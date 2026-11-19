ઊંચા વ્યાજની લાલચે નિવૃત્ત કર્મચારીઓની જીવનભરની કમાણી પર તરાપ! બે પરિવારો સાથે લાખોની ઠગાઈ કરી એજન્ટો ગાયબ
સમૃદ્ધ જીવન મલ્ટીસ્ટેટ મલ્ટી પર્પઝ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડમાં રોકાણના નામે વડોદરાના બે પરિવારો સાથે 55,53,477ની છેતરપિંડી થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે
Published : November 19, 2026 at 10:07 PM IST
વડોદરા: શહેરમાં વધુ વ્યાજની લાલચ આપીને નિવૃત્ત કર્મચારીઓની બચત રકમ હડપ કર્યાના વધુ બે કિસ્સા સામે આવ્યા છે. સમૃદ્ધ જીવન મલ્ટીસ્ટેટ મલ્ટી પર્પઝ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડમાં રોકાણ કરાવવાના નામે કારેલીબાગ અને વાસણા વિસ્તારના બે પરિવારો સાથે કુલ રૂ. 55,53,477ની છેતરપિંડી થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. એજન્ટોએ 11થી 12 ટકા સુધીના વ્યાજની ખાતરી આપીને રોકાણ કરાવ્યું હતું, પરંતુ પાકતી મુદતે નાણાં પરત ન મળ્યાં અને કંપનીની ઓફિસને તાળાં લાગી ગયાં હોવાનો આક્ષેપ છે. સ્પેશિયલ GPID કોર્ટના હુકમ બાદ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં 18 નવેમ્બર, 2026ના રોજ બે અલગ-અલગ ગુના નોંધવામાં આવ્યા છે.
વધુ વ્યાજની લાલચમાં રોકાણ કરાવ્યા બાદ વિશ્વાસઘાતની આ બંને ફરિયાદોમાં એક તરફ નર્મદા વિભાગના નિવૃત્ત કર્મચારી દંપતીને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે બીજી તરફ GSFCના નિવૃત્ત અધિકારીના વયોવૃદ્ધ સંબંધીના નાણાં રોકાવવામાં આવ્યા હતા. બંને કિસ્સામાં રોકાણકારોને સારો નફો અને સમયસર નાણાં પરત મળવાની ખાતરી આપવામાં આવી હતી. જોકે, પાકતી મુદત બાદ નાણાં પરત ન મળતાં આખરે મામલો કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો.
પ્રથમ કિસ્સો: નિવૃત્ત કર્મચારી દંપતીની રૂ. 23.78 લાખની બચત અટવાઈ
કારેલીબાગની અજીતનાથ સોસાયટીમાં રહેતા અને વર્ષ 2013માં નર્મદા જળસંપત્તિ વિભાગમાંથી નિવૃત્ત થયેલા અરુણકુમાર શાહ અને તેમનાં પત્ની ઇનાબેનને કંપનીના એજન્ટો સંદીપ નિમ્બાલકર, પ્રજ્ઞેશ દેસાઈ અને સચિન કદમે સંપર્ક કર્યો હતો. ફરિયાદ મુજબ, એજન્ટોએ દંપતીના ઘરે જઈને સમૃદ્ધ જીવન કો-ઓપરેટિવ સોસાયટીમાં રોકાણ કરવાથી 11થી 12 ટકા જેટલું ઊંચું વ્યાજ મળશે અને રોકાણની રકમ પરત અપાવવાની જવાબદારી પોતાની રહેશે તેવી ખાતરી આપી હતી.
આ ભરોસાના આધારે દંપતીએ 18 ઓક્ટોબર, 2014થી 29 સપ્ટેમ્બર, 2015 દરમિયાન અલકાપુરીના માધવ કોમ્પ્લેક્સ સ્થિત કંપનીની શાખામાં વિવિધ યોજનાઓમાં રોકાણ કર્યું હતું. ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ, 'રેરિંગ કોન્ટ્રાક્ટ' અને 'લાઇવ સ્ટોક' જેવી યોજનાઓમાં ટુકડે-ટુકડે કુલ રૂ. 23,78,637 જમા કરાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે, રોકાણની મુદત પૂર્ણ થયા બાદ વ્યાજ અને મુદ્દલની રકમ પરત ન મળતાં દંપતીને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ કંપનીની ઓફિસ પણ બંધ થઈ જતાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી.
