તાપીઃ સોશિયલ મીડિયામાં NTPCના પાવર પ્રોજેક્ટની ચર્ચા વચ્ચે સ્થાનિકોએ ઘેરી કલેક્ટર કચેરી, કલેક્ટર પણ પ્રોજેક્ટથી અજાણ!
તાપીના ખુશાલપુરામાં NTPCના પાવર પ્રોજેક્ટ અંગે કલેક્ટરને પૂછવામાં આવ્યું, તો તેઓ પણ આ પ્રોજેક્ટથી અજાણ હોવાનો દાવો કર્યો હતો.
Published : October 14, 2026 at 4:20 PM IST
તાપીઃ તાપી જિલ્લામાં સંભવિત NTPC પાવર પ્રોજેક્ટને લઈને વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો છે. વ્યારા તાલુકાના ખુશાલપુરા ગામ સહિત આસપાસના ગામોમાં NTPC પ્રોજેક્ટ આવવાની ચર્ચાઓ સોશિયલ મીડિયા પર વેગવંતી બનતાં સ્થાનિક લોકોમાં ચિંતા જોવા મળી રહી છે. પ્રોજેક્ટના વિરોધમાં અસરગ્રસ્ત ગામોના લોકો વ્યારા સ્થિત જિલ્લા સેવાસદન ખાતે ઉમટી પડ્યા હતા અને જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી.
તાપી જિલ્લામાં સંભવિત NTPC પ્રોજેક્ટને લઈને હવે વિરોધના સૂર તેજ બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. વ્યારાના ખુશાલ ગામ સહિત આસપાસના ગામોમાં NTPC પ્રોજેક્ટ સ્થાપિત થવાની વાતો સોશિયલ મીડિયા પર વહેતી થતાં સ્થાનિકોમાં ચર્ચા અને ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે.
આ ચર્ચાઓ વચ્ચે અસરગ્રસ્ત ગામોના ગ્રામજનો, સરપંચો અને ગામના અગ્રણીઓ વ્યારા સ્થિત જિલ્લા સેવાસદન ખાતે પહોંચ્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં એકત્રિત થયેલા લોકોએ સંભવિત પ્રોજેક્ટ સામે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. કલેક્ટર કચેરીની બહાર લોકોની ભીડ એકત્રિત થતાં અને વાતાવરણ ગરમાતાં પોલીસ પણ સ્થળ પર પહોંચી હતી. પોલીસે દરમિયાનગીરી કરીને પરિસ્થિતિને થાળે પાડી હતી. ગ્રામજનોએ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી સમગ્ર મામલે રજૂઆત કરી છે.
સ્થાનિકોએ કલેક્ટરને આપેલા આવેદન પત્રમાં ટેન્ડરની એક કોપી પણ આપી છે. આ ટેન્ડરમાં NTPC દ્વારા 30 માર્ચ 2026ના રોજ ખુશાલપુરા વિસ્તારમાં મોટા કદના માલસામાનના પરિવહનના રૂટનો સર્વે કરવા માટેનું ટેન્ડર પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે.
કલેક્ટરને અપાઈ ટેન્ડરની નકલ
ખુશાલપુરા ગામના સરપંચ વિભૂતિ ચૌધરીના જણાવ્યા મુજબ, અમારા ગામમાં NTPC પ્રોજેક્ટ આવવાની વાતને લઈને અમે કલેક્ટર કચેરી ખાતે આવ્યા હતા, પરંતુ અહીં કલેક્ટરને પણ આ મુદ્દે માહિતી નહીં હોવાનું કે દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું. અમે NTPC દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા ટેન્ડરની નકલ પણ આવેદનમાં મૂકવા આવી છે. કલેકટરે 15 દિવસમાં માહિતી મેળવીને જણાવવામાં આવશે તેવું કહ્યું છે.
સંપૂર્ણ અજાણ હોવાનો કલેક્ટરનો દાવો
આ અંગે તાપી જિલ્લા કલેક્ટર દેવ ચૌધરી સાથે રૂબરૂ વાત કરતા જાણવા મળ્યું કે, આ પ્રોજેક્ટ મુદ્દે તેમને કોઈ જાણ નથી. કલેક્ટરે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે, ઉપલા લેવલથી પણ તેમને કોઈ પ્રકારની જાણ કરવામાં નથી આવી. આગામી સમયમાં આ પ્રોજેક્ટને લઈને તપાસ કરાશે અને 15 દિવસમાં ગ્રામજનોને તેની માહિતી આપવામાં આવશે તેવું તેમણે જણાવ્યું હતું.
આદિવાસી વિસ્તારમાં અવનવા પ્રોજેક્ટને લઈને લોકોમાં વિરોધનો વંટોળ જોવા મળી રહ્યો છે. જિલ્લા કલેક્ટરે એવો દાવો કર્યો છેકે, તેઓ આ પ્રોજેક્ટથી અજાણ છે. તેમણે તપાસ માટે હાલ 15 દિવસનો સમય માગ્યો છે. હવે 15 દિવસ બાદ શું નવો ખુલાસો થાય છે તેના પર સૌની નજર રહેલી છે.
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