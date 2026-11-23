સુરેન્દ્રનગરમાં કમરતોડ રસ્તા, ગટરના અભાવે જનતા ત્રસ્તઃ 8 સોસાયટીના લોકોએ આપ્યું આવેદનપત્ર
ખરાબ રસ્તા, ગટર લાઈન અને પ્રાથમિક સુવિધાના અભાવથી પરેશાન સ્થાનિકોએ તંત્રને રજુઆત કરી છે.
Published : November 23, 2026 at 7:35 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ શહેરી વિસ્તારમાં રોડ રસ્તા અને પ્રાથમિક સુવિધાનો સતત અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકા બની પણ પ્રજાની સુવિધામાં કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો થયો નથી, જેને લઇને હવે સ્થાનિક લોકો રોડ ઉપર આવી રહ્યા છે અને મહાનગરપાલિકા ખાતે રજૂઆત કરવા પણ આવી રહ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજ પાછળ આવેલી 08 સોસાયટીઓમાં રોડ રસ્તા ડ્રેનેજ અને પ્રાથમિક સુવિધાનો અભાવ છે. જેને લઇને સોસાયટીના સ્થાનિક લોકો દ્વારા સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના કમિશનરને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરના રઘુવીરનગર, મફતિયા પરા, પાંચ હનુમાન, નિર્મળનગર, બંસીધર પાર્ક, ચમત્કારી હનુમાન, ફિરોજ સોસાયટી, અંબિકા પાર્ક સહિતની આસપાસમાં આવેલા વિસ્તારોમાં રસ્તાઓ તથા ડ્રેનેજની વ્યવસ્થા ની હાલત અત્યંત દયનીય અને કફોડી છે. સ્થાનિક લોકોને ડ્રેનેજના ગંદા પાણીમાંથી ચાલીને પસાર થવું પડી રહ્યું છે.
કમરતોડ રસ્તાથી સ્થાનિકો ત્રસ્ત
સ્થાનિક લોકોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, રસ્તા ઉપર ખાડાઓ પડેલા અને તૂટેલા માર્ગોના કારણે વાહન ચાલકોને રિક્ષાચાલકોને અને રાહદારીઓને પણ પરેશાનીમાં મુકાવું પડી રહ્યું છે અને વારંવાર અકસ્માતો પણ સર્જાઈ રહ્યા છે. વેપારીઓ દુકાનદારો અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ પણ ખરાબ રોડ રસ્તાઓ અને ડ્રેનેજના પ્રશ્નોને લઇ અને મુશ્કેલીમાં મુકાઈ રહ્યા છે. આ અંગે મહાનગરપાલિકા ખાતે આઠ જેટલી સોસાયટીઓના સ્થાનિક રહીશો દ્વારા આવેદનપત્ર આપી અને રજૂઆત કરવામાં આવી છે.
કમિશનરે દસ્તાવેજો માગતા સ્થાનિકોમાં રોષ
તાત્કાલિક ધોરણે રસ્તાના કામો શરૂ કરવામાં આવે, તેમાં ડ્રેનેજની અને પીવાના પાણીની પાઇપલાઇનનો અંગેની સુવિધા કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે. માંગ અને રજૂઆત દરમિયાન કમિશનર દ્વારા રજૂઆત કરવા ગયેલા શહેરીજનો પાસે દસ્તાવેજની કોપી માંગતા રોષ ફેલાયો હતો
રજુઆત કરવા આવેલા સ્થાનિકો જણાવી રહ્યા છેકે, જે કામ કરવું જોઈએ છે, તે કામ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવતું નથી અને બીજી તરફ આવા પ્રકારના ડોક્યુમેન્ટ માંગી અને કમિશનર દબાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે.
મેડિકલ કોલેજ પાછળ વસવાટ કરતાં જીગ્નેશભાઈએ જણાવ્યું કે, રોડ રસ્તાની હાલત અત્યંત ખરાબ છે. ખાડાઓ પડી ગયેલા છે અને નાના બાળકો વૃદ્ધો આ ખાડામાં પડી જતા અકસ્માતો પણ સર્જાઇ રહ્યા છે. તાત્કાલિક ધોરણે રોડ રસ્તાના નવીનીકરણના કામ હાથ ધરવામાં આવે તેવી માંગ છે, નહીંતર અગામી સમયમાં ઉગ્ર આંદોલન કરવાની નોબત સર્જાશે.
મેયર રાકેશ રાઠોડે આપી ખાતરી
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના મેયર રાકેશ રાઠોડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, સુરેન્દ્રનગર શહેરી વિસ્તારમાં રોડ રસ્તાના નવીનીકરણ પાછળ મુખ્યમંત્રી દ્વારા 22.50 કરોડ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી છે. જેમાં શહેરના 83 જેટલા રસ્તાના કામોના ટૂંક સમયમાં નવીનીકરણના કામો હાથ ધરવામાં આવશે. સ્થાનિક લોકોની રજૂઆત મળી છે, જેના આધારે ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે અને જે આઠ સોસાયટીઓમાં રસ્તાનો અભાવ છે, ત્યાં રોડના નવીનીકરણના કામ હાથ ધરવામાં આવશે.
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