અમદાવાદમાં 35 વર્ષ જૂની ગેરકાયદેસર સોસાયટી તોડવા ગયેલી AMCની ટીમ અચાનક રહીશોને ફ્લેટ આપવા કેમ તૈયાર થયું?

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 16, 2025 at 5:46 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 6:49 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના થલતેજ વિસ્તારમાં આવેલી સ્નેહાંજલિ સોસાયટીમાં રહેતા 25 પરિવારોને મકાન આપવામાં આવશે. 35 વર્ષ પહેલા બનેલી આ સોસાયટીને ગેરકાયદેસર ગણાવી અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા તોડી નાખવા પહોંચી હતી. આ સાથે જ આ સોસાયટીમાં રહેતા 25 પરિવારો ઉપર દુ:ખોનો પહાડ તૂટી પડ્યો હતો.

થલતેજની સ્નેહાંજલિ સોસાયટીમાં 25 પરિવારોને મળશે મકાન

અમદાવાદના થલતેજ વિસ્તારમાં 1986માં અંજના બિલ્ડર દ્વારા સ્નેહાંજલિ સોસાયટી બનાવવામાં આવી હતી. બિલ્ડર કાંતિલાલ પટેલે બે લાખ રૂપિયાના ભાવથી સોસાયટીના 25 મકાન વેચ્યા હતા અને તેમાંથી 20 મકાન કેન્દ્રિય કર્મચારીઓએ લોનથી ખરીદ્યા હતા. 35 વર્ષ કરતા વધુ વર્ષથી આ સોસાયટીમાં રહેતા લોકોને ખબર પડી કે બિલ્ડર કાંતિભાઇએ મૂળ ફાળવેલા પ્લોટના બદલે અન્ય કોઇના પ્લોટ પર સોસાયટી બાંધી દીધી છે. લોકો પાસે પાકા દસ્તાવેજો અને બેન્ક લોનના કાગળો હોવા છતા તેમની સોસાયટીને અચાનક ગેરકાયદેસર જાહેર કરવામાં આવતા પરિવાર રોડ પર આવી ગયો હતો.

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ટીમ જ્યારે આ સોસાયટીમાં દબાણ હટાવવા માટે પહોંચી ત્યારે લોકોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો અને ડિમોલીશનની કાર્યવાહી અટકાવવામાં આવી હતી. બિલ્ડર કાંતિભાઇ દ્વારા મૂળ ફાળવેલા પ્લોટને બદલે અન્ય બિલ્ડરના પ્લોટ પર સોસાયટીનું બાંધકામ કરી મકાનો વેચી દેવામાં આવ્યા હતા. આ સમગ્ર ઘટના વર્ષ 2006માં સોસાયટીના રહેવાસીઓને અખબારના માધ્યમથી ખબર પડી હતી. પ્લોટના માલિક બિલ્ડરે પોતાનો પ્લોટ પરત માંગતા આ મામલો કોર્ટમાં પહોંચ્યો હતો.

સોસાયટીના રહીશો AMCની ઓફિસે પહોંચતા જ મળ્યા રાહતના સમાચાર

સ્નેહાંજલિ સોસાયટીના રહીશોને પહેલા અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરોડોના મકાન સામે પહેલા 1Bhk ફ્લેટ જ આપવાની વાત કરવામાં આવી હતી. જોકે, સોસાયટીના સભ્યોએ હોબાળો કરતા 4Bhk મકાન આપવામાં આવી રહ્યા છે.

"અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પહેલા અમને એક રૂમ રસોડાનું 1Bhk મકાન આપવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું ત્યારે અમે માંગ કરી હતી કે અમારા કરોડો રૂપિયાના મકાન છે તો કેમ અમને 1Bhk મકાન આપવામાં આવે છે? અત્યારે અમારી લડાઇને કારણે હવે અમને 4Bhk મકાન મળી રહ્યા છે." નટવર પટેલ, સ્નેહાંજલી સોસાયટીના રહેવાસી

આ સોસાયટીના રહીશો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બોડકદેવ ઓફિસે પહોંચતા જ તેમણે રાહતના સમાચાર મળ્યા હતા. આ સોસાયટીમાં રહેતા રહીશોને ઘરના બદલે ઘર મળતા કોર્પોરેશનનો આભાર માન્યો હતો.

"હું આ સોસાયટીમાં 26 વર્ષથી રહું છું . આ સોસાયટી 35 વર્ષ જૂની છે. ગઇકાલે બહુ જ વિવાદ થયો હતો. કોર્પોરેશનના ફૂલ સપોર્ટથી આજે અમને બીજી જગ્યાએ જવાનું કહેવામાં આવ્યું છે. અમને સરકાર ગામમાં 4Bhk મકાન અત્યારે આપવામાં આવી રહ્યું છે.", ડિમ્પલ પટેલ, સ્નેહાંજલિ સોસાયટીના રહેવાસી

તો હું આટલી ઉંમરે ક્યાં જઇશ...

સ્નેહાંજલિ સોસાયટીમાં રહેતા 66 વર્ષીય મહિલાએ પણ પોતાના મકાન તોડી પાડવાની વાતને લઇને નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

"હું આ સોસાયટી બની ત્યારથી અહીંયા જ રહેતી હતી પરંતુ હવે બીજી જગ્યાએ છેલ્લા ચાર મહિનાથી રહું છું. હું હાલમાં વિધવા છું અને મારી ઉંમર 66 વર્ષ છે. છેલ્લા 35 વર્ષથી અહીંયા રહેતા હતા. મારી આગળ અને પાછળ કોઇ નથી. બિલ્ડરની મોટી ભૂલને કારણે અમારે ભોગવવું પડે છે. અમારા બધા સભ્યો ONGCમાં હતા,એ બધાએ લોન લઇને મકાન લીધા હતા." ઉર્મિલાબેન પટની,સ્નેહાંજલિ સોસાયટીના રહેવાસી

Last Updated : December 16, 2025 at 6:49 PM IST

