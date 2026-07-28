રાજકોટમાં સામુહિક આપઘાત: આર્થિક ભીંસથી કંટાળી PWD નિવૃત્ત કર્મચારીએ પત્ની-પુત્ર સાથે જીવન ટૂંકાવ્યું
રાજકોટમાં એક જ પરિવારના 3 સભ્યોએ આર્થિક ભીંસથી કંટાળીને આપઘાત કરતા ચકચાર મચી ગઇ છે.
Published : July 28, 2026 at 8:57 AM IST
રાજકોટ: રાજકોટમાં એક જ પરિવારના 3 સભ્યોએ આર્થિક ભીંસથી કંટાળીને આપઘાત કરતા ચકચાર મચી ગઇ છે. PWDમાંથી નિવૃત થયેલા 73 વર્ષીય પિતા, 65 વર્ષીય પત્ની અને 32 વર્ષીય પુત્રનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
રાજકોટમાં સામુહિક આપઘાત
આ ઘટના રાજકોટના સાધુ વાસવાણી રોડ પર આવેલા અજંતા પાર્ક વિસ્તારમાં બની હતી. મૃતકોમાં દિલીપભાઈ ખખ્ખર ઉંમર 73 વર્ષ, તેમના પત્ની સ્મિતાબેન ખખ્ખર ઉંમર 65 વર્ષ અને પુત્ર નિશિત ખખ્ખર ઉંમર 32 વર્ષનો સમાવેશ થાય છે. આશરે સાંજે 5 વાગ્યે ત્રણેયએ ઘરમાં જ ઝેરી દવા પીધી હતી. પડોશીઓને જાણ થતા તાત્કાલિક 108ને જાણ કરવામાં આવી હતી અને ત્રણેયને સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલમાં પહેલા સ્મિતાબેન અને ત્યારબાદ દિલીપભાઈ અને પુત્ર નિશિતનું પણ સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું હતું.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, ખખ્ખર પરિવાર છેલ્લા કેટલાક સમયથી આર્થિક સંકડામણમાંથી પસાર થઈ રહ્યો હતો.દિલીપભાઈ જાહેર બાંધકામ વિભાગ PWDમાં ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવીને નિવૃત્ત થયા હતા. પુત્ર નિશિતનો અનેક લોકો સાથે પૈસાની લેતી-દેતીનો વ્યવહાર હતો.
સગાં-સંબંધીઓના જણાવ્યા મુજબ કેટલાક લોકો અવારનવાર ઉઘરાણી માટે દબાણ કરતા હતા. આ જ ત્રાસથી કંટાળીને પરિવારે આ પગલું ભર્યું હોવાની શક્યતા છે. જોકે ઘટનાસ્થળેથી હજુ સુધી કોઈ સુસાઈડ નોટ કે વ્યાજખોરીને લગતો પુરાવો મળ્યો નથી. પોલીસે તમામ પાસાને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ શરૂ કરી છે. પરિવારના સભ્યો અને નજીકના લોકોના નિવેદનો લેવામાં આવી રહ્યા છે.
આ સમગ્ર બાબતે યુનિવર્સીટી પોલીસ સ્ટેશનના PIએ જણાવ્યું હતું કે, એક જ પરિવારના 3 લોકોએ ઝેરી દવા પીને આપઘાત કર્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આર્થિક સંકડામણનું કારણ સામે આવ્યું છે. ઘટનાસ્થળેથી સુસાઇડ નોટ મળી નથી. અત્યારે તપાસ ચાલી રહી છે.
આ ઘટના બાદ રઘુવંશી સમાજમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. રઘુવંશી યુવા શક્તિ સંઘ દ્વારા સમાજના લોકોને સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે એકઠા થવાની અપીલ કરવામાં આવી હતી. સમાજના આગેવાનોની માંગ છે કે સમગ્ર પ્રકરણની તપાસ રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવે. જો આપઘાત માટે કોઈ વ્યાજખોર જવાબદાર હોય તો તેમની તાત્કાલિક ધરપકડ કરવામાં આવે.સાથે જ જો કોઈ સુસાઈડ નોટ મળે તો તેને સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી છે.
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, આ જ પરિવારના મોટા પુત્ર પરાગે 6 વર્ષ પહેલા વર્ષ 2018-19માં આપઘાત કર્યો હતો.પાડોશીઓનું કહેવું છે કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી પરિવાર ખુબ જ ટેન્શનમાં હતો અને કોઇની સાથે વધુ વાતચીત પણ કરતા નહતા.
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