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સૌરાષ્ટ્રના નવ જિલ્લામાં ખેતીલાયક જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું ચિંતાજનક પ્રમાણ, જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિ.નું સંશોધન

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના સંશોધનમાં સૌરાષ્ટ્રના નવ જિલ્લામાં ખેતીલાયક જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું ચિંતાજનક પ્રમાણ સામે આવ્યું છે.

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિ.નું સંશોધન
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિ.નું સંશોધન (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 11, 2026 at 9:30 AM IST

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જુનાગઢ: જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર ના જુનાગઢ, પોરબંદર, રાજકોટ, જામનગર, ભાવનગર, મોરબી સહિત સૌરાષ્ટ્રના 10 જિલ્લાના 75 તાલુકામાં ખેતીલાયક જમીનમાં સોઇલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ નક્કી કરવાનું એક સંશોધન કાર્ય પાછલા કેટલાક સમયથી ચાલી રહ્યું હતું. જેમાં રાસાયણિક ખેતીને કારણે તમામ 10 જિલ્લામાં સરેરાશ 0.57 ટકા જેટલુ સોઇલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ જોવા મળ્યું, જેને ખૂબ જ ચિંતાજનક માનવામાં આવી રહ્યું, છે તેની સામે પ્રાકૃતિક ખેતી કરતા ખેડૂતોની જમીનમાં રાસાયણિક ખેતીની સરખામણીએ સોઇલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ સરેરાશ કરતા વધારે જોવા મળ્યું.

સૌરાષ્ટ્રના 10 જિલ્લામાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ ચિંતાજનક

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા રાસાયણિક અને પ્રાકૃતિક ખેતી લાયક જમીનમાં એક સંશોધન હાથ ધર્યું હતું. જેમાં જમીનની ગુણવત્તા અને ફળદ્રુપતા માટે સૌથી મોટું અને અસરકારક ગણાતું સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ કેટલું છે, તેને લઈને સૌરાષ્ટ્રના જુનાગઢ, પોરબંદર, રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલી, જામનગર અને સુરેન્દ્રનગર સહિત સૌરાષ્ટ્રના 10 જિલ્લાના 75 તાલુકા સંશોધન હાથ ધરવામાં આવ્યો હતો.

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિ.નું સંશોધન (Etv Bharat Gujarat)

જેમાં જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીના જમીન વિજ્ઞાન સાથે જોડાયેલા સંશોધનકારો અને વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રત્યેક તાલુકામાંથી મળીને કુલ 25 નમૂના તાલુકા મુજબ પ્રાપ્ત કર્યા હતા. જે મળીને 75 તાલુકા માંથી 1,875 ખેતી લાયક જમીનના અલગ-અલગ નમૂનાઓ પ્રાપ્ત કર્યા હતા, જેમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ ખૂબ જ ચિંતાજનક જોવા મળ્યું હતું

75 તાલુકા માંથી 1,875 ખેતી લાયક જમીનના અલગ-અલગ નમૂનાઓ મેળવ્યા
75 તાલુકા માંથી 1,875 ખેતી લાયક જમીનના અલગ-અલગ નમૂનાઓ મેળવ્યા (Etv Bharat Gujarat)

યુનિવર્સિટીના સંશોધનમાં થયો ચિંતાજનક ખુલાસો

જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવેલા સંશોધનો મુજબ રાસાયણિક ખાતરોથી થતી ખેતીની જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ પોરબંદર જિલ્લામાં ૦.૮૨, સોમનાથમાં પોઇન્ટ ૦.૭૫, જૂનાગઢમાં ૦.૭૨, તેમજ અમરેલી ૦.૫૨, ભાવનગર ૦.૪૫, રાજકોટ ૦.૫૦, મોરબી ૦.૪૭, જામનગર ૦.૪૬, અને સુરેન્દ્રનગરમાં ૦.૪૫ કરતા પણ ખૂબ નીચું સોઇલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ સામે આવ્યું હતું. જેને ખૂબ જ ચિંતાજનક માનવામાં આવે છે.

