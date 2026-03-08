ETV Bharat / state

નિવૃત્તિ પછીની પ્રવૃત્તિ, 'કપિરાજ મંદિર બાળ મંડળ' થકી 250 બાળકોમાં સંસ્કારોનું સિંચન કરી રહ્યા છે રિટાયર્ડ શિક્ષિકા

નિવૃત્ત શિક્ષિકા પ્રફુલ્લાબેન મહેતા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી નાના બાળકોમાં સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરવા માટે અનોખી સેવા આપી રહ્યા છે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 4:39 PM IST

Updated : March 8, 2026 at 5:15 PM IST

3 Min Read
ભુજ: મહિલાઓ હવે આત્મવિશ્વાસ અને મક્કમતા સાથે સમાજમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પોતાના કાર્ય દ્વારા નવી ઓળખ ઉભી કરી રહી છે. આવી જ એક પ્રેરણાદાયક પહેલ કચ્છના ભુજ તાલુકાના મિરઝાપર ગામમાં જોવા મળી રહી છે. અહીં નિવૃત્ત શિક્ષિકા પ્રફુલ્લાબેન મહેતા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી નાના બાળકોમાં સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરવા માટે અનોખી સેવા આપી રહ્યા છે. નિવૃત્તિ બાદ આરામદાયક જીવન જીવવાની જગ્યાએ તેમણે સમાજ માટે કંઈક કરવાનું નક્કી કર્યું અને આજે તેમની આ પહેલ અનેક બાળકો અને પરિવાર માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની છે.

ત્રણ વર્ષથી ચલાવે છે “કપિરાજ મંદિર બાળ મંડળ”

મિરઝાપર ગામે આવેલું કપિરાજ હનુમાનજી મહારાજનું મંદિર ગામના ધાર્મિક અને સામાજિક જીવનનું કેન્દ્ર ગણાય છે. આ મંદિરમાં પ્રફુલ્લાબેન મહેતા દ્વારા “કપિરાજ મંદિર બાળ મંડળ” શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી દર શનિવારે અહીં બાળકો માટે વિશેષ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે. આ કાર્યક્રમમાં ગામ તેમજ આસપાસના વિસ્તારોના બાળકો ઉત્સાહપૂર્વક જોડાય છે અને ધાર્મિક તથા સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લે છે. બાળ મંડળનું મુખ્ય ઉદ્દેશ બાળકોમાં સારા સંસ્કારો, શિસ્ત અને આધ્યાત્મિકતા વિકસાવવાનું છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન બાળકોને હનુમાન ચાલીસા, વિવિધ ધાર્મિક શ્લોકો, પ્રાર્થનાઓ અને ભજન શીખવવામાં આવે છે. સાથે સાથે તેમને જીવનમાં સકારાત્મક વિચારધારા અપનાવવાની પ્રેરણા આપવામાં આવે છે. પ્રફુલ્લાબેન બાળકોને સમજાવે છે કે સારા સંસ્કાર અને શિસ્ત વ્યક્તિના જીવનને યોગ્ય દિશા આપે છે.

બાળકોને મળે છે ભજન અને ભોજન બંનેનો લ્હાવો

પોતાના આ સેવાયજ્ઞ વિશે વાત કરતા પ્રફુલ્લાબેન જણાવે છે કે, નિવૃત્તિ બાદના સમયમાં મને કંઈક પ્રવૃતિમય કરવાની ઈચ્છા થઈ. અમારા કપિરાજ મંદિરના પૂજારી બાળકોને ખૂબ વ્હાલ કરે છે, તો મને પણ થયું કે, હું પણ મારો સમય અહીં કેમ ન આપી શકું? આ વિચાર સાથે કપિરાજ મંદિર બાળ મંદિરની શરૂઆત થઈ. અમે દર શનિવારે આ મંડળનું આયોજન કરીએ છીએ અને મોટા પ્રમાણમાં બાળકોમાં તેમાં આવે છે. અહીં તેમને ભજન અને ભોજન બંનેનો લ્હાવો મળે છે. અમે તેમના સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, જેનાથી તેઓ જીવનમાં કોઈ ખોટા રસ્તે ન જાય અને દરેક માટે તેમનામાં આદરભાવ વિકસે.

