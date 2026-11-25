ગુજરાત વહીવટી તંત્રમાં મોટો ફેરફાર: 86 મામલતદાર, 9 GAS અધિકારીઓની એકસાથે બદલી
ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા આજે 25 નવેમ્બરે એક મોટો વહીવટી ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે
Published : November 25, 2026 at 11:08 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા આજે 25 નવેમ્બરે એક મોટો વહીવટી ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલી બે અલગ-અલગ અધિસૂચનાઓ મુજબ, રાજ્યના કુલ 9 અધિકારીઓને (GAS વર્ગ-1) બદલી-નિમણૂક તેમજ 86 મામલતદારોની (વર્ગ-2) બદલી અને 5 નાયબ મામલતદારોને બઢતી આપવાના હુકમો જારી કરવામાં આવ્યા છે.
વર્ગ-1 ના 9 અધિકારીઓની બદલી અને નિમણૂક
મહેસૂલ વિભાગની અધિસૂચના અંતર્ગત ગુજરાત વહીવટી સેવા (જુનિયર સ્કેલ) વર્ગ-1 ના 8 અધિકારીઓની જાહેર હિતમાં તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરવામાં આવી છે, જ્યારે 1 અધિકારીના બઢતીના હુકમમાં ફેરફાર કરાયો છે
અન્ય મહત્વના ફેરફાર: સુરત, વડોદરા, મહેસાણા, મોરબી, છોટાઉદેપુર અને ગાંધીનગર ખાતે ફરજ બજાવતા અધિકારીઓની આંતરિક અને જિલ્લા ફેરબદલી કરાઈ છે.
વધારાનો હવાલો: યાદીમાં શામેલ 4 અધિકારીઓને અન્ય હુકમ ન થાય ત્યાં સુધી તેમની અગાઉની જગ્યાનો વધારાનો હવાલો પણ સંભાળવાનો રહેશે.
86 મામલતદારોની સામૂહિક બદલી અને 5ને બઢતી
બીજી અધિસૂચના હેઠળ રાજ્યના મહેસૂલ તંત્રમાં મોટાપાયે ફેરબદલ કરાયો છે. જેમાં અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ગાંધીનગર, મહેસાણા, કચ્છ, જૂનાગઢ, જામનગર અને આદિવાસી વિસ્તારો સહિત રાજ્યભરના કુલ 86 મામલતદારો (વર્ગ-2) ની એક જિલ્લામાંથી બીજા જિલ્લામાં અથવા તાલુકા કક્ષાએ બદલી કરવામાં આવી છે. સાથે જ નાયબ મામલતદારોને બઢતી: નાયબ મામલતદાર (વર્ગ-3) સંવર્ગના-3 કર્મચારીઓને મામલતદાર (વર્ગ-3) તરીકે હંગામી ધોરણે બઢતી આપી નિમણૂક કરાઈ છે.
ડીમ્ડ ડેટનો લાભ: આ ઉપરાંત, અન્ય ૨ નાયબ મામલતદારો સંભાવ્ય તારીખ (Deemed Date) ના નોશનલ લાભ સાથે મામલતદાર વર્ગ-2 તરીકે બઢતી આપી ખાલી જગ્યા પર નિમણૂક અપાઈ છે.
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