10 જિલ્લામાં સરેરાશ 0.57 ટકા જેટલુ સોઇલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ જોવા મળ્યું
10 જિલ્લામાં સરેરાશ 0.57 ટકા જેટલુ સોઇલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ જોવા મળ્યું (Etv Bharat Gujarat)

સૌરાષ્ટ્રના ૧૦ જિલ્લા અને ૭૫ તાલુકામાં ખેતીલાયક જમીન કે જેમાં રાસાયણિક અને જંતુનાશક દવાઓના ઉપયોગથી થી ખેતી થઈ રહી છે, તેવી તમામ ખેતીલાય જમીનમાં સરેરાશ ૦.૫૭ ટકા જેટલું સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બન જોવા મળ્યું હતું. જેને પણ ખૂબ જ ચિંતાજનક અને આવનારા દિવસોમાં ભયજનક માનવામાં આવી રહ્યું છે.

ખેતીલાયક જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનને લઈને જુનાગઢ કૃષિ યુનિ.નું સંશોધન
ખેતીલાયક જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનને લઈને જુનાગઢ કૃષિ યુનિ.નું સંશોધન (Etv Bharat Graphics Team)

પ્રાકૃતિક ખેતીમાં કાર્બનનું પ્રમાણ વધારે

જે રીતે કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા રાસાયણિક અને જંતુનાશક દવાના ઉપયોગથી થતી ખેતીલાયક જમીનના નમૂના લીધા હતા. તેવી જ રીતે પ્રાકૃતિક ખેતીલાયક જમીનના પણ નમૂના લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાં રાસાયણિક ખાતરોથી થતી ખેતીની જમીનમાં ઓર્ગેનિક કાર્બન 0.45 ટકા જોવા મળ્યું હતું. તેની સરખામણીએ પ્રાકૃતિક ખેતી થતી જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું પ્રમાણ 0.62 જોવા મળ્યુ હતું, એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી દ્વારા જે ખેડૂતો પાછલા બે વર્ષ કે તેથી વધારે વર્ષથી પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યા હતા. તેવા ખેતરોની જમીનને નમુના લેવા માટે પસંદ કરવામાં આવી હતી. પાંચ વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી જે ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યા છે તેની જમીનમાં કાર્બનનું પ્રમાણ 0.93 કરતાં પણ વધારે જોવા મળ્યું હતું.

ખેતીલાયક જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનને લઈને જુનાગઢ કૃષિ યુનિ.નું સંશોધન
ખેતીલાયક જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનને લઈને જુનાગઢ કૃષિ યુનિ.નું સંશોધન (Etv Bharat Graphics Team)

પ્રાકૃતિક અને રાસાયણિક ખેતીમાં જોવા મળતા તફાવતો

રાસાયણિક ખાતરો અને જંતુનાશક દવાઓથી કરવામાં આવતી ખેતીમાં જમીનની ઘનતા ખૂબ જ ઓછી જોવા મળે છે. જેને કારણે જમીન એકદમ સખત બની જાય છે, તેની સામે પ્રાકૃતિક ખેતીની જમીનમાં જમીનની ઘનતા ખૂબ ઓછી જોવા મળે છે. સીધી ભાષામાં કહીએ તો પ્રાકૃતિક તત્વોથી થતી ખેતીની જમીન ભરભરી એટલે કે પોચી હોય છે. તેવી જ રીતે રાસાયણિક અને જંતુનાશક દવાથી કરવામાં આવતી ખેતીની જમીનમાં ભેજ અને પાણીનો સંગ્રહ કરવાની શક્તિની સામે પ્રાકૃતિક ખેતી લાયક જમીનમાં ભેજ અને પાણીને સંગ્રહ કરવાની શક્તિ ડબલ કરતાં પણ વધારે જોવા મળી હતી. વરસાદ અને સિંચાઈનું પાણી જમીનમાં ઉતારવાનો દર રાસાયણિક ખેતીમાં 6.50 સેન્ટીમીટર પર કલાક હતો. તેમાં પ્રાકૃતિક ખેતીથી વધીને 14.50 સેમી પર કલાક થયો છે, જ્યારે રાસાયણિક ખેતીમાં ભેજ સંગ્રહ કરવાની શક્તિ 12.75 ટકા હતી તેમાં પ્રાકૃતિક ખેતીથી વધારો થઈને 19.84 ટકા નોંધાઈ હતી.

