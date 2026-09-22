‘Rent a Garba Partner’ નો વાયરલ ટ્રેન્ડ, સિંગલ્સ માટે તક કે સેફ્ટીનું જોખમ? જાણો Gen-Z નો મત
ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ગરબા માટે પાર્ટનર ભાડે આપવાની પોસ્ટ્સ વાયરલ થઈ રહી છે, જેને લઈને અમદાવાદના કોલેજ કેમ્પસમાં Gen-Z વિદ્યાર્થીઓમાં ચર્ચા જાગી છે.
Published : September 22, 2026 at 9:06 PM IST
અમદાવાદ: નવરાત્રી એટલે માત્ર નવ રાત સુધી ચાલતો એક નૃત્ય મહોત્સવ નહીં, પરંતુ ગુજરાતની ઓળખ, પરંપરા, આસ્થા અને સામાજિક સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલું પર્વ છે. ખાસ કરીને અમદાવાદમાં નવરાત્રી દરમિયાન ગરબા ગ્રાઉન્ડ્સ માત્ર મનોરંજનનું સ્થળ નથી બનતા, પરંતુ હજારો લોકો માટે એકસાથે મળવાનો અને પોતાની સંસ્કૃતિ સાથે જોડાવાનો અવસર પણ બને છે. રંગબેરંગી પરિધાન, ઢોલના તાલ, ગરબાના વર્તુળો અને મા અંબાની આરાધના વચ્ચે હવે સોશિયલ મીડિયા પર શરૂ થયેલા એક નવા ટ્રેન્ડે યુવા પેઢીમાં ચર્ચા જગાવી છે.
ઇન્સ્ટાગ્રામ સહિત સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર ‘Rent a Garba Partner’ એટલે કે ગરબા રમવા માટે પાર્ટનર ભાડે ઉપલબ્ધ હોવાની પોસ્ટ્સ અને પેકેજની ચર્ચા સામે આવી રહી છે. ક્યાંક સિંગલ યુવક-યુવતીઓ માટે પાર્ટનર ઉપલબ્ધ હોવાના દાવા થઈ રહ્યા છે, તો ક્યાંક અલગ-અલગ સમય અને પેકેજ પ્રમાણે રકમની ચર્ચા પણ જોવા મળી રહી છે.
પરંતુ સવાલ એ છે કે ગરબા જેવા પરંપરાગત અને સાંસ્કૃતિક ઉત્સવમાં ‘ભાડે પાર્ટનર’નો આ કન્સેપ્ટ યુવાનોને ખરેખર યોગ્ય લાગે છે?
આ સવાલનો જવાબ સોશિયલ મીડિયા પરની ચર્ચામાં શોધવાને બદલે ETV ભારતની ટીમ અમદાવાદના કોલેજ કેમ્પસ સુધી પહોંચી. Gen-Zના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સીધી વાત કરી અને જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો કે તેઓ આ નવા ટ્રેન્ડને કેવી રીતે જુએ છે. ખાસ વાત એ રહી કે વિદ્યાર્થીઓના અભિપ્રાય એકસરખા નહોતા. કેટલાકને સિંગલ્સ માટે આ વિચાર ઉપયોગી લાગ્યો, જ્યારે કેટલાકે સુરક્ષા, વિશ્વાસ અને વ્યક્તિગત સંબંધોને લઈને ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા.
‘સિંગલ્સ માટે તક, પણ જોખમ પણ એટલું જ’: જૈસલ
વિદ્યાર્થી જૈસલે આ ટ્રેન્ડના બંને પાસા સામે મૂક્યા. તેમના મતે પહેલેથી રિલેશનશિપમાં રહેલા લોકો માટે આ વ્યવસ્થા સંબંધોમાં શંકા ઊભી કરી શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનરને છોડીને અન્ય વ્યક્તિ સાથે આ રીતે ગરબા રમવા જાય, તો સંબંધમાં ડાઉટ ઊભો થઈ શકે છે.
