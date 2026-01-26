ETV Bharat / state

ગીરના આંબરડીમાં ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર દેશભક્તિનો કાર્યક્રમ યોજાયો, સુરેન્દ્રનગર-ડાકોરમાં પણ પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી

રાજ્યમાં 77માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ગીર,સુરેન્દ્રનગર અને ડાકોર ખાતે પણ પ્રજાસત્તાક પર્વની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી.

ગીરના આંબરડીમાં ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર દેશભક્તિનો કાર્યક્રમ યોજાયો
ગીરના આંબરડીમાં ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર દેશભક્તિનો કાર્યક્રમ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 26, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર: રાજ્યમાં 77માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. ગીર,સુરેન્દ્રનગર અને ડાકોર ખાતે પણ પ્રજાસત્તાક પર્વની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ગીરના આંબરડી સફારી પાર્ક ખાતે સિંહ સંરક્ષણના ગૌરવ સાથે રાષ્ટ્રીય પર્વ ઉજવાયો હતો.

ગીરના આંબરડી સફારી પાર્ક ખાતે પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી

ગીરના આંબરડી સફારી પાર્કમાં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન ઓપરેશન સિંદૂરની થીમ પર દેશભક્તિનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. રાષ્ટ્રભક્તિ અને પ્રકૃતિ સંરક્ષણનો અનોખો સંગમ જોવા મળ્યો હતો. સિંહ સંરક્ષણના ગૌરવ સાથે રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમમાં વન વિભાગના અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ, માલધારીઓ, સ્થાનિક આગેવાન તેમજ મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો.

ગીરના આંબરડીમાં ઓપરેશન સિંદૂર થીમ પર દેશભક્તિનો કાર્યક્રમ યોજાયો (ETV Bharat Gujarat)

કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ તરીકે નાયબ વન સંરક્ષક વિકાસ યાદવ (IFS) ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમના હસ્તે સવારે ધ્વજવંદન કરવામાં આવ્યું અને તિરંગાને સલામી આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે પોતાના સંબોધનમાં વિકાસ યાદવે જણાવ્યું હતું કે, “રાષ્ટ્ર સર્વોપરી છે અને જીવમાત્રનું રક્ષણ કરવું એ આપણી સૌની પાયાની ફરજ છે.”

સુરેન્દ્રનગરમાં ઠેરઠેર સ્થળો પર 77માં પ્રજાસત્તાક પર્વની કરાઈ ઉજવણી

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ અનેક સ્થળો ઉપર 77માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સુરેન્દ્રનગર શહેરના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે સુરેન્દ્રનગરના પ્રભારી મંત્રી દર્શના વાઘેલા દ્વારા ધ્વજ વંદન કરવામાં આવ્યું હતું. વઢવાણના ધારાસભ્ય જગદીશ મકવાણા, ધાંગધ્રા ધારાસભ્ય પ્રકાશ વરમોરા, ચોટીલાના ધારાસભ્ય શામજી ચૌહાણ, લીમડીના ધારાસભ્ય કિરીટસિંહ રાણા અને પાટડી ધારાસભ્ય પીકે પરમાર પણ સુરેન્દ્રનગર શહેરના પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે જિલ્લા કક્ષાની પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણીમાં જોડાયા હતા. આ ઉપરાંત જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તેમજ સુરેન્દ્રનગર કૃષિ વિભાગ દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારના ટેબ્લો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

સુરેન્દ્રનગરમાં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરાઇ હતી (ETV Bharat Gujarat)

બીજી તરફ સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણમાં આવેલી મોંઘીબેન કન્યા છાત્રાલય ખાતે અનોખી રીતે પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મોંઘીબેન કન્યા છાત્રાલય ખાતે 185થી વધુ વિદ્યાર્થિનીઓ દ્વારા અલગ અલગ પ્રકારના દેશભક્તિ ગીતો ઉપર કાર્યક્રમો આપવામાં આવ્યા હતા. ત્રિરંગો લહેરાવી અને ધ્વજ વંદન કરવામાં આવ્યું હતું.

ડાકોર ખાતે જીલ્લા કક્ષાના પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી

ખેડા જીલ્લાના સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે જીલ્લા કક્ષાના 77માં પ્રજાસત્તાક દિવસની હર્ષોલ્લાસપુર્ણ ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ડાકોરની ભવન્સ કોલેજના પટ્ટાંગણમાં જીલ્લા તંત્ર અને નાગરિકોની ઉપસ્થિતિમાં અન્ન નાગરીક પુરવઠા અને ગ્રાહક સુરક્ષા વિભાગના કેબિનેટ મંત્રી અને ખેડા જીલ્લા પ્રભારી મંત્રી રમણ સોલંકી દ્વારા તિરંગો લહેરાવી ધ્વજવંદન કરાયું હતું. પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી નિમિતે જિલ્લા વહીવટી તંત્રને વિકાસકામો માટે રૂ.25 લાખનો ચેક અર્પણ કરાયો હતો. રમતવીરો, દાતાઓ અને કર્મયોગીઓ સહિતના સેવાકર્મીઓનું વિશેષ સન્માન તેમજ વૃક્ષારોપણ સહિતના કાર્યક્રમો યોજવામાં આવ્યા હતા.

ડાકોરમાં પ્રજાસત્તાક પર્વની ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી (ETV Bharat Gujarat)

કેબિનેટ મંત્રીએ મહાત્મા ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભાઈ પટેલ, રવિશંકર મહારાજ અને ઈન્દુલાક યાજ્ઞિક જેવા મહાપુરુષોના સામાજિક-રાજકીય યોગદાનને યાદ કર્યુ હતું. નડિયાદનું મહત્વ ઉજાગર કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અખંડ ભારતના રચયિતા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે અસંખ્ય નાના-મોટા રજવાડાને એકત્ર કરી ભારતને એક સમૃદ્ધ રાજકીય નકશો પૂરો પાડ્યો હતો,તેમની આ જન્મભૂમિ રહી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

OPERATION SINDOOR PROGRAM
GIR NATIONAL PARK REPUBLIC DAY
REPUBLIC DAY CELEBRATION
CELEBRATION REPUBLIC DAY
REPUBLIC DAY CELIBRATION GUJARAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.