દ્વારકામાં 21 ટાપુઓ પર લોકોની અવરજવર પર પ્રતિબંધિત મૂકાયો, અધિક કલેક્ટરે બહાર પાડ્યું જાહેરનામું

જિલ્લામાં કુલ 24 ટાપુ છે, જેમાંથી માત્ર બે ટાપુઓ પર માનવ વસાહત છે. એક ટાપુ પર પર્યટકોની અવરજવર રહેતી હોય છે.

Published : December 2, 2025 at 4:45 PM IST

દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં સુરક્ષા દૃષ્ટિએ એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જિલ્લામાં આવેલા સમુદ્ર સીમાના ટાપુઓ અંગે અધિક કલેકટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડીને 21 જેટલા નિર્જન ટાપુઓ પર જનતા માટે અવરજવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. દ્વારકા જિલ્લો ત્રણ તરફથી સમુદ્રથી ઘેરાયેલો હોવાથી અહીં સુરક્ષા બાબતે વિશેષ સાવચેતી જરૂરી છે. જિલ્લામાં કુલ 24 ટાપુ આવેલાં છે, જેમાંથી માત્ર બે ટાપુઓ પર માનવ વસાહત છે અને એક ટાપુ પર પર્યટકોની અવરજવર રહેતી હોય તે પર્યટન સ્થળ તરીકે ઓળખાય છે. બાકીના 21 ટાપુ સંપૂર્ણપણે નિર્જન હોવાથી તે દેશ વિરોધી તત્વો માટે સંભવિત આશ્રયસ્થાન બની શકે છે.

શા માટે 21 ટાપુ પર પ્રતિબંધ મૂકાયો?
તંત્રએ જણાવ્યું કે, સમુદ્ર માર્ગે દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા માટે આવા ટાપુઓ પર નિયંત્રણ અને કડક દેખરેખ જરૂરી બની છે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિના બહાને કે અન્ય કોઈ કારણસર પણ આ 21 નિર્જન ટાપુઓ પર કોઈપણ વ્યક્તિને જવાની મંજૂરી નહીં મળે. સુરક્ષાને વધુ મજબૂત કરવા માટે તંત્રે તટ વિસ્તાર અને ટાપુઓ પર પેટ્રોલિંગ તથા વિજિલન્સ વધારવાની કામગીરી શરૂ કરી છે.

24 જાન્યુઆરી 2026 સુધી જાહેરનામું અમલમાં
ગણતરીના દિવસો પહેલાં જ સમુદ્રી વિસ્તારમાં મેગા ડેમોલિશન ડ્રાઇવ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેમાં કિનારાના સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં આવેલી ગેરકાયદેસર માળખાઓ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી હવે ટાપુ વિસ્તારોમાં પ્રતિબંધ મૂકી સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ કડક બનાવવામાં આવી છે. જાહેરનામા મુજબ આ પ્રતિબંધ 24 જાન્યુઆરી 2026 સુધી અમલમાં રહેશે.

દ્વારકાના અધિક કલેક્ટર આર.એમ તન્નાએ જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાએ જિલ્લાની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે, અને નિર્જન ટાપુઓ દેશ વિરોધી તત્વો દ્વારા દુરુપયોગ ન થાય તે માટે સમયસર પગલાં લેવું જરૂરી હતું. તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલા આ નિર્ણયથી સમુદ્રી સુરક્ષામાં નોંધપાત્ર મજબૂતી આવશે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

