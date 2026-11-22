નિવૃત્ત ડેપ્યુટી DDOની કમાલ: પ્રાકૃતિક ખેતી કરી મેળવ્યો રાજ્ય સરકારનો શ્રેષ્ઠ એવોર્ડ
ભાવનગરના કનાડ ગામના રઘુભા ગોહિલને મુખ્યમંત્રીના હસ્તે પ્રાકૃતિક ખેતી એવોર્ડ, જાણો તેમની સફળતાની કહાની
Published : November 22, 2026 at 4:50 PM IST
ભાવનગર: "મન હોય તો માળવે જવાય"—આ કહેવતને ભાવનગર જિલ્લાના કનાડ ગામના વતની અને બોટાદ પંચાયતમાં ડેપ્યુટી ડીડીઓ (Deputy DDO) તરીકે ફરજ બજાવી ચૂકેલા રઘુભા ગોહિલે સાર્થક કરી બતાવી છે. ખેતીની શરૂઆતથી જ રાસાયણિક દવા અને ખાતર વગર પ્રાકૃતિક ખેતી કરવા બદલ તેમને ગુજરાત સરકાર દ્વારા જિલ્લા કક્ષાનો શ્રેષ્ઠ પ્રાકૃતિક ખેતી એવોર્ડ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજીના હસ્તે પ્રાપ્ત થયો છે.
તેમના ખેતરમાં કયા પ્રકારની ખેતી થઈ રહી છે અને તેમને આ એવોર્ડ શા માટે મળ્યો તે જાણવા ETV ભારતની ટીમે કનાડ ગામ સ્થિત તેમના ખેતરની ખાસ મુલાકાત લીધી હતી.
છેલ્લા છ વર્ષથી પ્રાકૃતિક ખેતીને પગલે એવોર્ડ
ભાવનગર જિલ્લાના કનાડ ગામના વાડી વિસ્તારમાં રઘુભા ગોહિલ છેલ્લા છ વર્ષથી ખેતી કરી રહ્યા છે. ETV ભારતની ટીમ સાથેની વાતચીતમાં રઘુભા ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, "મેં 36 વર્ષ સુધી સરકારના પંચાયત વિભાગમાં નોકરી કરી છે અને છેલ્લે જીએએસ (GAS) કેડરમાં બોટાદ પંચાયતમાં ડેપ્યુટી ડીડીઓ તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. ગત 3 ઓક્ટોબરે ગુજરાત સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને રાજ્યપાલ દેવવ્રતજીના હસ્તે મને આ એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે."
"મારી પાસે 70 વીઘા વડીલોપાર્જિત જમીન છે, જેમાં હું છેલ્લા છ વર્ષથી ખેતી કરું છું. આ જમીનમાં બાગાયતી પાકોમાં 800 આંબા, 400 લીંબુના ઝાડ અને હમણાં જ 8,000 જમરૂખના વૃક્ષોનું વાવેતર કર્યું છે. આ ઉપરાંત તુવેર, રતાળુ અને હળદરની પણ ખેતી કરું છું. અમે પહેલેથી જ પ્રાકૃતિક ખેતી કરીએ છીએ, જેમાં ગાયનું ગોબર, ગૌમૂત્ર, દેશી ખાતર, દેશી ખોળ, જીવામૃત, ઘનજીવામૃત અને પાકના રોગના નિયંત્રણ માટે દશપર્ણી અર્કનો ઉપયોગ કરીએ છીએ." - રઘુભા ગોહિલ, એવોર્ડ મેળવનાર ખેડૂત
જિલ્લામાં કેટલા લોકો કરે છે પ્રાકૃતિક ખેતી?
રઘુભા ગોહિલને એવોર્ડ મળવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે તેઓ શરૂઆતથી જ પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યા છે. આ મામલે બાગાયત અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં પ્રાકૃતિક ખેતીનો વ્યાપ વધ્યો છે અને ખેડૂતો તેનાથી પ્રેરાયા છે, જેના પરિણામે હાલ જિલ્લામાં 10,229 જેટલા ખેડૂતો કેમિકલ મુક્ત પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યા છે.
રઘુભા ગોહિલ એક પણ રાસાયણિક ખાતર કે દવા વગર હળદર અને આંબાનું ઉત્પાદન મેળવી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, તેઓ હળદરમાંથી હળદર પાવડર બનાવી જાતે વેચાણ કરીને નફો પણ મેળવી રહ્યા છે, જેના કારણે તેમને આ જિલ્લા કક્ષાનો એવોર્ડ પ્રાપ્ત થયો છે.
આ પણ વાંચો...