જોકે, સિંગલ યુવક-યુવતીઓ માટે પાર્ટનર મેળવવાની વ્યવસ્થા એક તક જેવી લાગી શકે છે. ખાસ કરીને સિંગલ યુવતીઓ માટે રાત્રિના સમયે ગરબા રમવા માટે પાર્ટનર મળી રહે તે બાબત તેમને એક રીતે ઉપયોગી લાગે છે. પરંતુ અહીં જૈસલે સૌથી મોટો સવાલ સેફ્ટી અને ટ્રસ્ટનો ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે કોઈ વ્યક્તિને હાયર કરતાં પહેલાં સામેની વ્યક્તિ ખરેખર કેવી છે તેની કોઈ ગેરંટી હોતી નથી. છોકરો હોય કે છોકરી, બંનેમાંથી કોઈ વ્યક્તિનો ઈરાદો ખરાબ હોઈ શકે છે અને આવી સ્થિતિમાં ફ્રોડ સહિતની મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે.
‘આવું હોવું જોઈએ’: અવંતિકાનો અલગ મત
વિદ્યાર્થી અવંતિકાનો અભિપ્રાય અન્ય વિદ્યાર્થીઓ કરતાં અલગ રહ્યો. તેમણે ટૂંકમાં આ ટ્રેન્ડનું સમર્થન કરતાં કહ્યું કે સિંગલ્સ માટે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. અવંતિકાના ટૂંકા પ્રતિભાવથી એક બાબત સ્પષ્ટ થાય છે કે Gen-Zના એક વર્ગને આ કન્સેપ્ટ માત્ર પરંપરા સાથે જોડીને નહીં, પરંતુ સિંગલ યુવાનો માટે સામાજિક રીતે મળવા-હળવાની નવી તક તરીકે પણ જોવામાં આવી રહ્યો છે.
‘પહેલી મુલાકાતમાં વ્યક્તિને ઓળખવી મુશ્કેલ’: રીતુ
વિદ્યાર્થી રીતુએ આ ટ્રેન્ડ સામે સ્પષ્ટ અસહમતિ વ્યક્ત કરી. તેમના મતે કોઈ અજાણી વ્યક્તિને પહેલીવાર મળતી વખતે તેની વિચારસરણી, વર્તન કે ઈરાદા વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી હોતી નથી. રીતુએ કહ્યું કે આમાં સૌથી મોટો મુદ્દો સેફ્ટી અને ટ્રસ્ટનો છે. કોઈ અજાણી વ્યક્તિ સાથે માત્ર ગરબા રમવા માટે જોડાવું કેટલું યોગ્ય છે તે અંગે તેમને શંકા છે. તેથી તેમણે આવા ‘રેન્ટ અ પાર્ટનર’ કન્સેપ્ટને સ્પષ્ટપણે નકારી કાઢ્યો.
‘અજાણ્યા પર અચાનક વિશ્વાસ કેવી રીતે?’: સ્નેહા
સ્નેહાનો અભિપ્રાય પણ રીતુ જેવો જ રહ્યો. તેમણે કહ્યું કે આ પ્રકારની વ્યવસ્થા ન હોવી જોઈએ. તેમના મતે સુરક્ષાનો સવાલ તો છે જ, પરંતુ તેનાથી પણ મોટો પ્રશ્ન એ છે કે કોઈ અજાણી વ્યક્તિ પર અચાનક વિશ્વાસ કેવી રીતે કરી શકાય? સ્નેહાએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે ગરબા રમવા માટે ભાડેથી પાર્ટનર રાખવાના ટ્રેન્ડ સામે તેમનો અભિપ્રાય ‘ના’ છે.
‘થોડું ઠીક લાગે, પણ Too Risky’: શુભ
વિદ્યાર્થી શુભે આ મુદ્દાને બંને બાજુથી જોવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમના મતે અમુક હદ સુધી આ વિચાર લોકોને યોગ્ય લાગી શકે છે, પરંતુ બીજી તરફ જોઈએ તો તે ‘Too Risky’ છે. શુભના જણાવ્યા પ્રમાણે તમે જે વ્યક્તિને બુક કરી રહ્યા છો તે વ્યક્તિનો બેકગ્રાઉન્ડ કે વર્તન કેવું છે તેની તમને અગાઉથી સંપૂર્ણ જાણકારી હોતી નથી. આ કારણે વ્યવસ્થામાં જોખમનું પ્રમાણ વધારે છે.
શુભે આ મુદ્દે એક અલગ જ સલાહ પણ આપી — “Don’t find some other partners, come with your sisters.” અર્થાત્, અજાણી વ્યક્તિને પાર્ટનર બનાવવાને બદલે પોતાના પરિવાર અથવા બહેનો સાથે ગરબા રમવા આવવું વધુ યોગ્ય હોવાનું તેમણે કહ્યું.
