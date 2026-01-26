26 જાન્યુઆરી 2001ના કચ્છ ભૂકંપની કરૂણ યાદો અને વિકાસની અદમ્ય ગાથા, ધ્રુજેલી ધરતીથી દૃઢ સંકલ્પ સુધી
26મી જાન્યુઆરી 2001માં કચ્છમાં આવેલા વિનાશક ભૂકંપને કચ્છવાસીઓ આજે પણ ભૂલી શક્યા નથી.
Published : January 26, 2026 at 7:42 AM IST|
Updated : January 26, 2026 at 8:44 AM IST
ભૂજ,કચ્છ: 26 જાન્યુઆરી, દેશ માટે ગૌરવનો દિવસ, પરંતુ કચ્છ માટે આ તારીખ આજે પણ આંખ ભીની કરી દે છે. 26મી જાન્યુઆરી 2001ની એ સવાર, જ્યારે સમગ્ર ભારત ગણતંત્ર દિવસની ઉજવણીમાં મગ્ન હતું, ત્યારે કચ્છની ધરતીએ અચાનક એવો ધ્રુજારો અનુભવ્યો કે પળવારમાં જ જીવનની દિશા બદલી ગઈ. સવારે લગભગ 8:45 વાગ્યે આવેલા વિનાશક ભૂકંપે કચ્છને જોરદાર ઝાટકો આપ્યો. લોકો ઘરોમાં, શાળાઓમાં, ઓફિસોમાં પોતાના રોજિંદા કાર્યોમાં વ્યસ્ત હતા, અને અચાનક ધરતી હચમચી ઉઠી.
વિનાશનું ભયાનક દ્રશ્ય
ભુજ, ભચાઉ અને અંજાર ભૂકંપની સૌથી ભયાનક અસર હેઠળ આવ્યા. મજબૂત ગણાતી ઈમારતો પણ ક્ષણોમાં ધરાશાયી થઈ ગઈ. ક્યાંક આખા મકાનો સમતલ થઈ ગયા તો ક્યાંક બહુમાળી ઈમારતોના માળ એકબીજા પર તૂટી પડ્યા. ધૂળ અને ધુમ્મસ વચ્ચે ચીસો, મદદ માટેની પોકારો અને તૂટેલા સપનાઓનો રણકાર ગુંજતો રહ્યો. રસ્તાઓ બંધ થઈ ગયા, સંચાર તૂટી ગયો અને અનેક વિસ્તારો દુનિયાથી કટાઈ ગયા. લોકો પોતાના સ્વજનોને શોધવા માટે હાથથી કાટમાળ ખસેડતા નજરે પડતા હતા. કોઈ પોતાના બાળકને બોલાવી રહ્યો હતો, કોઈ માતાને, કોઈ જીવનસાથીને. આ માત્ર કુદરતી આફત નહોતી, આ તો હજારો પરિવારોના જીવનનો કાળો અધ્યાય બની ગયેલી ખુબ પીડાદાયક ઘટના હતી.
ભૂકંપનો ઘા
આ આફતે અનેક પરિવારોનો માળો પીંખી નાખ્યો, ઘણા બાળકો માતા-પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી બેઠા. કેટલાય વૃદ્ધો એકલા પડી ગયા. જીવનસાથી ગુમાવનારા લોકો માટે જીવનનો આધાર જ તૂટી ગયો. શોક, આઘાત અને અવિશ્વાસ વચ્ચે લોકો દિવસો સુધી પોતાના સ્વજનોની રાહ જોતા રહ્યા. કેટલાય લોકો કલાકો, ક્યારેક દિવસો સુધી કાટમાળની નીચે દબાયેલા રહ્યા. બચાવ કામગીરીમાં સ્થાનિક લોકો, સૈન્ય, ડૉક્ટરો, સ્વયંસેવકો અને અનેક સંસ્થાઓએ જીવતદાન માટે જંગ લડ્યો. જીવતા લોકો મળતા ત્યારે આશાનો કિરણ દેખાતો, અને મૃતદેહો મળતા દુઃખનો દરિયો ફરી વહી જતો.
#WATCH भुज, कच्छ (गुजरात): एयर वाइस मार्शल गुरजोत सिंह भुल्लर ने भुज भूकंप के 25वें सालगिरह पर पीड़ितों को पुष्पांजलि अर्पित की। pic.twitter.com/DwpUS07eXx— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 26, 2026
ભૂકંપમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ
એર વાઇસ માર્શલ ગુરજોત સિંહ વર્ષ 2001માં કચ્છમાં આવેલા ભૂકંપમાં જીવ ગુમાવનારા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.
