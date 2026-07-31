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ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સરકારની જાહેરાત: ગુજરાતની તમામ શહેરી સંસ્થાઓમાં પૂર્વ સૈનિકોને અનામત ફરજિયાત

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી એક જાહેર હિતની અરજીની સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી આપવામાં આવી હતી.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 31, 2026 at 6:58 PM IST

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અમદાવાદ: ગુજરાત સરકારે પૂર્વ સૈનિકોના હિતમાં મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે. રાજ્યની તમામ શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓમાં ભરતી દરમિયાન પૂર્વ સૈનિકોને અનામત આપવાનું હવે ફરજિયાત કરવામાં આવ્યું છે. આ અંગેની માહિતી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી એક જાહેર હિતની અરજીની સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી આપવામાં આવી હતી.

મુખ્ય સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કે હાઇકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, નગરપાલિકા અને અન્ય તમામ શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓમાં પૂર્વ સૈનિકોને અનામતનો લાભ ફરજિયાત રીતે આપવામાં આવે તે માટે તમામ સંબંધિત સત્તાધીશોને જરૂરી સૂચનાઓ આપી દીધી છે.

સરકારના નિર્ણય મુજબ વર્ગ-1 અને વર્ગ-2ની સીધી ભરતીમાં પૂર્વ સૈનિકો માટે 1 ટકા અનામત રાખવામાં આવશે. જ્યારે વર્ગ-3ની ભરતીમાં 10 ટકા અને વર્ગ-4ની ભરતીમાં 20 ટકા અનામત આપવામાં આવશે.

સરકાર વતી મુખ્ય સરકારી વકીલ જી.એચ વિર્કે હાઇકોર્ટને જણાવ્યું કે, રાજ્યભરની તમામ શહેરી સ્થાનિક સ્વરાજ્ય સંસ્થાઓને આ નિર્ણયનો અમલ કરવા માટે સત્તાવાર આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે, જેથી ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન પૂર્વ સૈનિકોને નિયમ મુજબ અનામતનો લાભ મળી શકે. આ મામલે હાઇકોર્ટમાં જાહેરહિતની અરજીની વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયને પૂર્વ સૈનિકોના પુનર્વસન અને તેમને રોજગારીની વધુ તકો ઉપલબ્ધ કરાવવાના મહત્વપૂર્ણ પગલા તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.

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