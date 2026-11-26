ગાંધીનગર જિલ્લાના 273 ગામોમાં સરપંચપદનું અનામત રોટેશન જાહેર, 27 ટકા OBC અનામતથી ચૂંટણીના સમીકરણો બદલાશે
ચારેય તાલુકાની ગ્રામ પંચાયતોમાં કેટેગરી મુજબ બેઠકોની ફાળવણી પૂર્ણ થતાં રાજકીય ગતિવિધિઓ તેજ, અનેક ગામોમાં નવા દાવેદારોને તક મળવાની શક્યતા
Published : November 26, 2026 at 3:24 PM IST
ગાંધીનગર: આગામી ગ્રામ પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણીઓને લઈને ગાંધીનગર જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રાજકીય હલચલ તેજ બની છે. ગાંધીનગર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા ગાંધીનગર, દહેગામ, માણસા અને કલોલ એમ ચારેય તાલુકામાં સરપંચપદના અનામત રોટેશનની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને સત્તાવાર યાદીઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ (ઓબીસી) માટે 27 ટકા અનામતનો અમલ થતાં અનેક ગામોમાં સરપંચપદ માટેના ચૂંટણી સમીકરણોમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે.
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર રવિન્દ્ર ખતાલ દ્વારા રાજ્ય ચૂંટણી આયોગની સૂચનાઓને અનુસરીને આદેશો પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. વર્ષ 2011ની વસ્તી ગણતરીના આધારે તૈયાર કરાયેલા રોટેશનમાં અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ તથા સામાન્ય કેટેગરી માટે બેઠકોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. સંબંધિત મામલતદારો દ્વારા પ્રાંત અધિકારીઓ મારફતે રજૂ કરવામાં આવેલી દરખાસ્તોના આધારે જિલ્લા કલેક્ટર કચેરીએ ચારેય તાલુકાની અલગ-અલગ યાદીઓને આખરી ઓપ આપ્યો છે.
રાજ્ય સરકારના પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમમાં કરવામાં આવેલા સુધારા મુજબ સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ માટે 27 ટકા અનામત નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. આ જોગવાઈને ધ્યાનમાં રાખીને સરપંચપદના રોટેશનની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. જેના કારણે અગાઉ સામાન્ય કેટેગરીમાં આવતાં કેટલાક ગામોમાં હવે અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને તક મળશે.
ગાંધીનગર તાલુકામાં 58 ગ્રામ પંચાયતોની ચૂંટણી
ગાંધીનગર તાલુકાની 58 ગ્રામ પંચાયતોની આગામી સામાન્ય ચૂંટણી માટે રોટેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અનુસૂચિત જાતિ માટે લવારપુર, શાહપુર અને સોનારડા ગામોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. જેમાં શાહપુર બેઠક અનુસૂચિત જાતિ મહિલા માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. અનુસૂચિત જનજાતિ માટે કોઈ બેઠક ફાળવવામાં આવી નથી.
ઓબીસી કેટેગરીમાં દશેલા, ગિયોડ, કાકાનું તારાપુર, કાનપુર, લેકાવાડા, લીંબડીયા-કરાઈ, માધવગઢ, મગોડી, મહુન્દ્રા, મેદરા, મોતીપુરા, પાલજ, પીંઢારડા, પીંપળજ, પીરોજપુર અને પ્રાંતિયા સહિતનાં ગામોનો સમાવેશ કરાયો છે. આ પૈકી અનેક બેઠકો ઓબીસી મહિલા માટે અનામત રાખવામાં આવી છે. જ્યારે બાકીનાં ગામોમાં સામાન્ય અને સામાન્ય મહિલા કેટેગરી મુજબ ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
દહેગામ તાલુકામાં ઓબીસી અનામતનો મોટો વ્યાપ
દહેગામ તાલુકાની 84 ગ્રામ પંચાયતો માટે પણ સરપંચપદનું રોટેશન જાહેર કરાયું છે. અનુસૂચિત જાતિ માટે ધણીયોલ, પીપલજ અને વાસણારાઠોડનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અનુસૂચિત જનજાતિ માટે કોઈ બેઠક ફાળવવામાં આવી નથી.
ઓબીસી કેટેગરીમાં અંતોલી, આંત્રોલી, અહમદપુર, અમરાજીનામુવાડા, અંગુથલા, અરજણજીનામુવાડા, બારડોલીકાંઠી, બારડોલી બારીયા, બારીયા, ભાદરોડા, બીલમણા, ચામલા, ચેખલાપગી, ચીસકારી, ડેમાલીયા, ધારીસણા, ડોડ, ડુમેચા, હાથીજણ, હીલોલ અને હીલોલવાસણા સહિતનાં ગામોનો સમાવેશ થયો છે. આ ઉપરાંત અન્ય ગામોમાં પણ ઓબીસી અને ઓબીસી મહિલા માટે બેઠકો ફાળવવામાં આવી છે. દહેગામ તાલુકામાં પણ આ રોટેશનને પગલે સ્થાનિક આગેવાનોમાં ચૂંટણીની ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.