250થી વધુ બાળકોમાં સિંચે છે સંસ્કાર

આ બાળ મંડળ માત્ર ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ તેમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ અને માનવતાની ભાવના પણ વિકસાવવામાં આવે છે. “વસુધૈવ કુટુંબકમ” જેવા સંદેશ દ્વારા બાળકોને સમગ્ર વિશ્વને એક પરિવાર તરીકે જોવા અને સૌ સાથે પ્રેમ અને સન્માનથી રહેવાની પ્રેરણા આપવામાં આવે છે. બાળકોમાં દેશપ્રેમ અને રાષ્ટ્રીયતા જાગૃત થાય તે માટે વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ પણ યોજવામાં આવે છે. દર શનિવારે યોજાતા આ કાર્યક્રમમાં અંદાજે 250 જેટલા બાળકો ઉત્સાહપૂર્વક હાજરી આપે છે. બાળકો સાથે તેમના માતા-પિતા પણ મંદિરે આવે છે અને કાર્યક્રમનો ભાગ બને છે. પરિણામે માત્ર બાળકો જ નહીં પરંતુ સમગ્ર પરિવાર માટે આ કાર્યક્રમ એક સકારાત્મક અને પ્રેરણાદાયક અનુભવ બની રહે છે. ગામના લોકો પણ આ પહેલને ખૂબ જ પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

ગ્રામજનો અને સેવાભાવીઓ પણ જોડાયા

કાર્યક્રમના અંતે સૌ દ્વારા એકસાથે રાષ્ટ્રગીત ગાઈને દેશપ્રેમની ભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બાળકો અને તેમની સાથે આવેલા માતા-પિતાને પ્રસાદ રૂપે ભરપેટ ભોજન પીરસવામાં આવે છે. આ ભોજન વ્યવસ્થાથી બાળકોમાં સહભાગિતા અને સમાનતાની ભાવના પણ વિકસે છે.દર શનિવારે યોજાતા આ કાર્યક્રમ અને ભોજન વ્યવસ્થા માટે અંદાજે 15 હજાર જેટલો ખર્ચ થાય છે. તેમ છતાં પ્રફુલ્લાબેન મહેતા આ સેવા કાર્ય નિષ્ઠા અને સમર્પણ સાથે આગળ વધારી રહ્યા છે. સમાજમાં સારા સંસ્કારો ફેલાવવાના ઉદ્દેશ સાથે તેઓ સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. ગામજનો તથા કેટલાક સેવાભાવી લોકો પણ આ કાર્યમાં સહયોગ આપી રહ્યા છે, જેના કારણે આ પ્રવૃત્તિ સતત આગળ વધી રહી છે.

પ્રફુલ્લાબેન મહેતા નિવૃત્ત શિક્ષિકા હોવાના કારણે તેમને બાળકોને સમજાવવાની અને માર્ગદર્શન આપવાની વિશેષ કુશળતા છે. તેમના પ્રેમાળ સ્વભાવ અને સમર્પિત ભાવના કારણે બાળકો પણ ઉત્સાહપૂર્વક આ બાળ મંડળમાં જોડાય છે. આજે મિરઝાપર ગામમાં આ બાળ મંડળ એક અનોખી ઓળખ બની ગયું છે.

પ્રફુલ્લાબેન મહેતાનું આ કાર્ય માત્ર મિરઝાપર ગામ માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સમાજ માટે પ્રેરણાદાયક બની રહ્યું છે. નિવૃત્તિ બાદ પણ સમાજસેવામાં સક્રિય રહીને તેઓ બતાવી રહ્યા છે કે સાચી ઈચ્છાશક્તિ અને સમર્પણ હોય તો કોઈપણ વ્યક્તિ સમાજમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવી શકે છે. મિરઝાપર ગામમાં ચાલી રહેલી આ પ્રવૃત્તિ આજે બાળકોમાં સંસ્કાર, શિસ્ત અને રાષ્ટ્રભાવના વિકસાવવાનું મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર બની ગઈ છે. પ્રફુલ્લાબેન મહેતા દ્વારા કરવામાં આવતું આ કાર્ય સમાજ માટે એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે અને અન્ય લોકોને પણ આવી સેવા પ્રવૃત્તિઓ શરૂ કરવા માટે પ્રેરણા આપી રહ્યું છે.

Last Updated : March 8, 2026 at 5:15 PM IST

