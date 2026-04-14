ગુજરાતમાં રિસોર્ટ પોલિટિક્સ: નવસારી-નડિયાદમાં કોંગ્રેસે ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડ્યા, ભાજપ પર કર્યા ગંભીર આક્ષેપ
હોર્સ ટ્રેડિંગના ડર વચ્ચે કોંગ્રેસે નવસારી અને નડિયાદમાં પોતાના 125થી વધુ ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડી દીધા છે.
Published : April 14, 2026 at 4:22 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા રિસોર્ટ પોલિટિક્સ શરૂ થઈ ગયું છે. હોર્સ ટ્રેડિંગના ડર વચ્ચે કોંગ્રેસે નવસારી અને નડિયાદમાં પોતાના 125થી વધુ ઉમેદવારોને અજ્ઞાત અને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી દીધા છે. આ સાથે જ તેમણે ભાજપ પર આક્ષેપ કર્યો છે કે કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને ફોર્મ પાછું ખેંચાવવા માટે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ખેડામાં ઉમેદવારે ફોર્મ પાછું ખેંચતા નડિયાદમાં કોંગ્રેસ સચેત
ખેડા જીલ્લાની નડિયાદ મહાનગરપાલિકાની ચુંટણીને લઈ રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકા કબજે કરવા ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષો મેદાનમાં ઉતર્યા છે. ત્યારે ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાના દિવસ પહેલા પોતાના ઉમેદવારોને તડજોડથી બચાવવા કોંગ્રેસ સચેત બની છે. ફોર્મ પરત ખેંચવા દબાણ કરાય તેવી આશંકાને લઈ કોંગ્રેસ દ્વારા પોતાના 25 જેટલા ઉમેદવારોને અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
ગઈકાલે ખેડા જીલ્લા પંચાયતની મહીજ બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવારે ફોર્મ પરત ખેંચી લઈ ભાજપમાં જોડાઈ ગયા હતા. નડિયાદ મહાનગરપાલિકામાં પોતાના ઉમેદવારોને ફોર્મ પરત ખેંચવા ધમકી અને લાલચ આપવાના કોંગ્રેસ દ્વારા ભાજપ પર આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તે વચ્ચે આવતીકાલે 15 એપ્રિલે ઉમેદવારી ફોર્મ પરત ખેંચવાના અંતિમ દિવસ પહેલા ફોર્મ પરત ખેંચાવવા સામ, દામ, દંડ, ભેદથી ઉમેદવારોને બચાવવા અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે.
25 ઉમેદવારોનું હાલ અજ્ઞાત સ્થળે સ્થળાંતર
કોંગ્રેસના જે 25 ઉમેદવારોને હાલ પૂરતા અન્ય સ્થળે સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. તેમાં સરોજ બેન મેકવાન, કલ્પેશ ભાઈ પ્રજાપતિ, અસ્મિતા બેન પ્રજાપતિ, છાયા બેન પ્રજાપતિ, દીપક વાઘેલા, રમેશભાઈ જાદવભાઈ મકવાણા, રોબિન્સ મેકવાન, મનુભાઈ લોહાણા, ઊર્મિલા બેન મેઘા, કુસુમ બેન મંગનાણી, જીગીનીશા કહાર, હિતેન્દ્ર પરમાર, હિતેશ મકવાણા, દીના બેન રાજપુત, બિપીન પરમાર, કાંતાબેન પરમાર, રજની દવે, શિલ્પા વાઘેલા, નયનાબેન સોઢા, કામિનીબેન કંસારા, રાજેશભાઈ વિઠ્ઠલપુરા, મીનાબેન ચૌહાણ, અમિતભાઈ ચૌહાણ, જીતેન્દ્રસિંહ રાજ અને અલ્પાબેન લખમાણીનો સમાવેશ થાય છે.
એમના પરિવારને ધાક ધમકીઓ આપી બિનહરીફ કરવાનું કારસ્તાન છે : શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ
નડિયાદ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હાર્દિક ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, અત્યાર સુધી 25 ઉમેદવારો પોત પોતાની રીતે જ નડિયાદ છોડી દીધું છે. અમે કોઈને લઈ નથી ગયા. તેઓ એમની રીતે જ ગયા છે. પરંતુ એમના પરિવારને ધમકીઓ આપી આપી અને એ લોકોને લાવીને અત્યારે બિનહરીફ કરવાનું કારસ્તાન છે. આ આવનાર સમયમાં નડિયાદના ત્રીસ વર્ષના કુશાસન ચલાવનાર નેતાને ખૂબ નડશે.
