ગીર સોમનાથમાં જળબંબાકાર : ઝૂંપડપટ્ટીમાં ભરાયા પાણી, 20 લોકોનું કર્યું સફળ રેસ્ક્યુ
વેરાવળ-સોમનાથ બાયપાસ રોડ પર ઝૂંપડપટ્ટીમાં પાણી ભરાતા અનેક લોકો ફસાયા હતા, તેઓનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે.
Published : October 29, 2025 at 11:15 AM IST
ગીર સોમનાથ : છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. જેને લઈ અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. અનેક ખેતરો પણ પાણીથી તરબોળ બની ચૂક્યા છે. હજુ પણ અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. વેરાવળ-સોમનાથ બાયપાસ રોડ પર ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા અનેક લોકો પાણીમાં ફસાયા હતા, તેઓનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું.
ઝૂંપડપટ્ટીમાં પાણી ભરાયા : ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં રાત્રી દરમિયાન થયેલા ભારે વરસાદને કારણે વેરાવળ-સોમનાથ બાયપાસ નજીકની ઝૂંપડપટ્ટીમાં પાણી ભરાયા હતા. હિરણ નદીના કાંઠા નજીક આવેલા આ ઝૂંપડામાં વરસાદી પાણી ઘૂસી જતાં લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા.
20 લોકોનું કર્યું સફળ રેસ્ક્યુ : પરિસ્થિતિની જાણ થતાં જ વેરાવળ ફાયર સ્ટેશનનો સ્ટાફ તાત્કાલિક દોડી આવ્યો હતો. જેમાં ફાયરમેન ભોમિકસિંહ પરમાર, જીતેન્દ્રસિંહ અને વિજય કોડિયાતર સહિતના જોડાયા હતા, અને તાત્કાલિક યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી માટે પહોંચી ગયા હતા. ટીમે ભારે વરસાદ અને પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાંથી કુલ 20 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા.
જનતાને સાવચેત રહેવા અપીલ : બચાવ કરાયેલા લોકોને પ્રાથમિક સહાય પૂરી પાડી નજીકની સરકારી શાળામાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા છે. ફાયર વિભાગ અને સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા રાત્રિ દરમિયાન સતત કામગીરી ચાલુ રાખવામાં આવી હતી.
હિરણ નદીના કાંઠા નજીક વસવાટ કરતા ઝૂંપડપટ્ટી વિસ્તારોમાં હજુ પણ તાકીદની સાવચેતી અને દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા વિસ્તારમાં નિરીક્ષણ કરીને રાહત અને બચાવ કામગીરી સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે. વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને, જનતાને સાવચેત રહેવા અપીલ પણ કરવામાં આવી છે.
