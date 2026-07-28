અનામત માત્ર ગરીબોને જ મળવી જોઈએ, જ્ઞાતિ આધારે નહીં: SPG પ્રમુખ લાલજી પટેલનો સરકાર સામે હુંકાર
SPG અધ્યક્ષે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર પાસે માંગ કરી છે કે દેશમાં એવો કાયદો અમલમાં લાવવો જોઈએ જેમાં જ્ઞાતિ આધારિત અનામતને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવે.
Published : July 28, 2026 at 4:22 PM IST
મહેસાણા: દિલ્હીના જંતર-મંતર ખાતે તાજેતરમાં થયેલા આંદોલન બાદ હવે સમગ્ર દેશમાં અને ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર ‘અનામત હટાવો’ અભિયાન જોર પકડી રહ્યું છે. આ સંવેદનશીલ મુદ્દે સરદાર પટેલ ગ્રુપ (SPG)ના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ લાલજી પટેલે અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ અને આક્રમક નિવેદન આપ્યું છે.
લાલજી પટેલે સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલા યુવા વર્ગના આ અભિયાનને પોતાનું સંપૂર્ણ સમર્થન આપતાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે વર્તમાન અનામત વ્યવસ્થામાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવાની તાતી જરૂરિયાત ઊભી થઈ છે. તેમના મતે, અનામતનો લાભ જ્ઞાતિના આધારે નહીં, પરંતુ માત્ર ગરીબી અને પારિવારિક આર્થિક સ્થિતિના આધારે જ મળવો જોઈએ.
SPGનો ઇતિહાસ અને 10% EWS અનામત
પોતાના નિવેદનમાં લાલજી પટેલે SPGના લાંબા સંઘર્ષને યાદ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, “વાસ્તવમાં SPGએ વર્ષ 2012થી અનામત માટે મોટું અભિયાન ચલાવ્યું હતું. અમારી એ જ માંગ હતી કે સમાજના ગરીબોને અનામત મળવી જોઈએ. SPG અને પાટીદાર આંદોલનના ફળસ્વરૂપે જ વર્ષ 2021માં 10% EWS (આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટે અનામત)નો લાભ દેશભરમાં અનેક પરિવારોને મળી રહ્યો છે.”
પરંતુ તેમણે દુઃખ વ્યક્ત કરતાં ઉમેર્યું કે હાલની અનામત પ્રથાનો મૂળ ઉદ્દેશ્ય ક્યાંક સિસ્ટમમાં ખોવાઈ ગયો છે. અનામત ખરેખર જેમને મળવી જોઈએ તેવા છેવાડાના લોકોને મળતી નથી.
અમીર અને સદ્ધર પરિવારો લઈ રહ્યા છે ગરીબોનો હક
લાલજી પટેલે વર્તમાન વ્યવસ્થા પર સીધો પ્રહાર કરતાં કહ્યું, “આજે જે તે સમાજ અનામતનો લાભ લઈ રહ્યો છે, તે સમાજના છેવાડાના અને સાચા અર્થમાં ગરીબ માણસને અનામતનો કોઈ લાભ મળતો નથી. આ એક કડવી વાસ્તવિકતા છે. તેના બદલે એ જ રિઝર્વ સમાજની અંદર જે લોકો ઉચ્ચ શિક્ષિત, આર્થિક રીતે સદ્ધર અને અમીર છે અથવા મોટી સરકારી-ખાનગી નોકરીઓ કરી રહ્યા છે, માત્ર તેમના બાળકો પેઢી દર પેઢી અનામતનો લાભ ખેંચી રહ્યા છે.”
આ ખામીયુક્ત વ્યવસ્થાને કારણે સાચા ગરીબ યુવાનો અને તેમના પરિવારો મોટા અન્યાયનો ભોગ બની રહ્યા છે.
જ્ઞાતિ પ્રથા હટાવી નવો કાયદો લાવવાની માંગ
અનામતમાં તાત્કાલિક સુધારાની હિમાયત કરતાં SPG અધ્યક્ષે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર પાસે માંગ કરી છે કે દેશમાં એવો કાયદો અમલમાં લાવવો જોઈએ જેમાં જ્ઞાતિ આધારિત અનામતને સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવે. તેમણે સૂચનો આપતાં કહ્યું:
- જ્ઞાતિવાદથી સંપૂર્ણ મુક્તિ: અનામત આપતી વખતે વ્યક્તિ કઈ જ્ઞાતિનો છે તે જરાય જોવામાં ન આવે.
- આર્થિક માપદંડ જ સર્વોપરી: કોઈપણ જ્ઞાતિનો યુવાન-યુવતી હોય, પરંતુ જો તેનો પરિવાર ખરેખર આર્થિક રીતે ગરીબ હોય તો જ તેને શિક્ષણ અને નોકરીમાં અનામત મળવી જોઈએ.
- રાષ્ટ્રનું હિત અને અખંડિતતા: સાચા ગરીબને તેનો હક ન મળે તો સમાજમાં અસમાનતા વધશે અને દેશનું નુકસાન થશે.
યુવા વર્ગ (Gen-Z)નો આક્રોશ
સોશિયલ મીડિયા પર Gen-Z અને યુવાનો દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલા ‘અનામત હટાવો’ અભિયાન અંગે લાલજી પટેલે કહ્યું કે સરકારની અનિર્ણાયકતા અને લાપરવાહી જ આવા આંદોલનોને જન્મ આપે છે. તેમણે જંતર-મંતર આંદોલનનો ઉલ્લેખ કરતાં કોકરોચ પાર્ટીના આંદોલનનું ઉદાહરણ આપ્યું અને જણાવ્યું કે યુવાનોમાં અપાર તાકાત છે.
સરકારને સ્પષ્ટ ચેતવણી
અંતમાં લાલજી પટેલે સરકારને ચેતવણી આપતાં કહ્યું, “જો સરકાર પબ્લિકની સાચી ભાવનાઓને સમજીને ગરીબોને ન્યાય આપતી વ્યવસ્થા નહીં ગોઠવે તો આગામી દિવસોમાં તમામ યુવાનો રસ્તા પર ઉતરીને ઉગ્ર આંદોલન કરવા મજબૂર બનશે.”
સરદાર પટેલ ગ્રુપ (SPG) દ્વારા યુવા આંદોલનને અપાયેલું આ સમર્થન આગામી દિવસોમાં રાજકીય ક્ષેત્રે મોટા પડઘા પાડી શકે છે. અનામતને લઈને ‘જ્ઞાતિ આધારિત’ વિરુદ્ધ ‘આર્થિક આધારિત’ની રાષ્ટ્રવ્યાપી ચર્ચા જોર પકડી રહી છે.