નવસારીમાં 100 ઉમેદવારો અજ્ઞાત સ્થળે ખસેડાયા
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી પહેલા નવસારી જિલ્લામાં રાજકીય માહોલ અત્યંત ગરમાયો છે. ભાજપ દ્વારા અનેક બેઠકો પર બિનહરીફ જીત નોંધાવ્યા બાદ હવે રાજકારણમાં ‘રિસોર્ટ પોલિટિક્સ’ અને ‘હોર્સ ટ્રેડિંગ’ જેવા શબ્દો ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવી ગયા છે. કોંગ્રેસે ભાજપ પર આરોપ મૂક્યો છે કે તેઓ વિવિધ રીતો અપનાવીને તેમના ઉમેદવારોને દબાણમાં લઈ ફોર્મ પરત ખેંચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આ પરિસ્થિતિમાં કોંગ્રેસે પોતાના 100થી વધુ ઉમેદવારોને અજ્ઞાત અને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવાનો નિર્ણય લીધો છે.
કોંગ્રેસના નેતાઓના મતે, ભાજપ સત્તાનો દુરુપયોગ કરીને રાજકીય લાભ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ શૈલેષ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, ભાજપ દ્વારા સરકારી મશીનરી અને પોલીસનો ઉપયોગ કરીને ઉમેદવારોને ડરાવવામાં આવી રહ્યા છે. ક્યાંક પૈસાની લાલચ આપવામાં આવી રહી છે. તો ક્યાંક કાનૂની કાર્યવાહીનો ભય બતાવીને ઉમેદવારોને બ્લેકમેલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે આ પરિસ્થિતિને લોકશાહી માટે ખતરનાક ગણાવી છે.
આ સમગ્ર મામલામાં સૌથી વધુ ચર્ચામાં ‘રિસોર્ટ પોલિટિક્સ’ છે. ખાસ કરીને વાંસદા તાલુકાના કોંગ્રેસી ઉમેદવારોને ભાજપના સંપર્કથી દૂર રાખવા માટે એકસાથે સુરક્ષિત સ્થળે રાખવામાં આવ્યા છે. પક્ષના સૂત્રો અનુસાર, આ પગલું ઉમેદવારોને દબાણ અને પ્રલોભનથી બચાવવા માટે લેવામાં આવ્યું છે.
કોંગ્રેસે શું આક્ષેપ કર્યો?
બીજી તરફ, કેટલાક ગંભીર આક્ષેપો પણ સામે આવ્યા છે. કોંગ્રેસના દાવા મુજબ, એક પીઢ આગેવાનને તેમના પરિવારજનોને કેસમાં ફસાવવાની ધમકી આપી જિલ્લા પંચાયતની ઉમેદવારી પરત ખેંચાવવા દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઉપરાંત, ઉમરગામ વિસ્તારમાં થયેલા એક અધિકારીના આત્મહત્યાના કેસને ઉલ્લેખ કરીને કોંગ્રેસે દાવો કર્યો છે કે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં અધિકારીઓ પર પણ ભારે દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
જો કે, આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ વચ્ચે કોંગ્રેસની આંતરિક કાર્યશૈલી પર પણ સવાલો ઊભા થયા છે. ગઈકાલે કેટલાક ઉમેદવારોને સમયસર મેન્ડેટ ન મળતા પક્ષની સંગઠનાત્મક ક્ષમતા પર ચર્ચા થઈ રહી છે. વાંસદા વિસ્તારમાં કાર્યકરોમાં જિલ્લા પ્રમુખની નીતિ અંગે અસંતોષના સ્વર પણ સંભળાઈ રહ્યા છે.
આ તમામ રાજકીય ખેંચતાણ વચ્ચે કોંગ્રેસે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે અંતે જનતા જ સાચો નિર્ણય લેશે. પક્ષના નેતાઓના મતે, મોંઘવારી, બેરોજગારી અને સ્થાનિક મુદ્દાઓથી પરેશાન જનતા હવે પરિવર્તન તરફ આગળ વધશે. તેઓએ દાવો કર્યો છે કે, તેમના ઉમેદવારો નિડરપણે મેદાનમાં ઉતરીને લોકશાહી માટે લડત આપશે. નવસારીમાં ચાલી રહેલી આ રાજકીય ગરમાહટ આગામી દિવસોમાં વધુ તેજ બનવાની શક્યતા છે, જ્યાં ચૂંટણી માત્ર મતદાન પૂરતી સીમિત ન રહી, પરંતુ રાજકીય રણનીતિ અને પ્રતિક્રિયાઓનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે.
