી વાત સાંભળવા માટે તૈયાર હોય છે. સ્નેહા ફાઉન્ડેશન - 04424640050 (24x7 ઉપલબ્ધ) અથવા iCall, ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સોશિયલ સાયન્સિસ હેલ્પલાઇન 9152987821 પર કૉલ કરો (સોમવારથી શનિવાર સવારે 8 થી રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી ઉપલબ્ધ)
આ પણ વાંચો