બીજો કિસ્સો: GSFCના નિવૃત્ત અધિકારીના સંબંધી સાથે રૂ. 31.74 લાખનો વ્યવહાર
બીજી ફરિયાદ વાસણા રોડની વૃંદાવન ટાઉનશીપમાં રહેતા GSFCના નિવૃત્ત અધિકારી જીતેન્દ્રકુમાર સોનીએ તેમના વયોવૃદ્ધ સંબંધી હિરાભાઈ જોઈતારામ પટેલ વતી પાવર ઓફ એટર્નીના આધારે નોંધાવી છે. ફરિયાદ મુજબ, એજન્ટો વિરેન પટેલ અને સચિન રમેશ કદમે હિરાભાઈ પટેલના ઘરે જઈને વધુ વ્યાજની ખાતરી આપી હતી.
27 જાન્યુઆરી, 2014થી 30 જુલાઈ, 2015 દરમિયાન ફિક્સ ડિપોઝિટ, રેરિંગ કોન્ટ્રાક્ટ અને લાઇવ સ્ટોક જેવી યોજનાઓમાં કુલ રૂ. 31,74,840નું રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ ઉપરાંત ક્લેઈમની પ્રક્રિયા કરાવવાના બહાને એજન્ટ વિરેન પટેલ રૂ. 2.20 લાખની કિંમતનાં ત્રણ અસલ સર્ટિફિકેટ પણ લઈ ગયો હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.
ફરિયાદ મુજબ, અલકાપુરી શાખાના બ્રાન્ચ મેનેજર ચિરાગ શાહે પણ રોકાણની રકમ પરત મળી જશે તેવા વાયદા કર્યા હતા. જોકે, રોકાણકારોને નાણાં પરત મળ્યાં નહોતાં અને એપ્રિલ 2017માં ઓફિસને તાળાં મારી દેવામાં આવ્યાં હતાં. ત્યારબાદ એજન્ટો અને સંબંધિત લોકો સંપર્કમાં ન આવતાં રોકાણકારોને છેતરપિંડી થયાની જાણ થઈ હતી.
બે ફરિયાદમાં કુલ રૂ. 55.53 લાખની રકમ
બંને ફરિયાદની રકમનો સરવાળો કરીએ તો પ્રથમ કિસ્સામાં રૂ. 23,78,637 અને બીજા કિસ્સામાં રૂ. 31,74,840 મળી કુલ રૂ. 55,53,477 થાય છે. એટલે કે બે પરિવારોની રૂ. 55.53 લાખથી વધુની રકમ રોકાણના નામે અટવાઈ હોવાનો આક્ષેપ છે. બંને ફરિયાદોમાં એજન્ટો દ્વારા ઊંચા વ્યાજની લાલચ આપીને વિશ્વાસ સંપાદન કરવામાં આવ્યું હોવાની વિગતો સામે આવી છે.
કોર્ટના હુકમ બાદ સયાજીગંજ પોલીસમાં બે ગુના
બંને પરિવારો દ્વારા અગાઉ વડોદરાની સ્પેશિયલ GPID કોર્ટમાં ક્રિમિનલ ઇન્કવાયરી દાખલ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટ દ્વારા 9 એપ્રિલ, 2026ના રોજ આપવામાં આવેલા હુકમ બાદ સયાજીગંજ પોલીસે 18 નવેમ્બર, 2026ના રોજ બે અલગ-અલગ ફરિયાદો નોંધી છે. બંને કેસમાં IPCની કલમ 406, 420 અને 114 હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
પ્રથમ ફરિયાદમાં સંદીપ નિમ્બાલકર, પ્રજ્ઞેશ દેસાઈ અને સચિન રમેશ કદમનાં નામ છે, જ્યારે બીજી ફરિયાદમાં વિરેન પટેલ, સચિન રમેશ કદમ અને ચિરાગ શાહ સામે આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. આમ, બંને ફરિયાદમાં સચિન રમેશ કદમનું નામ સામેલ છે. સયાજીગંજ પોલીસે ગુના નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
વધુ વ્યાજની લાલચમાં નિવૃત્ત કર્મચારીઓએ વર્ષો પહેલાં રોકેલા નાણાં આજે પણ પરત મળ્યાં ન હોવાના આક્ષેપ સાથે હવે કોર્ટના હુકમ બાદ પોલીસ તપાસ શરૂ થઈ છે. બે અલગ-અલગ ફરિયાદોમાં કુલ રૂ. 55.53 લાખની છેતરપિંડીનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતીને નાણાં જમા કરાવ્યા બાદ ઓફિસ બંધ થઈ જવાની આ ઘટનાએ સહકારી રોકાણ યોજનાઓમાં નાણાં મૂકતા લોકો માટે પણ ચેતવણીરૂપ સવાલ ઊભો કર્યો છે. હવે પોલીસ તપાસમાં રોકાણની રકમ ક્યાં ગઈ, એજન્ટો અને બ્રાન્ચ મેનેજરની ભૂમિકા શું હતી અને રોકાણકારોને નાણાં પરત અપાવવા શું કાર્યવાહી થાય છે તે મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
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