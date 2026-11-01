જેતપુરના પીઠડીયામાં વીજળીના ધાંધિયાથી લોકો ત્રસ્ત: PGVCL સામે ઢોલ-નગારા વગાડી અનોખો વિરોધ
25 વર્ષ જૂની જર્જરિત વીજ લાઈન અને PGVCL તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આજે ગ્રામજનોએ ઢોલ-નગારા વગાડી અનોખી રીતે ધરણાં યોજી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.
Published : November 1, 2026 at 9:45 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર તાલુકાના પીઠડીયા ગામે વીજળીના ધાંધિયાથી ત્રાહિમામ પોકારી ગયેલા ગ્રામજનો અને ખેડૂતો હવે રસ્તા પર ઉતર્યા છે. વારંવાર વીજળી ગુલ થવી, 25 વર્ષ જૂની જર્જરિત વીજ લાઈન અને PGVCL તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે આજે ગ્રામજનોએ ઢોલ-નગારા વગાડી અનોખી રીતે ધરણાં યોજી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. જો વહેલી તકે સમસ્યાનો ઉકેલ નહીં આવે તો PGVCL ની મુખ્ય કચેરીએ ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે.
છેલ્લા લાંબા સમયથી પીઠડીયા ગામમાં વીજળીની અનિયમિતતા અને વારંવાર થતા પાવર કટથી ગ્રામજનો અને ખેડૂતો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. અઠવાડિયામાં ચારથી પાંચ વખત અને રાત્રિના સમયે પણ કલાકો સુધી વીજળી જતી રહેતા બાળકો અને વૃદ્ધોને ભારે મુશ્કેલી પડે છે. જેના પ્રતિક રૂપે ગ્રામજનોએ આજે ઢોલ-નગારા વગાડીને તંત્રને કાન સુધી પોતાની ફરિયાદ પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
ગ્રામજન કિશોરભાઈ પટેલ અને ખેડૂત અતુલભાઈ ગોંડલીયાના જણાવ્યા મુજબ, પીઠડીયાથી ધારેશ્વર સુધીની વીજ લાઈન અંદાજે 25 વર્ષ જૂની છે. આ એક જ જર્જરિત લાઈન ઉપર જ્યોતિગ્રામ યોજના, ઔદ્યોગિક વીજ પુરવઠો અને ખેતીવાડી કનેક્શનનો ભાર હોવાથી વારંવાર ફોલ્ટ સર્જાય છે. લાઈનમાં અનેક સાંધા હોવાથી સામાન્ય પવનમાં પણ વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ જાય છે.
ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે પ્રિમોન્સૂન અને મેન્ટેનન્સની કામગીરી માત્ર કાગળ પર જ થઈ છે. વારંવાર ફોલ્ટના કારણે ખેડૂતોને સિંચાઈમાં પણ મોટી અડચણ પડી રહી છે. કચેરીમાં ફોન કરવા છતાં યોગ્ય જવાબ મળતો ન હોવાથી કંટાળેલા ગ્રામજનોએ ઢોલ-નગારા સાથે ધરણાં કર્યા હતા.
તેમની મુખ્ય માંગ છે કે ખેતીવાડી, ઉદ્યોગ અને ગામની વીજ લાઈનો અલગ કરવામાં આવે અને નવી લાઈન નાખીને કાયમી ધોરણે નિયમિત વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે. પીઠડીયા ગામના લોકોએ PGVCL તંત્રને સ્પષ્ટ અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે કે જો સત્વરે નવી લાઈન નાખીને વીજળીની સમસ્યાનો કાયમી ઉકેલ નહીં લાવવામાં આવે, તો આગામી દિવસોમાં PGVCL ની મુખ્ય કચેરીએ પહોંચીને ઉગ્ર ધરણાં કરવામાં આવશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે ઢોલ-નગારાના અવાજથી સૂતેલું તંત્ર જાગે છે કે કેમ.
આ પણ વાંચો: