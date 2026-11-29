ગીર સોમનાથના જળાશયો બન્યા વિદેશી પક્ષીઓનું સ્વર્ગ, હજારો કિલોમીટરનું અંતર કાપી પહોંચ્યા શિયાળુ મહેમાનો
દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ યુરોપ, મધ્ય એશિયા અને સાઇબેરિયા સહિતના ઠંડા પ્રદેશોમાંથી હજારો કિલોમીટરનું અંતર કાપીને વિવિધ પ્રજાતિના પક્ષીઓ ગીર સોમનાથ પહોંચ્યા છે.
Published : November 29, 2026 at 12:05 PM IST
ગીર સોમનાથ: શિયાળાની ઋતુની શરૂઆત સાથે જ ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ડેમ, તળાવો અને જળાશયો વિદેશી પક્ષીઓના આગમનથી જીવંત બન્યા છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ યુરોપ, મધ્ય એશિયા અને સાઇબેરિયા સહિતના ઠંડા પ્રદેશોમાંથી હજારો કિલોમીટરનું અંતર કાપીને વિવિધ પ્રજાતિના પક્ષીઓ શિયાળુ પ્રવાસે ગીર સોમનાથ પહોંચ્યા છે. સુત્રાપાડાના વડોદરા ઝાલા બંધારા સહિત જિલ્લાના અનેક જળાશયો પર વિદેશી પક્ષીઓનાં ટોળાં જોવા મળી રહ્યાં છે. પાણીમાં વિહરતાં રંગબેરંગી પક્ષીઓ અને તેમના કલરવથી સમગ્ર વિસ્તારનું કુદરતી સૌંદર્ય ખીલી ઊઠ્યું છે.
શિયાળાની ઋતુમાં યુરોપ, સાઇબેરિયા અને મધ્ય એશિયાના અનેક દેશોમાં તાપમાનમાં ભારે ઘટાડો થાય છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં જળાશયો બરફથી ઢંકાઈ જાય છે અને ખોરાકની ઉપલબ્ધતા પણ ઘટી જાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પક્ષીઓ અનુકૂળ હવામાન, પાણી અને ખોરાકની શોધમાં લાંબી સ્થળાંતર યાત્રા શરૂ કરે છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન ભારતનાં વિવિધ જળાશયો તેમના માટે શિયાળુ આશ્રયસ્થાન બને છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લો પણ દર વર્ષે આવા પ્રવાસી પક્ષીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યો છે.
જિલ્લાના જળાશયો પર લેસર ફ્લેમિંગો, વ્હાઇટ પેલિકન, આઈબિસ, પેઇન્ટેડ સ્ટોર્ક અને સ્ટિલ્ટ સહિતની વિવિધ પ્રજાતિઓ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને લેસર ફ્લેમિંગો પોતાના આકર્ષક ગુલાબી રંગ અને ટોળામાં રહેવાની વિશેષતા માટે જાણીતાં છે. આ પ્રજાતિ પૂર્વ આફ્રિકાના કેન્યા, તાન્ઝાનિયા, ઇથિયોપિયા અને નામિબિયા જેવા દેશોમાં મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત ભારતના કચ્છ વિસ્તારમાં પણ ફ્લેમિંગોની હાજરી નોંધાય છે. છીછરા પાણીમાં રહેલા સૂક્ષ્મ શેવાળ અને નાના જળચર જીવો તેમનો મુખ્ય ખોરાક છે.
વ્હાઇટ પેલિકન યુરોપના દક્ષિણ-પૂર્વ ભાગો, રશિયા, કઝાકિસ્તાન અને મંગોલિયા જેવા વિસ્તારોમાં પ્રજનન કરે છે. શિયાળામાં આ પક્ષીઓ પશ્ચિમ એશિયા અને ભારતીય ઉપખંડ તરફ સ્થળાંતર કરે છે. તેમની વિશાળ ચાંચ અને ચાંચની નીચે આવેલી થેલી માછલીઓ પકડવામાં મદદરૂપ બને છે. જ્યારે આઈબિસની વિવિધ પ્રજાતિઓ યુરોપ, આફ્રિકા અને એશિયાના અનેક દેશોમાં જોવા મળે છે. તેઓ કાદવ અને છીછરા પાણીમાંથી નાના જળચર જીવો અને કીટકો શોધીને ખોરાક મેળવે છે.
