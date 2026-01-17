પ્રજાસત્તાક દિવસ 2026નું ‘એટ હોમ’ આમંત્રણ, NID અમદાવાદની અનોખી રચના
77મા પ્રજાસત્તાક દિવસે રાષ્ટ્રપતિ ભવનનું આમંત્રણ સંસ્કૃતિનું જીવંત પ્રદર્શન બન્યું છે, 350થી વધુ કારીગરોની મહેનતથી તૈયાર થયેલું છે આ વિશેષ હસ્તનિર્મિત બોક્સ, જાણો વિશેષતા
Published : January 17, 2026 at 2:07 PM IST
અમદાવાદ: આગામી 26 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ભારત પોતાનો 77મો પ્રજાસત્તાક દિવસ ઉજવશે. આ અવસરે રાષ્ટ્રપતિ મહામહિમ દ્રૌપદી મુર્મુજી દ્વારા આયોજિત પરંપરાગત ‘એટ હોમ’ રિસેપ્શન માટે મોકલાયેલું આમંત્રણ આ વર્ષે ખાસ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે. કારણ કે આ આમંત્રણ માત્ર કાગળનું કાર્ડ નથી, પરંતુ ભારતની ઉત્તર-પૂર્વીય સંસ્કૃતિને જીવંત રીતે રજૂ કરતું એક હસ્તકલા-સમૃદ્ધ આમંત્રણ બોક્સ છે.
આ અનોખી આમંત્રણ કિટ અમદાવાદ સ્થિત નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ડિઝાઇન (NID) દ્વારા ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુજીની ઈચ્છા અનુસાર, ભારતીય હસ્તકલા, પરંપરા અને સાંસ્કૃતિક વારસાને રાષ્ટ્રીય તથા વૈશ્વિક સ્તરે પ્રોત્સાહન મળે તે હેતુથી આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
90 દિવસની મહેનત, 350થી વધુ કારીગરોનો સહકાર
આ વિશેષ આમંત્રણ બોક્સ તૈયાર કરવા માટે 350થી વધુ કારીગરો, ડિઝાઇનર્સ અને કલ્ચરલ એક્સપર્ટ્સએ મળીને કામ કર્યું છે. કુલ 90 દિવસના પ્રોજેક્ટમાં 45 દિવસ સંપૂર્ણપણે હસ્તનિર્માણ માટે ફાળવવામાં આવ્યા હતા. આ પ્રક્રિયામાં ભારતના ઉત્તર-પૂર્વના ‘અષ્ટલક્ષ્મી’ રાજ્યોની સંસ્કૃતિને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવી છે.
અષ્ટલક્ષ્મી રાજ્યોની સાંસ્કૃતિક છાપ
આ આમંત્રણ બોક્સમાં ઉત્તર-પૂર્વ ભારતના આઠ રાજ્યો અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મણિપુર, મેઘાલય, મિઝોરમ, નાગાલેન્ડ, સિક્કિમ અને ત્રિપુરાની હસ્તકલા અને પરંપરાનું સુંદર સંકલન જોવા મળે છે.
આમંત્રણ બોક્સમાં સામેલ ખાસ હસ્તકલા
- આ બોક્સ ખોલતાં જ એક નાની સંસ્કૃતિની દુનિયા સામે ખુલતી હોય એવો અનુભવ થાય છે. તેમાં સામેલ છે,
- સિક્કિમનું વોવેન નેટલ ફેબ્રિક અને પરંપરાગત એમ્બ્રોઇડરી
- મેઘાલયનું ગ્રીન બામ્બુ વેવ વર્ક
- આસામનું ગોગોના – પરંપરાગત બામ્બુથી બનેલું જો-હાર્પ વાદ્યયંત્ર
- ત્રિપુરાની કેન અને બામ્બુથી બનેલી હસ્તનિર્મિત જ્વેલરી
- મણિપુરની પ્રખ્યાત લોંગપી બ્લેક પોટરી
- બામ્બુ વીવિંગ, અસમીય મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ પેઇન્ટિંગ સ્ટાઇલના મોટિફ્સ
- વનસ્પતિ અને પ્રાણીસૃષ્ટિ આધારિત કલાત્મક ચિત્રો
- ઓક્ટાગોનલ બામ્બુ વીવ પેટર્ન ધરાવતું વોલ-હેંગિંગ સ્ક્રોલ
આમંત્રણથી વધુ, એક સ્મૃતિચિહ્ન
આ આમંત્રણની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે રિપબ્લિક ડે પછી પણ આ બોક્સને વોલ-હેંગિંગ તરીકે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. એટલે કે, આ માત્ર આમંત્રણ નથી, પરંતુ એક સુંદર અને અર્થપૂર્ણ સ્મૃતિચિહ્ન બની રહે છે.
આ વર્ષે આવી વિશેષ આમંત્રણ કિટ્સ 700થી 1000ની વચ્ચે તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે દેશ-વિદેશના પ્રતિષ્ઠિત મહેમાનોને મોકલવામાં આવી રહી છે. આ પહેલ દ્વારા ગ્રામિણ અને આદિવાસી કારીગરોને રાષ્ટ્રીય મંચ મળ્યો છે અને તેમની કળાને નવી ઓળખ મળી છે.પ્રજાસત્તાક દિવસની ઉજવણી વચ્ચે આ આમંત્રણ આપણને ફરી એકવાર યાદ અપાવે છે કે ભારતની વિવિધતા જ તેની સૌથી મોટી શક્તિ છે. ઉત્તર-પૂર્વ ભારતની હસ્તકલા, પરંપરા અને સંસ્કૃતિ દેશના ગૌરવનું પ્રતીક છે, અને આ આમંત્રણ કિટ એ ગૌરવને સાકાર રૂપ આપે છે.