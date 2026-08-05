જૂનાગઢ: જોષીપરા અને શાંતેશ્વર વિસ્તારના રહીશો છેલ્લા 6 મહિનાથી ખખડધજ અને ખોદાયેલા રોડથી ત્રસ્ત, લોકોમાં રોષ
જૂનાગઢ શહેરના જોષીપરા, શાંતેશ્વર અને સરદારપરા વિસ્તારના રહીશો છેલ્લા છ મહિનાથી ખોદાયેલા અને બિસમાર માર્ગોને કારણે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
Published : August 5, 2026 at 2:14 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ શહેરના જોષીપરા, શાંતેશ્વર અને સરદારપરા વિસ્તારના રહીશો છેલ્લા છ મહિનાથી ખોદાયેલા અને બિસમાર માર્ગોને કારણે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ઝાંઝરડા બાયપાસ ચોકડીથી રેલવે સ્ટેશન સુધીનો મુખ્ય માર્ગ નવો બનાવવા માટે ખોદી નાખવામાં આવ્યા બાદ કામ ગોકળગાય ગતિએ ચાલતા સ્થાનિકો પરેશાન થઇ રહ્યા છે.
ખખડધજ રોડને કારણે સ્થાનિકો પરેશાન
જૂનાગઢના જોષીપરા અને શાંતેશ્વર વિસ્તારના રહીશો છ મહિના કરતાં વધારે સમયથી ખોદેલા અને ચોમાસા દરમિયાન બગડેલા માર્ગને કારણે ખૂબ જ મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. ઝાંઝરડા બાયપાસ ચોકડીથી લઈને સાંતેશ્વર જોષીપરા અને સરદારપરા થઈને રેલ્વે સ્ટેશન સુધી જવાનો આ માર્ગ અંદાજિત છ મહિના કરતાં વધારે સમયથી ખરાબ થઈ ચૂક્યો છે અથવા તો નવો બનાવવા માટે જૂનો ખોદી નાખવામાં આવ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં આ માર્ગ પરથી પસાર થતા સ્થાનિક સામાન્ય લોકો અને વાહન ચાલકો ખૂબ જ મુશ્કેલીમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
સ્થાનિક લોકોએ ઠાલવી વ્યથા
શાતેશ્વર જોષીપરા અને સરદારપરા વિસ્તારના સ્થાનિક લોકોએ ખરાબ માર્ગોને લઈને પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી. સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા છ મહિના કરતાં વધારે સમયથી અમારા વિસ્તારના માર્ગો નવા બનાવવા માટે ખોદી નાખવામાં આવ્યા હતા. જોકે, છ મહિના પછી પણ સ્થિતિ જૈસે થે જેવી જ છે. ખોદેલો માર્ગ હોવાને કારણે અહીંથી વાહનચાલકોને પસાર થવું પણ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે અને મહિલા, વૃદ્ધ અને નાના બાળકો ઘરમાંથી બહાર નીકળવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે. અનેકવાર કોર્પોરેશન તંત્રને રજૂઆત કરી હોવા છતા નવા માર્ગ બનાવવાને લઈને કોઈ નક્કર કામગીરી જોવા મળતી નથી.
સ્થાનિકોએ જણાવ્યું કે, અમારા વિસ્તારમાં ચાર કોર્પોરેટરમાંથી બે કોર્પોરેટર ભાજપ અને બે કોર્પોરેટર કોંગ્રેસના છે, જેથી રાજકીય રીતે પણ અમે કોઈ એક પક્ષને ખરાબ માર્ગને લઈને દોષિત ઠેરવી શકતા નથી.
જૂનાગઢમાં ખખડધજ રોડને લઇને જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના અધીક્ષક ઇજનેર અલ્પેશ ચાવડાએ ETV ભારતને ટેલિફોનિક વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "જે જગ્યા પર નવા માર્ગો બનાવવામાં આવનાર છે અથવા તો જેનું કામ ચાલુ છે આવા વિસ્તારમાં ચોમાસાના વરસાદને ધ્યાનમાં રાખી કામ થોડું પાછળ ઠેલાયું છે. મોટાભાગના માર્ગો પીસીસી કરવાના હોવાથી વરસાદની સ્થિતિમાં સિમેન્ટ રોડ બનાવવા મુશ્કેલ છે, જેથી કેટલાક વિસ્તારમાં આ સમસ્યા છે. આગામી દિવસોમાં જ્યારે વાતાવરણ ચોખ્ખું થશે ત્યારે તબક્કાવાર તમામ માર્ગોને પીસીસીથી નવા બનાવવાનું યુદ્ધના ધોરણે શરૂ થશે.
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