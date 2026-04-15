બારડોલી ડી.એમ.નગરના રહીશોનો ચૂંટણીનો બહિષ્કાર, રાજકીય પક્ષોને 'નો એન્ટ્રી'ના લાગ્યા બેનર
Published : April 15, 2026 at 1:05 PM IST
બારડોલી: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો છે ત્યારે બારડોલી નગરપાલિકાના વોર્ડ નંબર-3માં આવતી ડી.એમ. નગર સોસાયટીમાં રહીશોએ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો છે. સોસાયટીના રહીશોએ પ્રાથમિક સુવિધાઓના અભાવે રાજકીય પક્ષોને 'નો-એન્ટ્રી'ના બેનર લગાવ્યા છે.
બારડોલીમાં વોર્ડ નંબર-3ની સોસાયટીમાં ચૂંટણીનો બહિષ્કાર
બારડોલી વોર્ડ નંબર-3માં આવેલી ડી.એમ.નગર સોસાયટીના રહીશોએ તંત્ર અને રાજકીય પક્ષો સામે બાયો ચઢાવી છે. વર્ષોથી પાણી ભરાવાની સમસ્યા અને બિસમાર રસ્તાઓથી કંટાળેલા રહીશોએ સોસાયટીના પ્રવેશદ્વાર પર 'સોસાયટીમાં કોઇ પણ રાજકીય પક્ષ કે પાર્ટીએ પ્રવેશ કરવો નહીં' તેવા બેનર લગાવી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે.
સોસાયટીમાં લાગેલા આ બેનરોના પગલે ભાજપના સ્થાનિક નેતાઓ અને કાર્યકરો દ્વારા રહીશો સાથે સમજાવટ માટે એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, રહીશોના જણાવ્યા અનુસાર, નેતાઓ પાસે તેમની સમસ્યાઓનો કોઇ સંતોષકારક જવાબ ના હોવાથી આ બેઠક નિષ્ફળ ગઇ હતી. રહીશોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, નેતાઓએ આવવાનું વચન આપ્યું હોવા છતા સમયસર ના આવતા લોકો રોષે ભરાયા હતા.
શું છે મુખ્ય સમસ્યા?
પાણી ભરાવાની સમસ્યા: છેલ્લા 20-25 વર્ષથી રહીશો અહીં રહે છે, પરંતુ છેલ્લા 3-4 વર્ષથી ચોમાસા દરમિયાન પાણી ભરાવાની સમસ્યા ગંભીર બની છે. ક્યારેય પાણી ન ભરાયું હોય તેવા ઘરોમાં પણ હવે પાણી ઘુસી રહ્યા છે.
રસ્તાના કામો અટવાયેલા: સોસાયટીમાં રોડ-રસ્તાના કામો લાંબા સમયથી મંજૂર થયા હોવા છતાં કોઈ કારણોસર અટવાયેલા (પોસ્ટપોન) છે, જેના કારણે રહીશોને હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે.
સોસાયટીના અગ્રણી રાજેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "અમે છેલ્લા ઘણા સમયથી રજૂઆત કરી રહ્યા છીએ પરંતુ કોઈ ઉકેલ આવતો નથી. જો આગામી દિવસોમાં ઉચ્ચ સ્તરેથી કોઈ નક્કર ખાતરી કે કામગીરી શરૂ કરવામાં નહીં આવે, તો અમે ચૂંટણીનો સંપૂર્ણ બહિષ્કાર કરીશું. હાલ અમારી પાસે ભાજપ કે કોંગ્રેસ સિવાય અન્ય કોઈ મજબૂત વિકલ્પ દેખાતો નથી, તેથી બહિષ્કાર જ અમારો છેલ્લો રસ્તો છે."