સૌરાષ્ટ્રના નવ જિલ્લામાં ખેતીલાયક જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું ચિંતાજનક
સૌરાષ્ટ્રના નવ જિલ્લામાં ખેતીલાયક જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું ચિંતાજનક (Etv Bharat Gujarat)

પ્રાકૃતિક ખેતીથી ખેડૂતો કાર્બન ક્રેડિટ મેળવી શકે

રાસાયણિક ખેતીથી જમીનમાં કાર્બનનું પ્રમાણ સતત ઘટતું જાય છે. તેની સામે જો ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતીનો માર્ગ અપનાવે તો જમીનની ગુણવત્તા અને ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારવાની સાથે આજે સમગ્ર વિશ્વમાં કાર્બન ક્રેડિટની ચર્ચા થઈ રહી છે. તેવી ક્રેડિટ પણ પ્રાકૃતિક ખેતીથી ખેડૂતો મેળવી શકે છે. પ્રાકૃતિક ખેતીથી પ્રત્યેક ખેડૂત એક હેક્ટરે 04 થી 08 ટન કાર્બન ક્રેડિટ મેળવી શકે છે. જે આવનારા સમયમાં ખેડૂતો માટે કૃષિ ઉત્પાદનની આવકની સાથે કાર્બન ક્રેડિટ પણ ખેડૂતોને આર્થિક રીતે સહારો આપવા માટે સક્ષમ બનતું હોય છે.

નવ જિલ્લામાં ખેતીલાયક જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું ચિંતાજનક પ્રમાણ
નવ જિલ્લામાં ખેતીલાયક જમીનમાં સોઈલ ઓર્ગેનિક કાર્બનનું ચિંતાજનક પ્રમાણ (Etv Bharat Gujarat)

રાસાયણિક ખેતી બંધ કરવાથી અને પ્રાકૃતિક ખેતી શરૂ કરવાથી એક હેક્ટરે 01 થી 02 ટન કાર્બન ક્રેડિટ પ્રાપ્ત થાય છે. જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ બંધ કરવાથી 0.3 થી લઈને 0.7 ટકા કાર્બન ક્રેડિટ મળતી હોય છે ખેતીના સાધનો અને પેટ્રોલિયમ થી ચાલતા વાહનોને બંધ કરવાથી 0.3 થી લઈને 0.8 ટકા વધારાની કાર્બનિક ક્રેડિટ ખેડૂતોને પ્રતિ એક હેક્ટરે મળી શકે છે વધુમાં ખેડૂતો પ્રાકૃતિક ખેતી બાદ કૃષિ જણસો ના છોડને જમીનમાં દબાવી દેવાથી વધારાની 0.7 ટકા કાર્બનની બચત થાય છે, જે કાર્બન ક્રેડિટમાં પરિવર્તિત થતી હોય છે. પ્રાકૃતિક ખેતીના ઈનપુટથી પણ 01 થી 03 ટકા કાર્બન ક્રેડિટ ખેડૂતોને પ્રાપ્ત થતી હોય છે.

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TAGGED:

JUNAGADH AGRICULTURAL UNIVERSITY
RESEARCH ON SOIL ORGANIC CARBON
GUJARAT FARMERS
જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી
RESEARCH ON FARMING LAND

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