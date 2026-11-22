શબ્દના ઋષિકવિનો અસ્ત! ગુજરાતી ગઝલને આધ્યાત્મ અને સંસ્કૃતનો અનોખો સ્પર્શ આપનાર કવિ રાજેન્દ્ર શુક્લનું 84 વર્ષની વયે નિધન
રાજેન્દ્ર શુક્લએ 'કોમલ રિષભ', 'અંતરગાંધાર' અને પાંચ ભાગમાં પ્રકાશિત 'ગઝલસંહિતા' જેવી કૃતિઓ થકી તેમણે ગુજરાતી કવિતાને આગવી ઓળખ આપી હતી.
Published : November 22, 2026 at 5:08 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતી સાહિત્યના મૂર્ધન્ય કવિ અને 'ઋષિકવિ' તરીકે જાણીતા રાજેન્દ્ર અનંતરાય શુક્લનું 22 નવેમ્બર, 2026ના રોજ 84 વર્ષની વયે અમદાવાદમાં નિધન થયું છે. સંસ્કૃતના તત્સમ શબ્દો, સોરઠની તળપદી ભાષાની મીઠાશ અને ભારતીય અધ્યાત્મને ગુજરાતી ગઝલમાં વણી લેનાર રાજેન્દ્ર શુક્લની વિદાયથી ગુજરાતી સાહિત્ય જગતમાં શોકની લાગણી પ્રસરી છે. 'કોમલ રિષભ', 'અંતરગાંધાર' અને પાંચ ભાગમાં પ્રકાશિત 'ગઝલસંહિતા' જેવી કૃતિઓ થકી તેમણે ગુજરાતી કવિતાને આગવી ઓળખ આપી હતી.
સોરઠના બાંટવાથી શરૂ થઈ કાવ્યસાધનાની સફર
રાજેન્દ્ર શુક્લનો જન્મ 12 ઓક્ટોબર, 1942ના રોજ જૂનાગઢ જિલ્લાના બાંટવા ગામે માતા વિદ્યાબહેન અને પિતા અનંતરાય શુક્લને ત્યાં થયો હતો. તેમનો પરિવાર મૂળ વઢવાણનો વતની હતો. જૂનાગઢ અને ગિરનારના સાંનિધ્યમાં ઉછરેલા રાજેન્દ્ર શુક્લના સર્જન પર આદ્યકવિ નરસિંહ મહેતાની કવિતાનો ઊંડો પ્રભાવ રહ્યો હતો. જૂનાગઢમાં પ્રિન્સિપાલ તખ્તસિંહ પરમારના માર્ગદર્શન હેઠળ મનોજ ખંડેરિયા અને શ્યામ સાધુ જેવા સમકાલીન કવિઓ સાથે તેમની કાવ્યયાત્રા આગળ વધી હતી.
ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે અમદાવાદ આવ્યા બાદ તેમણે એલ.ડી. આર્ટ્સ કોલેજમાંથી 1965માં સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત વિષય સાથે બી.એ.ની પદવી મેળવી હતી. ત્યારબાદ 1967માં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી એમ.એ. પૂર્ણ કર્યું હતું. દાહોદ સહિત વિવિધ સંસ્થાઓમાં સંસ્કૃતના અધ્યાપક તરીકે ફરજ બજાવ્યા બાદ તેમણે 1982માં સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ લીધી હતી. પોતાના સંતાનોને ઘરે જ શિક્ષણ આપવાના પ્રયોગ માટે તેમણે આ નિર્ણય લીધો હતો. તેમનાં પત્ની નયના જાની પણ ગુજરાતી સાહિત્યનાં જાણીતાં કવયિત્રી છે.
ગઝલમાં સંસ્કૃત, અધ્યાત્મ અને સોરઠની ભાષાનો સંગમ
રાજેન્દ્ર શુક્લનું પ્રથમ કાવ્ય 1962માં પ્રતિષ્ઠિત સામયિક 'કુમાર'માં પ્રકાશિત થયું હતું. તે સમયે તેમની ઉંમર માત્ર 20 વર્ષની હતી. તેમણે ગુજરાતી ગઝલને પરંપરાગત પ્રેમ અને વિરહના વિષયોથી આગળ લઈ જઈ તેમાં ભારતીય અધ્યાત્મ, ઉપનિષદના તત્ત્વજ્ઞાન અને અસ્તિત્વની શોધને સ્થાન આપ્યું હતું. તેમની રચનાઓમાં ઉર્દૂ-ગુજરાતી ગઝલની પરંપરા સાથે સંસ્કૃતના તત્સમ શબ્દો અને સોરઠની તળપદી ભાષાનો અનોખો સમન્વય જોવા મળતો હતો.
