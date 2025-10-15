જુનાગઢમાં રેશમા પટેલનું આમરણાંત ઉપવાસ આંદોલન: બોટાદની ઘટનાના વિરોધમાં આવતીકાલે અમદાવાદમાં કાર્યક્રમ
રેશમા પટેલે બોટાદની ઘટનામાં ખેડૂતો, AAPના કાર્યકરો અને સામાન્ય લોકો સાથે થયેલા વર્તનના વિરોધમાં અમદાવાદમાં આયોજિત જાહેર ઉપવાસ અને આંદોલનમાં સામેલ થવાનો નિર્ણય લીધો છે.
જુનાગઢ: બોટાદ જિલ્લાના હડદડ ગામમાં આમ આદમી પાર્ટી (AAP)ની ખેડૂત સભા દરમિયાન પોલીસ અને ઉપસ્થિત લોકો વચ્ચે ઉગ્ર ધમાલ થઈ હતી, જેમાં પોલીસ જવાનો, ખેડૂતો અને AAPના કાર્યકરો ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટનાના વિરોધમાં AAPના પ્રદેશ મહિલા પ્રમુખ રેશમા પટેલે જુનાગઢ શહેરમાં આમરણાંત ઉપવાસ શરૂ કર્યા હતા. જોકે, પોલીસે તેમને જુનાગઢના એસટી ડેપો ખાતેથી ઉઠાવીને બી ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા હતા અને ત્યાંથી સરકારી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીને તેમને મુક્ત કર્યા હતા. આ પછી, રેશમા પટેલે જુનાગઢના સરદારબાગ નજીક જાંસીની રાણી વિસ્તારમાં જાહેરમાં આમરણાંત ઉપવાસ શરૂ કર્યા, પરંતુ પોલીસે તેમને ત્યાંથી લઈ જઈને ઘરે મૂકી દીધા. હવે તેઓ પોતાના ઘરમાં જ આમરણાંત ઉપવાસ ચાલુ રાખી રહ્યા છે, જેનો આજે ત્રીજો દિવસ છે.
અમદાવાદમાં ઉપવાસ આંદોલનમાં સામેલ થવા રવાના થશે:
રેશમા પટેલે બોટાદની ઘટનામાં ખેડૂતો, AAPના કાર્યકરો અને સામાન્ય લોકો સાથે થયેલા વર્તનના વિરોધમાં અમદાવાદમાં આયોજિત જાહેર ઉપવાસ અને આંદોલનમાં સામેલ થવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ માટે તેઓ આજે સાંજે જુનાગઢથી અમદાવાદ જવા રવાના થશે. જોકે, જુનાગઢ પોલીસે તેમને ઘરમાં જ ઉપવાસ ચાલુ રાખવાની સૂચના આપી છે, જેને ધ્યાનમાં રાખતા તેમની અમદાવાદ જતા સમયે અટકાયત થવાની શક્યતા પણ છે.
રેશમા પટેલનું નિવેદન:
રેશમા પટેલે ETV ભારત સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં જણાવ્યું કે, "ખેડૂતો અને AAPના કાર્યકરોને તંત્ર દ્વારા જે રીતે હેરાન કરવામાં આવ્યા છે, તેનો વિરોધ કરવા આ આંદોલન વધુ ઉગ્ર બનશે."
