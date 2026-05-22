રાજકોટ સિવિલમાં અનોખો વિરોધ: સરકારી એપ્સમાંથી નંબર ન હટાવાતા નિવૃત RMOએ ઢોલ વગાડી તંત્રને જગાડવાનો કર્યો પ્રયાસ

સરકારી તંત્રની ઉદાસીનતા અને ડિજિટલ બેદરકારી સામે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલના નિવૃત RMOએ અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો છે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 22, 2026 at 10:40 AM IST

રાજકોટ: સરકારી તંત્રની ઉદાસીનતા અને ડિજિટલ બેદરકારી સામે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલના નિવૃત RMOએ અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. વયનિવૃત થયાને મહિનાઓ વીતી ગયા હોવા છતાં સરકારી એપ્લિકેશન અને વેબસાઇટ્સ પરથી તેમનો મોબાઇલ નંબર દૂર ન કરાતા, તેમણે સિવિલ હોસ્પિટલના અધિક્ષકની ઓફિસ બહાર ઢોલ વગાડી સૂતેલા વહીવટીતંત્રને જગાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

રાજકોટમાં સરકારી એપ્લિકેશનમાંથી નિવૃત RMO ડૉ. મહેન્દ્ર ચાવડાના મોબાઇલ નંબર દૂર ન થતા ઢોલ વગાડી અનોખો વિરોધ કર્યો હતો. ડૉ. મહેન્દ્ર ચાવડાએ સિવિલ હોસ્પિટલ અધિક્ષકની ઓફિસ પાસે ઢોલ વગાવડાવી અધિકારીઓને ઢંઢોળ્યા હતા અને લેખિત આવેદન આપ્યું હતું.

નિવૃત RMOએ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "હું 31 ઓક્ટોબર 2025થી સરકારના નિયમ મુજબ પીડીયુ સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી વયનિવૃત થયેલ છું. મેં અધિક્ષકને અનેક વખત રૂબરૂ અને ફોન તેમજ વોટ્સએપ દ્વારા જાણ કરીને સરકારી વેબસાઇટ ઉપરથી મારૂં નામ અને મોબાઇલ નંબર બદલાવવા રજૂઆત કરી છે જેમાં PMJAY યોજના, આઈઆરઈડી (iRAD) એપ્લિકેશન, GEM વેબસાઇટ વગેરેમાં નંબર છે."

વધુમાં નિવૃત RMOએ જણાવ્યું હતું કે, "પીએમજેએવાય (PMJAY) અને આઈઆરઈડી (iRAD) જેવી સંવેદનશીલ એપ્સમાં હજુ પણ તેમનો નંબર એક્ટિવ હોવાથી, અકસ્માતના કેસો માટે પોલીસ અને દર્દીઓના સગા-વ્હાલા સતત તેમને ફોન કરીને પરેશાન કરી રહ્યા છે. વારંવારની રજૂઆતો છતાં કોઈ ઉકેલ ન આવતા આખરે નિવૃત્ત અધિકારીએ ગાંધીચીંધ્યા માર્ગે 'ઢોલની થાપ' સાથે આવેદનપત્ર આપી ન્યાયની માંગ કરી છે."

એક તરફ સરકાર ડિજિટલ ઇન્ડિયા અને વહીવટી પારદર્શિતાના મોટા-મોટા દાવાઓ કરે છે, ત્યારે બીજી તરફ નિવૃત્ત થઈ ચૂકેલા એક ક્લાસ-વન અધિકારીને પોતાના જ હક માટે અને ડિજિટલ ડેટા અપડેટ કરાવવા માટે 'ઢોલ' વગાડવો પડે તે સરકારી તંત્રની ઘોર ઉદાસીનતા દર્શાવે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ 'ઢોલના ડંકા' પછી પણ સિવિલ હોસ્પિટલનું વહીવટીતંત્ર ગાઢ નિદ્રામાંથી જાગીને નિવૃત RMOનો મોબાઇલ નંબર પ્લેટફોર્મ પરથી હટાવશે કે પછી તેમણે હજુ પણ આવી માનસિક હેરાનગતિ ભોગવવી પડશે.

