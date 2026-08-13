માલપુરમાં તારની વાડમાં ફસાયેલા દીપડાનું સફળ રેસ્ક્યૂ: વન વિભાગે બહાર કાઢી સલામત સ્થળે ખસેડ્યો
સાલમબાપુના પહાડિયાની સીમમાં તારની વાડમાં ફસાયેલા દીપડાનું વન વિભાગ દ્વારા સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યૂ થતાં સ્થાનિક લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
Published : August 13, 2026 at 3:31 PM IST
અરવલ્લી: માલપુર તાલુકાના સાલમબાપુના પહાડિયા ગામની સીમમાં રાત્રિના સમયે તારની વાડમાં દીપડો ફસાઈ જતાં ચકચાર મચી હતી. વહેલી સવારે ગ્રામજનોની નજર પડતાં વન વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી.
જાણ થતાં માલપુર અને મોડાસા વન વિભાગની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. રેસ્ક્યૂ ટીમની મદદથી ભારે મહેનત બાદ વાડમાં ફસાયેલા દીપડાને બેભાન કરી સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો. પશુચિકિત્સકો દ્વારા પ્રાથમિક તપાસ કરવામાં આવતાં દીપડો સ્વસ્થ જણાયો હતો. ત્યારબાદ તેને મોડાસા વન વિભાગની કચેરી ખાતે લઈ જઈ નિરીક્ષણ હેઠળ રાખવામાં આવ્યો છે.
બીજી તરફ માલપુર અને મેઘરજ (મગોડી)ના ડુંગરાળ વિસ્તારોમાં છેલ્લા પંદર દિવસથી દીપડાની અવરજવર વધતાં પશુપાલકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ટુણાર નજીકના બનાજીના મુવાડા ગામે પશુપાલક પરમાર રૂઘનાથભાઈ અરજણભાઈની ભેંસ પર દીપડાએ હુમલો કર્યો હતો.
આ ઉપરાંત મેઘરજના ડુંગર વિસ્તારમાં ઘેટાં-બકરાં ચરાવતા પશુપાલકોએ પણ દીપડાને જોયો હતો. પશુપાલક અરજણભાઈના જણાવ્યા મુજબ દીપડાએ ઘેટાં-બકરાં પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ પરિવારજનો દ્વારા બૂમાબૂમ કરતાં દીપડો જંગલ તરફ ભાગી ગયો હતો.
સાલમબાપુના પહાડિયાની સીમમાં તારની વાડમાં ફસાયેલા દીપડાનું વન વિભાગ દ્વારા સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યૂ થતાં સ્થાનિક લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
એચ.કે. પંડ્યા, પરિક્ષેત્ર વન અધિકારી, માલપુર નોર્મલ રેન્જના જણાવ્યા મુજબ, માલપુર નોર્મલ રેન્જના સાતતડા રાઉન્ડ હેઠળ સાલમબાપુના મુવાડા ગામે વહેલી સવારે વાયરમાં ફસાયેલો દીપડો મળી આવ્યો હતો. વન વિભાગની ટીમે તાત્કાલિક સ્થળે પહોંચી ઉચ્ચ અધિકારીઓને જાણ કરી હતી.
એસીએફ તથા ડીસીએફ સાહેબની સૂચનાથી ગાંધીનગરથી ટ્રાન્ક્વિલાઇઝ નિષ્ણાત ડૉક્ટરને બોલાવવામાં આવ્યા હતા. ડૉક્ટર દ્વારા દીપડાને સુરક્ષિત રીતે ટ્રાન્ક્વિલાઇઝ કરી પાંજરામાં પૂરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ દીપડાને રૂઘનાથપુર નર્સરી ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
રૂઘનાથપુર નર્સરી ખાતે દીપડાનું મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવતાં તે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત જણાયો હતો. વન વિભાગ અને જીવદયા ટીમની સંયુક્ત કામગીરીથી દીપડાનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યું હતું.