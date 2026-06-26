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મેઘરજના સાથરીયા ગામે 60 ફૂટ ઊંડા પાણી ભરેલા કૂવામાં ખાબકેલા રાષ્ર્ટીય પક્ષી મોરનું દિલઘડક રેસ્ક્યુ

ઘટનાની જાણ સ્થાનિક ખેડૂતને થતાં તેમણે તાત્કાલિક પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજી યુવા જીવદયા ટ્રસ્ટને જાણ કરી હતી.

મેઘરજના સાથરીયા ગામે 60 ફૂટ ઊંડા પાણી ભરેલા કૂવામાં ખાબકેલા રાષ્ર્ટીય પક્ષી મોરનું દિલઘડક રેસ્ક્યુ
મેઘરજના સાથરીયા ગામે 60 ફૂટ ઊંડા પાણી ભરેલા કૂવામાં ખાબકેલા રાષ્ર્ટીય પક્ષી મોરનું દિલઘડક રેસ્ક્યુ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 10:12 AM IST

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અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના ભેમાપુર નજીક આવેલા સાથરીયા ગામે માનવતા અને જીવદયાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ જોવા મળ્યું હતું. ગામ નજીક આવેલા અંદાજે 60 ફૂટ ઊંડા પાણી ભરેલા કૂવામાં રાષ્ટ્રીય પક્ષી મોર અકસ્માતે ખાબકી ગયો હતો. પાણીમાં પડી જતાં મોર જીવ બચાવવા માટે સતત તરફડિયાં મારી રહ્યો હતો.

ઘટનાની જાણ સ્થાનિક ખેડૂતને થતાં તેમણે તાત્કાલિક પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજી યુવા જીવદયા ટ્રસ્ટને જાણ કરી હતી. જાણ મળતાં જ ટ્રસ્ટના કાર્યકરો કોઈપણ વિલંબ કર્યા વગર જરૂરી રેસ્ક્યુ સાધનો સાથે સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા.

મેઘરજના સાથરીયા ગામે 60 ફૂટ ઊંડા પાણી ભરેલા કૂવામાં ખાબકેલા રાષ્ર્ટીય પક્ષી મોરનું દિલઘડક રેસ્ક્યુ (ETV Bharat Gujarat)

કૂવો ઊંડો અને પાણીથી ભરેલો હોવાથી રેસ્ક્યુ કામગીરી અત્યંત જોખમી હતી. છતાં ટીમના સભ્યોએ પોતાની સુરક્ષાની કાળજી રાખી દોરડા અને અન્ય સાધનોની મદદથી કૂવામાં ઉતરી ભારે જહેમત બાદ મોરને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં સફળતા મેળવી હતી.

રેસ્ક્યુ બાદ મોરની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. મોર સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત હોવાનું જણાતા તેને ફરી કુદરતી નિવાસસ્થાનમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. રાષ્ટ્રીય પક્ષીને નવજીવન મળતાં ગ્રામજનોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.

સ્થાનિક લોકોએ યુવા જીવદયા ટ્રસ્ટની તાત્કાલિક કામગીરી, હિંમત અને જીવદયાની ભાવનાને બિરદાવી હતી. ગ્રામજનોએ જણાવ્યું હતું કે સમયસર રેસ્ક્યુ ન થયું હોત તો રાષ્ટ્રીય પક્ષીનો જીવ બચાવવો મુશ્કેલ બની શક્યો હોત.

આ સમગ્ર રેસ્ક્યુ કામગીરીએ એક વખત ફરી સાબિત કર્યું છે કે સમયસરની સતર્કતા, સંકલન અને જીવદયા પ્રત્યેની સંવેદના અનેક નિર્દોષ જીવના પ્રાણ બચાવી શકે છે.

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