#WATCH भुज, कच्छ (गुजरात): एयर वाइस मार्शल गुरजोत सिंह भुल्लर ने कहा, " ...मैं 2001 में जामनगर में कार्यरत था... मुझे वो दिन याद है... हम जब स्काईडाइविंग टीम को ड्रॉप करके लैंड करने आ रहे थे तब भूकंप आया...मुझे टास्क मिला था कि भुज में जाकर नुकसान का पता लगाएं। यहां करीब 120 लोगों… https://t.co/yqcgRHPBiX pic.twitter.com/GdOWwHvqGR— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 26, 2026
એર વાઇસ માર્શલ ગુરજોત સિંહે ભૂંકપની તે યાદો તાજા કરી
એર વાઇસ માર્શલ ગુરજોત સિંહ ભુલ્લરે કહ્યું, "...હું 2001 માં જામનગરમાં પોસ્ટેડ હતો... મને તે દિવસ યાદ છે... અમે એક સ્કાયડાઇવિંગ ટીમને છોડીને જમીન પર પાછા ફરી રહ્યા હતા ત્યારે ભૂકંપ આવ્યો... મને ભુજ જઈને નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. ત્યાં લગભગ 120 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. નાગરિક નુકસાન અકલ્પનીય હતું. હવે ભુજ એક નવું શહેર બની ગયું છે, જે જોઈને આનંદ થાય છે. ભુજમાં લગભગ 11,000 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા. તે દુઃખદ છે, પરંતુ એક વ્યક્તિને ઉભા થઈને લડતા જોવું હૃદયસ્પર્શી છે.
દેશ-વિદેશની સહાય અને માનવતા
ભૂકંપની ખબર સમગ્ર દેશમાં અને વિશ્વમાં ફેલાતાં મદદનો પ્રવાહ શરૂ થયો. ખોરાક, દવાઓ, તંબુઓ, કપડાં અને બચાવ સાધનો સાથે સહાય પહોંચી. અનેક સ્વયંસેવકો કચ્છની ધરતી પર ઉતરી પડ્યા. માનવતાનો અનોખો દ્રશ્ય જોવા મળ્યો, જાતિ, ધર્મ, ભાષા બધું પાછળ રહી ગયું, આગળ માત્ર “મદદ” શબ્દ રહ્યો.
કચ્છ દસ વર્ષ પાછળ, પણ હિંમત આગળ
વિનાશે કચ્છને વિકાસની દોડમાં ઘણું પાછળ ધકેલી દીધું. શહેરો ફરી વસાવવા, ગામડાં ફરી ઊભાં કરવા અને લોકોના જીવનને પાટા પર લાવવા વર્ષો લાગી ગયા. પરંતુ કચ્છની માટીમાં રહેલી જિજ્ઞાસા અને હિંમત અદભૂત છે. લોકો રડ્યા પણ હાર્યા નહીં. સરકાર અને અનેક સંસ્થાઓના સહયોગથી પુનર્નિર્માણનો મહાયજ્ઞ શરૂ થયો. નવા નકશા પ્રમાણે શહેરો વસાવવામાં આવ્યા. ભૂકંપપ્રતિરોધક બાંધકામ પર ભાર મૂકાયો. રસ્તા, શાળાઓ, હોસ્પિટલો અને જાહેર સુવિધાઓને નવી દિશા આપવામાં આવી.
વિકાસની નવી ઉડાન
આપત્તિ પછી કચ્છે જે વિકાસ જોયો તે અદ્ભુત છે. ટેક્સ સવલતો અને નીતિગત પ્રોત્સાહનથી ઉદ્યોગો કચ્છ તરફ આકર્ષાયા. મોટા ઉદ્યોગગૃહોએ અહીં કારખાનાં સ્થાપ્યાં. રોજગારીની તકો વધવા લાગી. બંદરોના વિકાસથી વેપાર અને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોરદાર વધારો થયો. મુન્દ્રા અને કંડલા જેવા બંદરો દેશના મહત્વપૂર્ણ વેપારી કેન્દ્રો બન્યા. માર્ગ અને રેલ જોડાણ સુધરતાં કચ્છ દેશના નકશામાં વધુ મજબૂતીથી જોડાયો.
પ્રવાસન અને સાંસ્કૃતિક ઓળખ
કચ્છ માત્ર ઔદ્યોગિક વિકાસ પૂરતું મર્યાદિત રહ્યો નહીં. સફેદ રણ, રણોત્સવ, હસ્તકલા, લોકસંસ્કૃતિ અને પરંપરાઓએ કચ્છને વૈશ્વિક ઓળખ અપાવી. એક સમયે દુઃખ માટે ઓળખાતી ધરતી આજે સૌંદર્ય અને સંસ્કૃતિ માટે જાણીતી બની ગઈ છે. દેશ-વિદેશથી લોકો કચ્છની ધરતી પર આવે છે, અહીંની પ્રકૃતિ, સંસ્કૃતિ અને માનવતાનો અનુભવ કરવા. આ પરિવર્તન કચ્છના સંકલ્પનું જીવંત ઉદાહરણ છે.
યાદો આજે પણ જીવંત
26 જાન્યુઆરી આવે એટલે અનેક કચ્છીઓની આંખોમાં એ દિવસ ફરી જીવી ઊઠે છે. ધરતીનો ધ્રુજારો, ધૂળથી છવાયેલ આકાશ, ચીસો, ગુમાવેલા સ્વજનો — આ બધું ભૂલવું સહેલું નથી. દરેક વર્ષ એ માત્ર શ્રદ્ધાંજલિનો દિવસ નથી, પરંતુ સંકલ્પનો દિવસ છે. કચ્છનો ભૂકંપ આપણને શીખવે છે કે કુદરત સામે માણસ નબળો હોઈ શકે, પરંતુ મનોબળ મજબૂત હોય તો વિનાશમાંથી પણ વિકાસનું બીજ ઊગી શકે. એકતા, સંકલ્પ અને હિંમત હોય તો ખંડેરમાંથી પણ નવી દુનિયા ઊભી થઈ શકે.