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અરવલ્લી: મેઘરજના નિવૃત્ત વન અધિકારીએ ઘરે જ અનોખી નર્સરીનું સર્જન કર્યું

નિવૃત્તિ બાદ પણ પ્રકૃતિ અને પર્યાવરણની સેવામાં જોડાયેલા ડી.પી. અસારીનું પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ, ઓર્ગેનિક ફાર્મમાં ગૌશાળાના છાણથી તૈયાર ખાતરનો ઉપયોગ કરી તૈયાર કરી નર્સરી.

મેઘરજના નિવૃત્ત વન અધિકારી ડી.પી. અસારીએ ઘરે જ અનોખી નર્સરીનું સર્જન કર્યું
મેઘરજના નિવૃત્ત વન અધિકારી ડી.પી. અસારીએ ઘરે જ અનોખી નર્સરીનું સર્જન કર્યું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2026 at 6:23 PM IST

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અરવલ્લી: મેઘરજ તાલુકાના વતની અને વન વિભાગમાંથી નિવૃત્ત થયેલા ઉચ્ચ અધિકારી ડી.પી. અસારી નિવૃત્તિ બાદ પોતાનો સમય નિષ્ક્રિયતામાં પસાર કરવાને બદલે પ્રકૃતિ અને પર્યાવરણની સેવામાં સમર્પિત કરી રહ્યા છે. વન વિભાગમાં વર્ષો સુધી વિવિધ જંગલ વિસ્તારોમાં સેવા આપીને મેળવેલા અનુભવનો ઉપયોગ તેઓ આજે પોતાના નિવાસસ્થાને છોડ-વૃક્ષોના ઉછેરમાં કરી રહ્યા છે.

ડી.પી. અસારીએ પોતાના ઘરે જ સુંદર અને સમૃદ્ધ નર્સરી વિકસાવી છે. અહીં કેરીની વિવિધ જાતોની કલમો, અનેક પ્રકારના ઔષધીય છોડ તેમજ વિવિધ ફૂલછોડનું કુદરતી પદ્ધતિથી જતન કરવામાં આવે છે. વનસ્પતિ અને જંગલ પર્યાવરણ અંગેનું તેમનું ઊંડું જ્ઞાન નર્સરીમાં ઉછેરવામાં આવતા છોડમાં સ્પષ્ટ જોવા મળે છે.

નિવૃત્તિ બાદ પણ પ્રકૃતિ અને પર્યાવરણની સેવામાં જોડાયેલા ડી.પી. અસારીનું પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ (Etv Bharat Gujarat)

પ્રકૃતિ સાથેના પોતાના લાંબા અનુભવ અંગે તેઓ જણાવે છે કે કુદરત સાથે તાલમેલ સાધીને જીવન જીવવાથી સ્વસ્થ અને નિરોગી જીવનશૈલી વિકસાવી શકાય છે. વન વિભાગની સેવા દરમિયાન પ્રકૃતિની નજીક રહીને મેળવેલા અનુભવોને તેઓ પોતાના જીવનમાં આજે પણ અમલમાં મૂકી રહ્યા છે. નિવૃત્તિ બાદ પણ પ્રકૃતિસેવા, છોડના ઉછેર અને સાહિત્ય સર્જનને જીવનનો હિસ્સો બનાવી ડી.પી. અસારી નવી પેઢી માટે પ્રેરણારૂપ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે.

ઓર્ગેનિક ફાર્મમાં ગૌશાળાના છાણથી તૈયાર ખાતરનો ઉપયોગ કરી તૈયાર કરી નર્સરી (Etv Bharat Gujarat)

મોડાસા-મેઘરજ રોડ પર આવેલી નર્સરી અને ઓર્ગેનિક ફાર્મના સંચાલક ડી.પી. અસારી દ્વારા પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને ખેડૂતો માટે અનોખી પહેલ કરવામાં આવી રહી છે. નર્સરીમાં ફળ, ફૂલ, શોભાયુક્ત તેમજ આયુર્વેદિક છોડની વિવિધ જાતો ઉપલબ્ધ છે. ડી.પી. અસારીના જણાવ્યા મુજબ ફાર્મમાં ગૌશાળાના છાણમાંથી તૈયાર ખાતરનો ઉપયોગ કરી ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી ખેતી કરવામાં આવે છે. અહીં મોટી સંખ્યામાં ફળદ્રુપ અને વિવિધ જાતોના છોડ ઉછેરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં અનેક ખેડૂતોને ફાર્મ હાઉસ વિકસાવવા માટે માર્ગદર્શન પણ આપવામાં આવ્યું છે.

ઓર્ગેનિક ફાર્મમાં ગૌશાળાના છાણથી તૈયાર ખાતરનો ઉપયોગ કરી તૈયાર કરી નર્સરી (Etv Bharat Gujarat)

મેઘરજ રોડ પર શીનાવાડ પાસે આવેલ વિશેષ નર્સરીની પંચાલ ગામના રહેવાસી સુરેશભાઈ સવજીભાઈએ મુલાકાત લીધી હતી. નર્સરીમાં ઉપલબ્ધ ફળ-ફૂલના છોડ તેમજ વિવિધ આયુર્વેદિક અને ઔષધીય વનસ્પતિઓની વિશાળ શ્રેણી નિહાળી તેમણે પ્રશંસા કરી હતી. સુરેશભાઈએ પોતાના ફાર્મ હાઉસ માટે નર્સરીમાંથી ચારથી પાંચ ઉત્તમ છોડની ખરીદી કરી હતી. તેમણે આસપાસના લોકોને પણ નર્સરીની મુલાકાત લઈ ઘર, ખેતર અને ફાર્મ હાઉસમાં વધુમાં વધુ વૃક્ષારોપણ કરવા અપીલ કરી હતી.

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TAGGED:

MEGHRAJ NURSERY CREATION
RETIRED FOREST OFFICER
ORGANIC PLANT FARMING
MEDICINAL PLANT NURSERY
MEGHRAJ ORGANIC NURSERY

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