તેમની જાણીતી પંક્તિઓમાં જીવન પ્રત્યેનો અભિગમ અને પરિવર્તનને સ્વીકારવાની દૃષ્ટિ સ્પષ્ટ દેખાય છે:
"મજા પડે તો તરત હું મિજાજ બદલું છું, ન આંખ બદલું ભલે, પણ અવાજ બદલું છું.
સફર અટકતી નથી કંઈ તુફાન ટકરાતાં, દિશા બદલતો નથી, હું જહાજ બદલું છું."
જીવનની ક્ષણોને ઉત્સવની જેમ માણવાની તેમની ભાવના પણ કવિતામાં વ્યક્ત થઈ છે:
"સામાય ધસી જઇયે, આઘાંય ખસી જઇયે,
એકાદ મળે ક્ષણ તો ક્ષણમાંય વસી જઇયે...
ઉત્કંઠ હવામાં છે સંગાથ સુગંધોનો,
હોવુંય હવે ઉત્સવ, આકંઠ શ્વસી જઇયે."
'કોમલ રિષભ'થી 'ગઝલસંહિતા' સુધીની સર્જનયાત્રા
1970માં તેમનો પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ 'કોમલ રિષભ' પ્રકાશિત થયો હતો. આ સંગ્રહને કવિ રમેશ પારેખના સંગ્રહ 'ક્યાં' સાથે સંયુક્ત રીતે ગુજરાત સરકારનું પારિતોષિક મળ્યું હતું. ત્યારબાદ 1972માં 'સ્વ વાચકની શોધ' અને 1981માં 'અંતરગાંધાર' જેવા સંગ્રહો પ્રકાશિત થયા હતા.
વર્ષ 2005માં પાંચ ભાગમાં પ્રકાશિત થયેલી તેમની 'ગઝલસંહિતા' ગુજરાતી ગઝલસાહિત્યમાં મહત્વપૂર્ણ કૃતિ બની હતી. ગઝલ ઉપરાંત 'હજો હાથ કરતાલ' અને 'ગોરખ આયા' જેવી રચનાઓમાં લોકગીત અને ભજનની પરંપરાનો સ્પર્શ પણ જોવા મળે છે. તેમની રચનાઓમાં શબ્દની પસંદગી, ભાષાની ઊંડાઈ અને આધ્યાત્મિક ચિંતનનું આગવું સ્થાન રહ્યું હતું.
સાહિત્યિક યોગદાન બદલ અનેક પ્રતિષ્ઠિત સન્માન
રાજેન્દ્ર શુક્લને ગુજરાતી સાહિત્યમાં તેમના યોગદાન બદલ અનેક પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. વર્ષ 2006માં તેમને રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રક અને નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ મળ્યો હતો. 2007માં 'ગઝલસંહિતા' માટે દિલ્હી સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ એનાયત થયો હતો. આ ઉપરાંત 2008માં નર્મદ સુવર્ણચંદ્રક અને 2009માં વલી ગુજરાતી ગઝલ પુરસ્કારથી પણ તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. કવિ શ્રી ન્હાનાલાલ પારિતોષિક અને 1980-81ના ઉમા-સ્નેહરશ્મિ પારિતોષિક સહિતના સન્માનો પણ તેમની સાહિત્યિક સફરનો હિસ્સો રહ્યા હતા.
ગુજરાતી સાહિત્યમાં કાયમી રહેશે શબ્દસાધનાનો વારસો
રાજેન્દ્ર શુક્લ માત્ર કવિ જ નહીં, પરંતુ શબ્દને સાધનાની જેમ જીવતા સર્જક તરીકે ઓળખાતા હતા. મુશાયરાઓ અને કાવ્યપઠનના કાર્યક્રમોમાં તેમના ઘેરા અને ભાવવાહી અવાજમાં રજૂ થતી રચનાઓ શ્રોતાઓને મંત્રમુગ્ધ કરતી હતી. નિખાલસતા, મિતભાષી સ્વભાવ અને સાહિત્ય પ્રત્યેની નિષ્ઠા તેમના વ્યક્તિત્વની વિશેષતા ગણાતી હતી.
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