માણસા તાલુકામાં પણ અનામતનું નવું ચિત્ર
માણસા તાલુકાની 81 ગ્રામ પંચાયતો માટે જાહેર થયેલા રોટેશનમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે શોભાસણ, ઘમેડા, વરસોડા, રીદ્રોલ અને ખાટાઆંબાનો સમાવેશ કરાયો છે. જેમાં શોભાસણ, ઘમેડા અને વરસોડા અનુસૂચિત જાતિ મહિલા માટે અનામત રાખવામાં આવ્યા છે. અનુસૂચિત જનજાતિ માટે કોઈ બેઠક ફાળવાઈ નથી.
ઓબીસી કેટેગરીમાં આજોલ, અંબોડ, અમરાપુર, અમરપુરા, આનંદપુરા, અનોડિયા, બદપુરા, બળિયાનગર, બાપુપુરા, ભીમપુરા, બોરૂ, ચાંદીસણા, ઘેધુ, ડોડીપાળ, ગલથરા, જામળા, ખડાત, ખરણા, કોટવાસ, વાગોસણા અને રાજપુરા સહિતનાં ગામોનો સમાવેશ થયો છે. આ પૈકી અનેક બેઠકો ઓબીસી મહિલા માટે અનામત જાહેર કરાઈ છે. જ્યારે બાકીની ગ્રામ પંચાયતોમાં સામાન્ય અને સામાન્ય મહિલા કેટેગરી મુજબ સરપંચપદની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
કલોલ તાલુકાની 54 ગ્રામ પંચાયતોમાં પણ રોટેશન પૂર્ણ
કલોલ તાલુકાની 54 ગ્રામ પંચાયતો માટે જાહેર કરાયેલા રોટેશન મુજબ અનુસૂચિત જાતિ માટે જાસપુર, કારોલી, રાંચરડા અને શેરીસા ગામોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. જેમાં જાસપુર અને કારોલી અનુસૂચિત જાતિ મહિલા માટે અનામત છે. અનુસૂચિત જનજાતિ માટે અહીં પણ કોઈ બેઠક ફાળવવામાં આવી નથી.
ઓબીસી કેટેગરીમાં નાસ્મેદ, નવા, પાનસર, રણછોડપુરા, સબાસપુર, સાંતેજ, ઉનાલી, વડાવસ્વામી, વડસર, વાંસજડા (ક), વાંસજડા (ઢ), વાચણા, વેડા અને અઢાણા સહિતનાં ગામોનો સમાવેશ કરાયો છે. જેમાં નાસ્મેદ, નવા, પાનસર, રણછોડપુરા, સબાસપુર, સાંતેજ અને ઉનાલી ઓબીસી મહિલા માટે અનામત રાખવામાં આવ્યા છે. અન્ય ગ્રામ પંચાયતોમાં સામાન્ય તથા સામાન્ય મહિલા કેટેગરી મુજબ ફાળવણી કરવામાં આવી છે.
રોટેશન જાહેર થતાં જ ગામડાંઓમાં ચૂંટણીની ચર્ચાઓ તેજ
ચારેય તાલુકાની ગ્રામ પંચાયતોમાં સરપંચપદના અનામત રોટેશનની જાહેરાત સાથે જ ગામડાંઓમાં ચૂંટણીલક્ષી ગણતરીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધી સરપંચપદ માટે તૈયારી કરી રહેલા કેટલાક સંભવિત ઉમેદવારોને અનામતના કારણે પોતાની રણનીતિ બદલવાની ફરજ પડી શકે છે. બીજી તરફ અનામત કેટેગરીમાં આવતા ઉમેદવારો માટે ચૂંટણી લડવાનો માર્ગ ખુલ્યો છે.
હવે કયા ગામમાં કયો ઉમેદવાર મેદાનમાં ઉતરશે, કયા જૂથો વચ્ચે રાજકીય સમીકરણો રચાશે અને સ્થાનિક આગેવાનો કોને સમર્થન આપશે તે અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે. આમ, ગાંધીનગર જિલ્લાના ચારેય તાલુકામાં સરપંચપદનું રોટેશન પૂર્ણ થતાં આગામી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીનું ચિત્ર વધુ સ્પષ્ટ બન્યું છે.
આ પણ વાંચોઃ
વિધાનસભામાં બંધારણ દિવસની ઉજવણી, TET ઉમેદવારોના આંદોલન મુદ્દે શિક્ષણમંત્રીએ આપ્યું નિવેદન
ગાંધીનગર-રાજકોટમાં OTP વગર ખાતામાંથી લાખો ઉપડ્યા: લિન્ક ખોલી નથી, OTP આપ્યો નથી, છતાં થઈ ઠગાઈ, જાણો ઠગોની નવી ટેકનિક