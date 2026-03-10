ETV Bharat / state

જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસમાં મોટો ફેરબદલ, જિલ્લાના 9 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની બદલી

જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ વડોદરા દ્વારા આજે જુનાગઢ જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ મથકોમાં પીઆઇ તરીકે ફરજ બજાવતા પોલીસ અધિકારીની અરસ-પરસ બદલી કરવામાં આવી છે.

સુબોધ ઓડેદરા - જિલ્લા પોલીસ વડા, જુનાગઢ
સુબોધ ઓડેદરા - જિલ્લા પોલીસ વડા, જુનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 9:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: આજે જુનાગઢ જિલ્લા રેન્જ આઇ.જી તરીકે રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ ચાર્જ સંભાળતાની સાથે જ જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરા દ્વારા પોલીસ અધિકારીની બદલીનો ગંજીપો ચીપવામાં આવ્યો છે. નવ જેટલા પીઆઈની અરસ-પરસ બદલી કરવામાં આવી છે, જેમાં સૌથી મહત્વની બદલીમાં જે. જે. પટેલ, એસ. કે. દેસાઈ, પી. સી. સરવૈયા અને વાય. બી. રાણાની નિમણૂકને માનવામાં આવે છે.

જિલ્લામાં પોલીસ અધિકારીની કરાઈ બદલી

જુનાગઢ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ વડોદરા દ્વારા આજે જુનાગઢ જિલ્લાના વિવિધ પોલીસ મથકોમાં પીઆઇ તરીકે ફરજ બજાવતા પોલીસ અધિકારીની અરસ-પરસ બદલી કરવામાં આવી છે. જુનાગઢ બી ડિવિઝન, માંગરોળ, મેંદરડા, ભવનાથ, ભેસાણ, શીલ અને ટ્રાફિક શાખાના પીઆઇની બદલી કરવામાં આવી છે. આજે કરવામાં આવેલી બદલી બાદ તમામ અધિકારીઓએ તુરંત બદલીના સ્થળે હાજર થવાનો હુકમ પણ કરવામાં આવ્યો છે. જુનાગઢ રેન્જ ડીઆઇજી તરીકે બદલી પામીને આજે જુનાગઢ ચાર્જ સંભાળતા રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા આવતાની સાથે જ પોલીસ અધિક્ષકે નવ જેટલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની અરસ-પરસ બદલી કરવાનો હુકમ કર્યો છે.

મહત્વના પોલીસે મથકોમાં થઈ બદલી

જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક સુબોધ ઓડેદરા દ્વારા લીવ રીઝર્વમાં રહેલા વાય. બી. રાણાને બી ડિવિઝન પોલીસ મથક, બી ડિવિઝન પોલીસમાં રહેલા જે. જે. પટેલને માંગરોળ, માંગરોળના એસ. કે. દેસાઈને એ ડિવિઝન, મેંદરડાના પી. સી. સરવૈયાને ભવનાથ, ભવનાથના એમ.સી પટેલને શીલ તેમજ ભેસાણના આર. પી. વણઝારાને જિલ્લા ટ્રાફિક પીઆઇ તેમજ જિલ્લા ટ્રાફિક પીઆઇમાં રહેલા એચ.કે હુમ્બલને લીવ રિઝર્વમાં મૂકી દેવામાં આવ્યા છે.

આજે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર દરજ્જાના અધિકારીની અરસપરસ બદલી કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં હવે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને પોલીસ મથકમાં ફરજ બજાવતા એએસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલ તેમજ હેડ કોન્સ્ટેબલની બદલી થાય તેવી પણ પૂરી શક્યતાઓ જોવા મળી રહે છે. સામાન્ય રીતે કોઈ પોલીસ અધિકારીની બદલી થઈ અને નવા આવતા પોલીસ અધિકારી પોલીસ મથકોમાં અધિકારીઓની બદલી કરતા હોય છે, જેના ભાગરૂપે આજે નવ જેટલા પી.આઈ ની બદલી કરાઈ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

JUNAGADH POLICE TRANSFER GUJARAT
9 POLICE INSPECTORS TRANSFERRED
POLICE INSPECTORS TRANSFERRED
JUNAGADH POLICE
JUNAGADH DISTRICT POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.