‘ગરબાની ઓથેન્ટિસિટી સાથે પણ જોડાયેલો સવાલ’: આકાશ
વિદ્યાર્થી આકાશે પણ આ ટ્રેન્ડને લઈને સાવચેતી દર્શાવી. તેમના મતે પ્રથમ નજરે આ કન્સેપ્ટ કેટલાક લોકોને સારો લાગી શકે, પરંતુ વાસ્તવિકતામાં ગરબા માટે ભાડેથી પાર્ટનર રાખવો યોગ્ય નથી. ખાસ કરીને યુવતીઓ માટે સુરક્ષાનો મુદ્દો મહત્વનો હોવાનું તેમણે જણાવ્યું. આકાશે ગરબાની પારંપરિક ઓથેન્ટિસિટી અને મૂળ ઓળખનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેમના મતે ગરબા માત્ર ડાન્સ નથી, તેની સાથે ગુજરાતની પરંપરા અને સંસ્કૃતિ જોડાયેલી છે. આવા કન્સેપ્ટથી વ્યક્તિગત સંબંધોમાં પણ અવિશ્વાસ અથવા અન્ય પ્રકારની સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે.
Gen-Zમાં એક જ મુદ્દે અલગ-અલગ મત
ETV ભારતના ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ દરમિયાન સામે આવેલા વિદ્યાર્થીઓના પ્રતિભાવો દર્શાવે છે કે ‘Rent a Garba Partner’ મુદ્દે Gen-Zમાં એકમત નથી. એક તરફ સિંગલ યુવક-યુવતીઓ માટે પાર્ટનર મેળવવાની સરળતા તરીકે આ વિચારને જોવામાં આવી રહ્યો છે. બીજી તરફ અજાણી વ્યક્તિ સાથે જોડાવાથી સુરક્ષા, વિશ્વાસ, ફ્રોડ અને વ્યક્તિગત સંબંધો જેવા પ્રશ્નો ઊભા થઈ શકે છે.
ચર્ચા માત્ર ‘પાર્ટનર ભાડે લેવો કે નહીં’ પૂરતી મર્યાદિત નથી. તેની સાથે ડિજિટલ યુગમાં સોશિયલ મીડિયા પરથી અજાણી વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ કેટલો કરવો, વ્યક્તિગત માહિતી કેટલી શેર કરવી અને તહેવારની મોજ વચ્ચે પોતાની સુરક્ષા કેવી રીતે જાળવવી જેવા સવાલો પણ જોડાયેલા છે.
વાયરલ ટ્રેન્ડ સામે સાવચેતી પણ જરૂરી
‘Rent a Garba Partner’ની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ્સ સાચી સેવા છે કે માત્ર સોશિયલ મીડિયા ટ્રેન્ડ, પ્રમોશનલ કન્ટેન્ટ કે કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા ચલાવવામાં આવતી અન્ય પ્રવૃત્તિ — તે દરેક પોસ્ટ માટે અલગથી ચકાસવું જરૂરી છે. માત્ર રીલ કે પોસ્ટ જોઈને કોઈ અજાણી વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કરવો, વ્યક્તિગત માહિતી આપવી કે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવું જોખમી બની શકે છે. ખાસ કરીને જો કોઈ વ્યક્તિ પાર્ટનર બુકિંગના નામે એડવાન્સ પેમેન્ટ, OTP, બેંકની માહિતી અથવા શંકાસ્પદ લિંક માંગે તો સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.
નવરાત્રીના ગરબામાં તાલ સાથે પગલા મળે કે ન મળે, પરંતુ સુરક્ષા સાથે કોઈ સમાધાન ન થાય તે સૌથી મહત્વની બાબત છે. અમદાવાદના કોલેજ કેમ્પસમાં Gen-Zના આ અલગ-અલગ મતો એક વાત ચોક્કસ દર્શાવે છે — ગરબા બદલાતા સમય સાથે નવા રંગો અપનાવી રહ્યો છે, પરંતુ તેની સાથે જોડાયેલી સુરક્ષા, વિશ્વાસ અને પરંપરાની ચર્ચા પણ એટલી જ જરૂરી બની રહી છે.
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