પેઇન્ટેડ સ્ટોર્ક પોતાની આકર્ષક રંગછટા અને લાંબી ચાંચને કારણે પક્ષીપ્રેમીઓનું ધ્યાન આકર્ષે છે. આ પ્રજાતિ ભારત, શ્રીલંકા, નેપાળ સહિતના દક્ષિણ એશિયાઈ વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. બીજી તરફ લાંબા અને પાતળા પગ ધરાવતા સ્ટિલ્ટ પક્ષીઓ યુરોપ, આફ્રિકા, મધ્ય એશિયા અને દક્ષિણ એશિયાના અનેક દેશોમાં જોવા મળે છે. આ પક્ષીઓ છીછરા પાણીમાં નાના જળચર જીવો અને કીટકોનો શિકાર કરીને ખોરાક મેળવે છે.
ગીર સોમનાથ જિલ્લાના જળાશયો પક્ષીઓ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ પૂરું પાડે છે. ચોમાસા દરમિયાન જળાશયોમાં પાણીનો સંગ્રહ થવાથી શિયાળામાં પક્ષીઓને પાણી અને ખોરાક મળી રહે છે. માછલીઓ, નાના જળચર જીવો, કીટકો અને પાણીમાં ઊગતી વનસ્પતિ પક્ષીઓ માટે ખોરાકનો મહત્વનો સ્ત્રોત બને છે. અરબી સમુદ્રનો દરિયાકાંઠો અને આસપાસના જળાશયો ધરાવતો ગીર સોમનાથ જિલ્લો પક્ષીઓની વિવિધતા માટે પણ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે.
અન્ય દેશોમાંથી ગુજરાત કેમ આવે છે પક્ષીઓ?
વેરાવળ રેન્જના RFO યોગેશ કલસરિયાએ જણાવ્યું કે, હાલમાં શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન વિવિધ પક્ષીઓ જેવા કે લેસર ફ્લેમિંગો, વ્હાઈટ પેલિકન, આઈબિસ, પેઇન્ટેડ સ્ટોર્ક અને સ્ટિલ્ટ વગેરે જેવા પ્રજાતિઓનું આગમન થયું છે. આ પક્ષીઓ મુખ્યત્વે યુરોપિયન દેશો, મધ્ય એશિયાઈ દેશો અને સાઈબેરિયા જેવા ઠંડા પ્રદેશમાંથી આવતા હોય છે. તેઓ આ દરમિયાન અહીં પ્રજનન, નેસ્ટિંગ કરે છે અને બાળકોનો ઉછેર કરે છે. ખોરાકમાં મુખ્યત્વે આલગી અને વિવિધ જીવજંતુઓ આરોગે છે જે પાણીમાં મળી રહે છે. અહીં એમને વાતાવરણ સારું મળી રહી છે. શિયાળો વધારે હાર્સ નથી હોતો. આ પક્ષી અહીં બે-ત્રણ મહિના રોકાણ કરે છે અને બચ્ચાઓનો ઉછેર કરીને જતા રહે છે.
વિદેશી પક્ષીઓના આગમનથી સ્થાનિક પ્રકૃતિપ્રેમીઓ અને પક્ષી નિરીક્ષકો માટે મનમોહક નજારો સર્જાયો છે. જોકે પક્ષીઓની આ કુદરતી સંપત્તિ જળવાઈ રહે તે માટે તેમનું સંરક્ષણ પણ એટલું જ જરૂરી છે. પક્ષીઓનો શિકાર ન થાય અને તેમના કુદરતી વસવાટને નુકસાન ન પહોંચે તે માટે વન વિભાગ દ્વારા પેટ્રોલિંગ વધારી દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. જળાશયો અને પક્ષીઓના વસવાટ વિસ્તારોમાં શિકારની પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા સઘન તકેદારી રાખવી જરૂરી છે.
આમ, શિયાળાની શરૂઆત સાથે જ ગીર સોમનાથના જળાશયો વિદેશી પક્ષીઓના આગમનથી જાણે કુદરતી પક્ષી અભયારણ્ય બની ગયા હોય તેવો નજારો જોવા મળી રહ્યો છે. હજારો કિલોમીટરનું અંતર કાપીને આવતા આ શિયાળુ મહેમાનો ગીર સોમનાથની પ્રાકૃતિક સમૃદ્ધિમાં ચાર ચાંદ લગાવી રહ્યા છે.
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