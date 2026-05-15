કડી નાગરિક સહકારી બેંક પર રિઝર્વ બેંકની લાલ આંખ: નિયમોના ઉલ્લંઘન બદલ 16.30 લાખનો દંડ ફટકાર્યો
RBI અનુસાર, બેંકે અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક્સ (UCBs) માટે નક્કી કરાયેલા 'એક્સપોઝર નોર્મ્સ અને વૈધાનિક/અન્ય નિયંત્રણો' તેમજ 'એડવાન્સિસનું મેનેજમેન્ટ' સંબંધી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે
Published : May 15, 2026 at 10:55 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના કડી પંથકમાં આવેલી કડી નાગરિક સહકારી બેંક લિમિટેડ સામે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા આકરા પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. 14 મે, 2026ના રોજ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા એક પ્રેસ રિલીઝ બહાર પાડીને આ અંગેની સત્તાવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. RBI ના 06 મે, 2026ના આદેશ મુજબ, આ બેંક પર રૂપિયા 16.30 લાખનો આર્થિક દંડ લાદવામાં આવ્યો છે.
દંડ લાદવાનું કારણ
રિઝર્વ બેંકના જણાવ્યા અનુસાર, બેંકે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્દેશોનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળતા દર્શાવી છે. બેંક દ્વારા અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક્સ (UCBs) માટે નક્કી કરાયેલા 'એક્સપોઝર નોર્મ્સ અને વૈધાનિક / અન્ય નિયંત્રણો' (Exposure Norms and Statutory / Other Restrictions) તેમજ 'એડવાન્સિસનું મેનેજમેન્ટ' (Management of Advances) સંબંધી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું છે. આ દંડાત્મક કાર્યવાહી બેંકિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, 1949 ની કલમ 46(4)(i) અને 56 સાથે વાંચવામાં આવતી કલમ 47A(1)(c) હેઠળ RBI ને મળેલી વિશેષ સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવી છે.
તપાસ અને કાર્યવાહીની પ્રક્રિયા
RBI દ્વારા 31 માર્ચ, 2025ના રોજ બેંકની નાણાંકીય સ્થિતિના સંદર્ભમાં તેનું વૈધાનિક નિરીક્ષણ (Statutory inspection) કરવામાં આવ્યું હતું. આ નિરીક્ષણના સુપરવાઇઝરી તારણોમાં રિઝર્વ બેંકના નિર્દેશોના પાલનમાં ગંભીર ખામીઓ સામે આવી હતી. આ ખામીઓને પગલે, રિઝર્વ બેંકે શ્રી કડી નાગરિક સહકારી બેંકને કારણ દર્શક નોટિસ (Show cause notice) જારી કરી હતી. આ નોટિસમાં બેંકને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે નિયમોનું પાલન ન કરવા બદલ તેમના પર દંડ શા માટે ન લાદવો જોઈએ
નોટિસ મળ્યા બાદ બેંક દ્વારા લેખિત જવાબ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. બેંકના જવાબ અને વ્યક્તિગત સુનાવણી દરમિયાન કરવામાં આવેલી મૌખિક રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લીધા બાદ, રિઝર્વ બેંક એવા તારણ પર પહોંચી હતી કે બેંક પર લાગેલા આરોપો સાબિત થાય છે અને દંડ લાદવો યોગ્ય છે.
બેંક સામે મુખ્યત્વે બે આરોપો સાબિત થયા છે
- બેંકે જોડાયેલા ઉધાર લેનારાઓ અથવા પક્ષકારોના એક જૂથ માટે નિર્ધારિત પ્રુડેન્શિયલ એક્સપોઝર લિમિટ (prudential exposure limit) નો ભંગ કર્યો હતો.
- બેંક દ્વારા મંજૂર કરાયેલી કેટલીક લોનના સંદર્ભમાં ફંડના અંતિમ ઉપયોગ (end-use of funds) ની ખાતરી કરવામાં બેંક નિષ્ફળ રહી હતી.
ગ્રાહકો પર શું અસર પડશે?
રિઝર્વ બેંકે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, આ કાર્યવાહી માત્ર રેગ્યુલેટરી કમ્પ્લાયન્સ (નિયમનકારી પાલન) માં રહેલી ખામીઓ પર આધારિત છે. આ દંડનો હેતુ બેંક દ્વારા તેના કોઈપણ ગ્રાહકો સાથે કરવામાં આવેલા કોઈપણ વ્યવહાર કે કરારની માન્યતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવવાનો કે તેને રદબાતલ ઠેરવવાનો નથી. વધુમાં, આ નાણાકીય દંડ લાદવાની કાર્યવાહી ભવિષ્યમાં RBI દ્વારા બેંક સામે શરૂ કરવામાં આવી શકે તેવી અન્ય કોઈપણ કાર્યવાહીને પૂર્વગ્રહ રાખ્યા વિના કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: